Радченко об 1:0 с Камеруном: «Победа сборной России – ответ всем критикам, которые говорили, что наша команда не может обыграть ни тех, ни других»

Теги Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Дмитрий Радченко товарищеские матчи (сборные) Футбол

Дмитрий Радченко оценил победу сборной России над Камеруном (1:0).

Команды провели товарищеский матч на «ВТБ Арене».

«Я специально не следил за сборной Камеруна, но у нее сейчас футболисты хорошего уровня, которые играют в европейских чемпионатах, это хорошая сборная с большой историей, и во все времена там играли высококлассные футболисты.

Многие ругают состояние нашей сборной, эта победа – ответ всем критикам, которые говорили, что наша команда не может обыграть ни тех, ни других, слабая, но мы видим по этому матчу уровень. Это победа с очень хорошей сборной, это тоже показатель уровня, на котором находится наша команда.

Федор Чалов – молодец, мы видим его эмоции после забитого мяча, это только первый гол, надеюсь, так и будет продолжаться», – сказал экс-игрок сборной России.

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5 комментариев

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Алексей Полиенков
Случайно обыграли немотивированных камерунцев, игравших не напрягаясь, зато сейчас начнётся водопад ура-патриотических ликований!
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Пьяный Философф
читая комменты материться хочется. как же людям пофиг на сборную ничья плохо проигрыш молчу, победа ни какой радости
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Алексей Петров
Ответ Ali
Тех обыграли, а других это кто? Аргентина?
ахаххаха, кого тех , смотря кого , точно!!!
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