Мостовой об 1:0 с Камеруном: «Игра сборной России смотрелась неважно. Не увидел борьбы и желания победить»

Александр Мостовой оценил победу сборной России над Камеруном (1:0).

Команды провели в четверг товарищеский матч на «ВТБ Арене».

– Честно сказать, игра сборной России смотрелась неважно. Мне сегодня звонило много журналистов, интересовалось мнением до матча, и я всем сказал: «Ребят, да никакого представления не имею о нынешнем Камеруне».

Понятно, что мы давно не побеждали, давно не играли с соперниками хорошего уровня, но по всем вводным преимущество на нашей стороне. Прогнозировать было невозможно, потому что было непонятно состояние Камеруна. Я прогнозировал счет 2:1 в нашу пользу.

– От Камеруна ожидали большего?

– Они немного разочаровали. Ни фолов, ни борьбы, ни сопротивления. Поначалу парочку моментов создали, а потом игра выровнялась. Гол Чалова – ошибка вратаря. Понятно, что это товарищеский матч, но я борьбы не увидел и желания победить сегодня.

– Такие спарринги нужны?

– Безусловно, сборной России в любом случае нужны матчи. Мы же не навсегда отлучены от больших турниров, поэтому очень важно поддерживать ее играми с нормальными соперниками, — сказал экс-игрок сборной России.

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