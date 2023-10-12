Тонали и Дзаньоло подозревают в нелегальных ставках, прокуратура ведет расследование. Фаджоли уже под следствием

Двоих футболистов сборной Италии подозревают в нарушении правил о ставках.

Вчера стало известно, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках. Предприниматель Фабрицио Корона во во время допроса заявил, что ставки также делали полузащитник « » Сандро Тонали и вингер « » .

Представители полиции поговорили с этими футболистами. Прокуратура Турина внесла их мена в материалы дела.

Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила, что Тонали и Дзаньоло пропустят ближайшие матчи сборной Италии (с Мальтой и Англией) и вернутся в расположение своих клубов.

«Федерация сообщает, что сегодня ближе к вечеру прокуратура Турина направила документы о расследовании в отношении игроков и Николо Дзаньоло, которые в настоящее время тренируются с национальной командой.

Полагая, что эти футболисты не находятся в подходящем положении для выполнения запланированных обязательств в ближайшие дни, Федерация решила, в том числе в качестве их защиты, разрешить им вернуться в клубы» – говорится в заявлении FIGC.

Сообщалось, что Фаджоли за возможное нарушение статьи 24 спортивного кодекса грозит дисквалификация минимум на три года, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.

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