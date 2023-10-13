Алонсо, Арбелоа и Рауль – кандидаты «Реала» на пост тренера в случае ухода Анчелотти. Хаби – фаворит (As)
«Реал» рассматривает трех бывших игроков на замену Карло Анчелотти.
Мадридский клуб готовится к потенциальному уходу Карло Анчелотти в 2024 году. Рассматриваются три кандидатуры в следующем порядке: тренер «Байера» Хаби Алонсо, тренер команды «Мадрида» до 19 лет Альваро Арбелоа и тренер «Кастильи» Рауль.
«Мадрид» в данный момент не рассматривает сторонних тренеров. Вариант с возвращением Зинедина Зидана не исключается, но сейчас не рассматривается всерьез.
Алонсо нравится боссам «Реала» больше всего. Арбелоа пока считается слишком неопытным, и в идеальном варианте в «Мадриде» хотели бы видеть его ассистентом Алонсо. Против Рауля говорят результаты «Кастильи», которая идет на 13-м месте в третьем дивизионе.
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Скоро ещё чеканщик мяча подоспеет, ха-ха-ха.
Но в этом есть определенная логика: тренеров калибра Анчелотти (а меньшего нет смысла брать, это все пробовали и всегда провал) сейчас на рынке нет. Максимум Нагальсманн после Евро.