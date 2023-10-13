Данил Глебов: «Низкий темп и интенсивность – беда российского футбола, Карпин постоянно об этом говорит. Камерун в 1-м тайме минут на пять посадил нас на свою половину»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Данил Глебов Футбол

Данил Глебов назвал низкий темп игры одной из проблем чемпионата России.

– В сборной есть несколько ребят, выступающих в Европе. Разница чувствуется?

– Мне кажется, в физическом плане есть: ребята лучше готовы к темпу, скоростям. Наверное, темп в матче сборной раза в полтора выше, чем в РПЛ, это чувствуется. Наверное, скорость принятия решений повыше: когда голову не дают поднять, надо быстрее принимать решения.

– Что нужно сделать, чтобы в РПЛ был такой темп?

– Это самый интересный вопрос. Валерий Георгиевич постоянно на эту тему говорит. У него есть интересная фраза на эту тему... Не могу вспомнить, как он говорит фразу, но смысл в том, что это беда российского футбола. Низкий темп и интенсивность.

Соперник (сборная Камеруна – прим. Sports.ru) быстрее делает все, в первом тайме минут на пять посадили нас на свою половину. Чувствовалось, как они быстро обращаются с мячом, разворачивают атаку. Понятно, что это идет через тренировку: надо больше тренироваться, уделять больше внимания подготовке, – сказал полузащитник «Ростова» и сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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13 комментариев

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Алексей Подволоцкий
Сейчас опять поговорят-поговорят и опять забудут, и опять трусцой по полю в рядовом матче РПЛ
+8
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Один живой
он её матом говорит
+3
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Quiet Dad
и последние 20 лет: ребята устали, почти после любого тура.
пешеходы?
+3
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Peter Parker
Глебов на вопрос «что делать» ответил как заправский политик.
+2
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Газонокосильщик Хави
а 15 лет назад постоянно говорили, что после 60 минуты футболисты сборной уже пешком умирают на поле. тк устали и тд. ну что там? как дела решился вопрос с сменой поколений?
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Roon95
Не знаю, надо наверное вводить штрафы на уровне РПЛ, если игроки конкретных позиций не выполняют нужное количество спринтов,...для каждой позиции на поле есть свои параметры оценки, которые надо отслеживать и повышать. Штрафовать тех, кто не делает нужный объем или, наоборот , поощрять тех, кто перевыполняет норму... Я не знаю , как можно повышать квалификацию наших футболистов. У меня только такие размышления. А у вас есть мысли ? Вдруг у нас родится гениальная идея)
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6tspey7tb5
Меня всегда интересовал вопрос. Может кто знает. Если наши игроков сейчас начнут работать над выносливостью у них будет выдающий результат или если им в детско-юношеством не поставили высокие планки то уже организм не привыкнет?
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Neodim
Может мы и ходим по полю, но если никто не может нас обыграть, разве это проблема?
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НеПотерплю!
Ответ Roon95
Не знаю, надо наверное вводить штрафы на уровне РПЛ, если игроки конкретных позиций не выполняют нужное количество спринтов,...для каждой позиции на поле есть свои параметры оценки, которые надо отслеживать и повышать. Штрафовать тех, кто не делает нужный объем или, наоборот , поощрять тех, кто перевыполняет норму... Я не знаю , как можно повышать квалификацию наших футболистов. У меня только такие размышления. А у вас есть мысли ? Вдруг у нас родится гениальная идея)
Надо вернуть Кодекс чести от Фурсенки. Тогда точно всё исправим)
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Roon95
Ответ НеПотерплю!
Надо вернуть Кодекс чести от Фурсенки. Тогда точно всё исправим)
ну шутка хорошая, но а всё таки нет идей?)
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