Данил Глебов: «Низкий темп и интенсивность – беда российского футбола, Карпин постоянно об этом говорит. Камерун в 1-м тайме минут на пять посадил нас на свою половину»

Данил Глебов назвал низкий темп игры одной из проблем чемпионата России.

– В сборной есть несколько ребят, выступающих в Европе. Разница чувствуется?

– Мне кажется, в физическом плане есть: ребята лучше готовы к темпу, скоростям. Наверное, темп в матче сборной раза в полтора выше, чем в , это чувствуется. Наверное, скорость принятия решений повыше: когда голову не дают поднять, надо быстрее принимать решения.

– Что нужно сделать, чтобы в РПЛ был такой темп?

– Это самый интересный вопрос. Валерий Георгиевич постоянно на эту тему говорит. У него есть интересная фраза на эту тему... Не могу вспомнить, как он говорит фразу, но смысл в том, что это беда российского футбола. Низкий темп и интенсивность.

Соперник (сборная – прим. Sports.ru) быстрее делает все, в первом тайме минут на пять посадили нас на свою половину. Чувствовалось, как они быстро обращаются с мячом, разворачивают атаку. Понятно, что это идет через тренировку: надо больше тренироваться, уделять больше внимания подготовке, – сказал полузащитник « » и сборной России.

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