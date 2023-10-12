Тонали и Дзаньоло подозревают в нелегальных ставках, прокуратура ведет расследование. Фаджоли уже под следствием
Двоих футболистов сборной Италии подозревают в нарушении правил о ставках.
Вчера стало известно, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках. Предприниматель Фабрицио Корона во во время допроса заявил, что ставки также делали полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло.
Представители полиции поговорили с этими футболистами. Прокуратура Турина внесла их мена в материалы дела.
Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила, что Тонали и Дзаньоло пропустят ближайшие матчи сборной Италии (с Мальтой и Англией) и вернутся в расположение своих клубов.
«Федерация сообщает, что сегодня ближе к вечеру прокуратура Турина направила документы о расследовании в отношении игроков Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, которые в настоящее время тренируются с национальной командой.
Полагая, что эти футболисты не находятся в подходящем положении для выполнения запланированных обязательств в ближайшие дни, Федерация решила, в том числе в качестве их защиты, разрешить им вернуться в клубы» – говорится в заявлении FIGC.
Сообщалось, что Фаджоли за возможное нарушение статьи 24 спортивного кодекса грозит дисквалификация минимум на три года, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.
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Фаджоли из «Ювентуса» могут забанить на три года. Похоже, попался на нелегальных ставках
а считать ставки способом заработка это идиотизм.
И летом не продает Тонали
Очень повезло россонери, еще и заработали столько. В любом случае, сон спокойный)
Что-то совсем крыша ехала у него…