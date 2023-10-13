Алонсо, Арбелоа и Рауль – кандидаты «Реала» на пост тренера в случае ухода Анчелотти. Хаби – фаворит (As)

«Реал» рассматривает трех бывших игроков на замену Карло Анчелотти.

Мадридский клуб готовится к потенциальному уходу в 2024 году. Рассматриваются три кандидатуры в следующем порядке: тренер « » , тренер команды « » до 19 лет Альваро Арбелоа и тренер «Кастильи» .

«Мадрид» в данный момент не рассматривает сторонних тренеров. Вариант с возвращением Зинедина Зидана не исключается, но сейчас не рассматривается всерьез.

Алонсо нравится боссам «Реала» больше всего. Арбелоа пока считается слишком неопытным, и в идеальном варианте в «Мадриде» хотели бы видеть его ассистентом Алонсо. Против Рауля говорят результаты «Кастильи», которая идет на 13-м месте в третьем дивизионе.

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