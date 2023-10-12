Зидан – фаворит «Реала» на случай ухода Анчелотти. Клуб считает, что он поможет подписать Мбаппе (Хосе Альварес)

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» рассматривает вариант с возвращением Зинедина Зидана на пост тренера.

Журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito заявил, что среди рассматриваемых «Реалом» кандидатов на замену Карло Анчелотти наиболее серьезным является Зидан, который находится без клуба после ухода из «Мадрида» в мае 2021 года.

По данным источника, клуб контактирует с тренером. В возможном назначении Зидана «Реал» видит и побочный плюс – его приход поможет организовать переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, которого с Зинедином связывают особые отношения.

«У «Реала» есть очень серьезный вариант на случай ухода Анчелотти. Этот вариант откроет двери для перехода Мбаппе в «Реал Мадрид». Тренер, с которым «Реал» контактирует. Зинедин Зидан – самый серьезный вариант на случай ухода Анчелотти, он приблизит Мбаппе к «Мадриду».

Зидан хотел бы вернуться. Все знают о его отношениях с Мбаппе, и это приближает его к «Мадриду», – сказал Альварес.

Зидан в ходе тренерской карьеры работал только в «Реале» – в период с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й. В качестве тренера «Мадрида» он трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в Ла Лиге, Суперкубке Европы, Суперкубке Испании и клубном чемпионате мира.

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57 комментариев

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LattieXRK
Затем через 3 года снова Папа Карло придёт, знаем мы эти ваши схемы
+60
-1
+59
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WESTERN-
А что. Трофеи приносит. Так и будет Анчи Зидан пока будет результат
+33
-2
+31
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Tun
Как же Хаби Алонсо?
+17
-4
+13
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Tornado S
Ответ Игорь Новиков
А потом Карло вернется после Бразилии на третий заход)
😁
+9
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Рамиль Валиев
Эту новость как будто каждый год выкладывают и ничего не меняется😁
+7
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Nathan De Stavr
Круговорот тренеров Реала в природе
+6
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Игорь Новиков
А потом Карло вернется после Бразилии на третий заход)
+9
-5
+4
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sema mixajlov
Ответ Tun
Как же Хаби Алонсо?
в Баварию пойдет после того как Байер салатницу в этом сезоне возьмет
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Алексей Ненахов
При живом Кепе предлагать Зидана , это верх наглости
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No Comment
Замкнутый круг, Анчелоти-Зидан.
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Очевидное невероятное
Ответ Alex Green
Которые перешли по наследству от барсы?)
реал всегда был судейским ,реал всегда тащили судьи. Это и ты прекрасно знаешь
+4
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Bigbadaboom
И Зидан, и Мбаппе пройденный этап, раскручивайте Джуда и Вини для медийки, на случай ухода Анчи, молодой Хаби в самый раз
+3
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Артём Поддубный
Конечно хочется посмотреть на Хаби Алонсо во главе Реала, но понимаю, что если придет Мбаппе, то подавить его авторитетом сможет только Зинедин Зидан. Поэтому всё логично.
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Бенисио Дель Пьеро
Дважды в одну ре... А, это Зидан. Трижды в одну реку не входят
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Bogomdor
Смотрю, это не только наша тенденция - трудоустраивать безработных, но Очень Уважаемых тренеров в ведущие команды через СМИ :)
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Очевидное невероятное
Ответ Фируз Муллоев
негрейра что ли
рычажный реал и ручные судьи переса.
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Кефтеме
Ответ Audi
Это неправда про Мбаппе! В Реал 2 раза не зовут!
Вообще то в Реал 5 раз не зовут
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mgarnet13
Ответ Очевидное невероятное
реал всегда был судейским ,реал всегда тащили судьи. Это и ты прекрасно знаешь
Ахаха 3 одинаковых коммента под одной новостью. Вот, ты 🤡
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Penguin
Источник — Onze Mondial

фаворит Реала - Хаби Алонсо
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phivas
Объективно, Зидан - в топ 3 лучших тренеров мира (после Гваридиолы и Клоппа). Если Зинедин захочет вернуться - это будет лучшим вариантом
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Audi
Это неправда про Мбаппе! В Реал 2 раза не зовут!
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Tornado S
только не зидан в Реал!
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messi_leo
Ответ Усы Годзиллы
Как же вас подкосил Негрейра...
Негрейра и Реалу помогал? Я думал, что Реал кристально чистый от судейских скандалов.
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Wiley Fox
Щекотрясу и пассажиру пора на пенсию
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Dauka-91
Зидан хотел бы в Юве наверно, но из-за бардака, который твм творится не хочет марать свое имя. Так что или Реал или сборная Франции
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