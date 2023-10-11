Хавбека «Ювентуса» и сборной Италии Фаджоли подозревают в нелегальных ставках. Ему грозит дисквалификация на три года

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Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли находится под следствием по обвинению в совершении нелегальных ставок.

По информации La Gazzetta dello Sport, игрок сборной Италии якобы делал ставки на нелегальных платформах. Полиция вышла на след футболиста в рамках расследования прокуратуры Турина в отношении букмекерских компаний, которые ведут деятельность в интернете.

В Италии спортсмены могут делать ставки, но только не на свою дисциплину. Также запрещено ставить на нелегальных платформах.

Сейчас следователи пытаются выяснить, действительно ли Фаджоли делал ставки и, главное, на что именно.

За возможное нарушение статьи 24 спортивного кодекса 22-летнему игроку грозит дисквалификация минимум на три года, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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1 комментарий

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Kubinec_
Было у отца три сына - двое умных, а третий футболист
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