Зидан – фаворит «Реала» на случай ухода Анчелотти. Клуб считает, что он поможет подписать Мбаппе (Хосе Альварес)

«Реал» рассматривает вариант с возвращением Зинедина Зидана на пост тренера.

Журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito заявил, что среди рассматриваемых «Реалом» кандидатов на замену наиболее серьезным является Зидан, который находится без клуба после ухода из «Мадрида» в мае 2021 года.

По данным источника, клуб контактирует с тренером. В возможном назначении Зидана «Реал» видит и побочный плюс – его приход поможет организовать переход нападающего « » , которого с Зинедином связывают особые отношения.

«У «Реала» есть очень серьезный вариант на случай ухода Анчелотти. Этот вариант откроет двери для перехода Мбаппе в « ». Тренер, с которым «Реал» контактирует. Зинедин Зидан – самый серьезный вариант на случай ухода Анчелотти, он приблизит Мбаппе к «Мадриду».

Зидан хотел бы вернуться. Все знают о его отношениях с Мбаппе, и это приближает его к «Мадриду», – сказал Альварес.

Зидан в ходе тренерской карьеры работал только в «Реале» – в период с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й. В качестве тренера «Мадрида» он трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в , Суперкубке Европы, Суперкубке Испании и клубном чемпионате мира.

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