Тонали и Дзаньоло подозревают в нелегальных ставках, прокуратура ведет расследование. Фаджоли уже под следствием

Теги Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия происшествия Ставки на спорт 321 Николо Дзаньоло Ставки на футбол Сандро Тонали Николо Фаджоли Ставки

Двоих футболистов сборной Италии подозревают в нарушении правил о ставках.

Вчера стало известно, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках. Предприниматель Фабрицио Корона во во время допроса заявил, что ставки также делали полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло

Представители полиции поговорили с этими футболистами. Прокуратура Турина внесла их мена в материалы дела. 

Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила, что Тонали и Дзаньоло пропустят ближайшие матчи сборной Италии (с Мальтой и Англией) и вернутся в расположение своих клубов. 

«Федерация сообщает, что сегодня ближе к вечеру прокуратура Турина направила документы о расследовании в отношении игроков Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, которые в настоящее время тренируются с национальной командой.

Полагая, что эти футболисты не находятся в подходящем положении для выполнения запланированных обязательств в ближайшие дни, Федерация решила, в том числе в качестве их защиты, разрешить им вернуться в клубы» – говорится в заявлении FIGC.

Сообщалось, что Фаджоли за возможное нарушение статьи 24 спортивного кодекса грозит дисквалификация минимум на три года, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фаджоли из «Ювентуса» могут забанить на три года. Похоже, попался на нелегальных ставках

24 комментария

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Roman
Ставили на победу сборной России над Камеруном
+16
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MinkoffS
Давайте Тонали полгода дисквалификацию, чтобы Ньюкасл его зимой слил назад в Милан по дешёвке.
+21
-5
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a2wai
Вот же дебилы)
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Фанат спорта01
Ответ Ready FoR WaR
Неужели им денег на жизнь не хватает?
ставить нужно когда у тебя есть лишние деньги и ты можешь их безболезненно потратить.
а считать ставки способом заработка это идиотизм.
+5
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usen
Ответ MinkoffS
Давайте Тонали полгода дисквалификацию, чтобы Ньюкасл его зимой слил назад в Милан по дешёвке.
А ничего, что их именно в Италии забанить собираются? )
+5
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Ready FoR WaR
Неужели им денег на жизнь не хватает?
+3
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Антон Орехов
Ответ Сергей Ефимов
И че людям не хватает при таких зарплатах ?
Ума им не хватает
+2
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Сергей Ефимов
И че людям не хватает при таких зарплатах ?
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Владислав Сабельников
Ответ Roman
Ставили на победу сборной России над Камеруном
Ставили на Х1 в матчах Ростова при счете 0:2
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Алексей Игоревич
А теперь представим: Мальдини в январе дожимает трансфер Дзаньоло
И летом не продает Тонали

Очень повезло россонери, еще и заработали столько. В любом случае, сон спокойный)
+2
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Кирилл
Там Романо говорит, что Дзаньолло ставил на матче Ромы в Кубке, когда сидел на скамейке запасных )))

Что-то совсем крыша ехала у него…
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Кокич
Корона многих подкосила.
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kvn1987@mail.ru
Эххх, фрибет меняет людей)))
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Amico Megobari ®
Ответ Kubinec_
писали кто-то из них на матчи своей команды ставил. если так, то Тонали годика через 3 приедет
Дзаньоло на Рому ставил
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whereissuso
Ответ usen
А ничего, что их именно в Италии забанить собираются? )
а ничего что забанят независимо от национальной федерации?
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madaev
Ответ Ready FoR WaR
Неужели им денег на жизнь не хватает?
Причем тут деньги, речь об азарте
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Shumi-jr
Ответ Сергей Ефимов
И че людям не хватает при таких зарплатах ?
Азарта
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artem21
Три туза сборной Италии
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