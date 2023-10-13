Жена Карпина про 1:0 с Камеруном»: «Хороший ответ всем скептикам. Игра смотрелась здорово и интересно»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу Дарья Карпина Футбол

Жена Валерия Карпина оценила победу России над Камеруном (1:0).

– Я не футбольный эксперт, но даже на уровне болельщика нельзя сказать, что ребята не провели свой самый удачный матч – было видно, что все бьются, все играют. Наверняка сказалась и атмосфера, полный стадион на домашнем матче, сильный соперник. Мне кажется, что это совершенно другой футбол по сравнению с тем, что мы видели до этого.

Сейчас точно нельзя упрекнуть ребят в том, что они выходят без желания играть. Это действительно хороший ответ всем скептикам. Сегодня игра смотрелась здорово и интересно. Сильный соперник всегда повышает собственную мотивацию.

Плюс это был домашний матч, без долгих перелетов. Наши скептики, видимо, не летают. А я каждый месяц летаю из Ростова до Питера сутками и могу сказать из личного опыта, что это ужасно выматывает.

Я не представляю, как они потом выходят играть. В Египет летели всю ночь, это физически очень тяжело. Сказалась и поддержка болельщиков, забываешь, что это товарищеский матч.

– Почувствовали ли вы, что Валерий Георгиевич как-то по-особенному настраивался на этот матч?

– Нет. Не знаю, поверят ли скептики, но Валерий Георгиевич абсолютно одинаково настраивается на все матчи, и неважно – играет сборная или «Ростов».

Как для тренера «Ростова», для него абсолютно одинаково важны матчи и со «Спартаком», и с «Факелом», а как для тренера сборной – с Камеруном, Хорватией и Узбекистаном. Он уважительно относится к соперникам, а еще более уважительно – к своей работе и своим игрокам, – сказала Дарья Карпина.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Новиков, кому сдалась твоя Эстония, где бывшим футболистам даже поужинать нельзя вместе и поболтать.
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Max Zhomkov
классная новость, очень познавательно и интересно #####
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Moffo
Ну и?
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Михо
Интересно как она летает из Ростова до Питера, если Ростовский аэропорт закрыт уже полтора года?
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