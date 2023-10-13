Эль-Шаарави вызван в сборную Италии вместо Тонали и Дзаньоло, подозреваемых в нелегальных ставках
Стефан Эль-Шаарави вызван в сборную Италии вместо двух игроков под следствием.
Ранее стало известно, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках. Вчера эти подозрения возникли и в отношении полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингера «Астон Виллы» Николо Дзаньоло.
Тонали и Дзаньоло покинули сборную. Вместо них Лучано Спаллетти пригласил вингера «Ромы» Стефана Эль-Шаарави, который не играл за сборную два с половиной года.
Сборная Италии 14 октября примет Мальту в рамках квалификации Евро-2024, а 17-го на выезде сыграет с Англией.
У Эль-Шаарави нет результативных действий в 6 матчах Серии А в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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