Мостовой об 1:0 с Камеруном: «Игра сборной России смотрелась неважно. Не увидел борьбы и желания победить»

Теги Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой оценил победу сборной России над Камеруном (1:0).

Команды провели в четверг товарищеский матч на «ВТБ Арене».

– Честно сказать, игра сборной России смотрелась неважно. Мне сегодня звонило много журналистов, интересовалось мнением до матча, и я всем сказал: «Ребят, да никакого представления не имею о нынешнем Камеруне».

Понятно, что мы давно не побеждали, давно не играли с соперниками хорошего уровня, но по всем вводным преимущество на нашей стороне. Прогнозировать было невозможно, потому что было непонятно состояние Камеруна. Я прогнозировал счет 2:1 в нашу пользу.

– От Камеруна ожидали большего?

– Они немного разочаровали. Ни фолов, ни борьбы, ни сопротивления. Поначалу парочку моментов создали, а потом игра выровнялась. Гол Чалова – ошибка вратаря. Понятно, что это товарищеский матч, но я борьбы не увидел и желания победить сегодня.

– Такие спарринги нужны?

– Безусловно, сборной России в любом случае нужны матчи. Мы же не навсегда отлучены от больших турниров, поэтому очень важно поддерживать ее играми с нормальными соперниками, — сказал экс-игрок сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
baksan07
завистник что сам не тренер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
El Toro
с каждым подобным заявлением шансы на то, что найдется какой-нибудь владелец, который даст ему тренеровать свою команду близятся к отрицательным показателям...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jeckk
Ляяя. Что опять не так
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rahym Hommadow
Ему звонили Дюжина РАЗ3 🧐
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rahym Hommadow
Ему звонили Дюжина РАЗ3 🧐
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий