Алонсо, Арбелоа и Рауль – кандидаты «Реала» на пост тренера в случае ухода Анчелотти. Хаби – фаворит (As)

Теги Байер Карло Анчелотти Альваро Арбелоа Хаби Алонсо Реал Мадрид Рауль Ла Лига Реал Мадрид Кастилья Реал Мадрид U-19 Футбол

«Реал» рассматривает трех бывших игроков на замену Карло Анчелотти.

Мадридский клуб готовится к потенциальному уходу Карло Анчелотти в 2024 году. Рассматриваются три кандидатуры в следующем порядке: тренер «Байера» Хаби Алонсо, тренер команды «Мадрида» до 19 лет Альваро Арбелоа и тренер «Кастильи» Рауль.

«Мадрид» в данный момент не рассматривает сторонних тренеров. Вариант с возвращением Зинедина Зидана не исключается, но сейчас не рассматривается всерьез.

Алонсо нравится боссам «Реала» больше всего. Арбелоа пока считается слишком неопытным, и в идеальном варианте в «Мадриде» хотели бы видеть его ассистентом Алонсо. Против Рауля говорят результаты «Кастильи», которая идет на 13-м месте в третьем дивизионе.

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25 комментариев

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corazón blanco
Из всех троих больше всего хочется видеть именно Хаби. Во всех клубах добивался успехов (пускай и два из них юношеские) и что самое прекрасное, что ставит атакующий футбол.
+21
-5
+16
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sanek_savosko
надеюсь увижу не только дриблинг Арбелоа, но и его становление, как топ тренера
+9
-2
+7
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Cevin Cigan
Ответ Опа, Митяй
Анчелотти не может еще год-два поработать чтоли? Не дергайте гады сейчас Хаби. У него может получиться что-то интересное
У Хаби есть выбор,он же не крепостной крестьянин!
+10
-4
+6
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deadjoker
Ответ sanek_savosko
надеюсь увижу не только дриблинг Арбелоа, но и его становление, как топ тренера
Научит наконец Винисиуса обводить нормально :))
+2
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+2
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catmandoo
Алонсо результатами в Байере как раз Реалу сейчас себя и продает
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KMR
Если Хаби возьмет чемп,то хотелось бы его увидеть в ЛЧ,а не как с Наполи вышло
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Pb-SE
Полевой командир, с опытом работы в Европе и сборной, не нужен?
Скоро ещё чеканщик мяча подоспеет, ха-ха-ха.
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ARIGAMI ARIGAMI
Алонсо. Разрушит Баварскую гегемонию, и возглавит Реал.
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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Andrei Pavlov
Реальность - Зидан)))
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swerh
"Против Рауля говорят результаты «Кастильи», которая идет на 13-м месте в третьем дивизионе". Справедливости ради, Кастилья при Рауле всегда сезон посредственно начинает. Ничего тут экстраординарного нет.
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vzi
Ответ corazón blanco
Из всех троих больше всего хочется видеть именно Хаби. Во всех клубах добивался успехов (пускай и два из них юношеские) и что самое прекрасное, что ставит атакующий футбол.
Любопытно, что не рассматривают никого со стороны.
Но в этом есть определенная логика: тренеров калибра Анчелотти (а меньшего нет смысла брать, это все пробовали и всегда провал) сейчас на рынке нет. Максимум Нагальсманн после Евро.
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Опа, Митяй
Ответ Cevin Cigan
У Хаби есть выбор,он же не крепостной крестьянин!
Само собой. Только от варианта не все могут отказаться
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vzi
Ответ Andrey Ashhabadskiy
в принципе реалу тренера не нужны, есть ручные судьи переса.!
Ручных судей тоже нужно правильно держать, а не залетать, как с Негрейрой.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Александр Климов
Ну я смотрю тебе мозги ни к чему в принципе!
куда пропали то твои ?мой бро!!???
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