Эль-Шаарави вызван в сборную Италии вместо Тонали и Дзаньоло, подозреваемых в нелегальных ставках

Стефан Эль-Шаарави вызван в сборную Италии вместо двух игроков под следствием.

Ранее стало известно, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках. Вчера эти подозрения возникли и в отношении полузащитника « » и вингера « » .

Тонали и Дзаньоло покинули сборную. Вместо них пригласил вингера «Ромы» , который не играл за сборную два с половиной года.

Сборная Италии 14 октября примет Мальту в рамках квалификации Евро-2024, а 17-го на выезде сыграет с Англией.

У Эль-Шаарави нет результативных действий в 6 матчах Серии А в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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