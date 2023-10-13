Радченко об 1:0 с Камеруном: «Победа сборной России – ответ всем критикам, которые говорили, что наша команда не может обыграть ни тех, ни других»

Дмитрий Радченко оценил победу сборной России над Камеруном (1:0).

Команды провели товарищеский матч на «ВТБ Арене».

«Я специально не следил за сборной , но у нее сейчас футболисты хорошего уровня, которые играют в европейских чемпионатах, это хорошая сборная с большой историей, и во все времена там играли высококлассные футболисты.

Многие ругают состояние нашей сборной, эта победа – ответ всем критикам, которые говорили, что наша команда не может обыграть ни тех, ни других, слабая, но мы видим по этому матчу уровень. Это победа с очень хорошей сборной, это тоже показатель уровня, на котором находится наша команда.

Федор Чалов – молодец, мы видим его эмоции после забитого мяча, это только первый гол, надеюсь, так и будет продолжаться», – сказал экс-игрок сборной России.

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