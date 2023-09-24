Жена Карпина объяснила слова мужа о том, что он может уехать из России: «В планах то, что в Эстонию переезжаю я с девочками. Что будет дальше – посмотрим»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Дарья Карпина Футбол

Жена Валерия Карпина объяснила слова мужа о том, что он может уехать из России.

Ранее тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!» заявил, что ему «сложно представить, что семья будет жить в Эстонии, а он работать в России», поэтому, возможно, он «через три месяца скажет «до свидания».

– Представьте, его за месяц не было дома 20 дней. У него в октябре и ноябре снова разъезды. Вот он и говорил, что еще пару раз так поездит – устанет от этого. Пока мы находимся в Ростове. Но следующим летом по планам действительно я и дети возвращаемся в Эстонию, потому что там младшая доченька пойдет учиться.

– Насколько вероятно, что Валерий Георгиевич поедет вместе с вами?

– Не знаю. Не хочу строить прогнозы. Здесь все меняется, начиная от ситуации в мире, заканчивая ситуацией в футболе. В этом виде спорта что-то может меняться и без наших планов о переезде. Сейчас в планах то, что в Эстонию переезжаю я с девочками. Что будет дальше – посмотрим.

– Получается, слова про три месяца сказаны больше на эмоциях?

– Конечно. Представляете, человек по три недели не видит семью. А он очень привязан к семье. Можно взять в пример Романа Еременко, который уехал как раз тогда, когда у него родились дочки. Но опять же: это футбол, здесь может произойти что-то и без отношения к нашим планам. То, что у нас с девочками запланирован переезд – это да, – сказала Дарья Карпина.

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39 комментариев

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Bazilic
Понять его очень просто. А те кто « не понимают» - прикидываются
+24
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+22
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Поцелуй Оздоева
Ответ Ярик01
В России плохо с эстоноязычными школами? Зачем уезжать
Да потому что дела в России с каждым годом только хуже.
+15
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+11
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U
Как всегда желаю удачи и понимаю всех, у кого есть шанс и возможность.
+16
-6
+10
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Ярик01
Ответ Поцелуй Оздоева
Да потому что дела в России с каждым годом только хуже.
А в Эстонии лучше что ли каждый год?
Если и убегать, то подальше, да и где климат поприятнее.
+10
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+8
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Clover
Молодец, Валера. Правильное решение. Езжай, пока есть возможность.
+10
-5
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Ярик01
Ответ Поцелуй Оздоева
Паспорта ЕС, ограничений не вводятся, жизнь +- спокойная.
Депрессивная страна по экономике и убывающему населению, ближайшая граница с неуровновешенным соседом, первичная возможность военных конфликтов, никому ненужный государственный язык вне страны, слабое образование, при котором все равно детям надо будет менять страну обучения.
Вон, у Валеры испанский паспорт вроде есть, куда понятнее, чем Эстония
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Demyan Grachev
все уезжают....
+4
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grinch
да пофиг!
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AmanEsen
Ответ Amalfitano
12 сентября, 23:05 | К записи в блоге Россия-2023+2 А его сейчас уволят и из сборной, и из Ростова и он будет говорить, что это его уволили за слова, а не за результат. Многоходовочка, чтобы себя морально обезопасить. Будет потом говорить: "Все мы понимаем почему меня убрали из сборной". Вот что я написал 12 сентября. По ходу Карпуша уже начал осуществлять этот сценарий.
За какой результат? Всем плевать на результаты сборной уже давно. А в Ростове у него хороший результат.

А то что он форсирует увольнение я согласен, ему просто уже неинтересная сборная, которая не играет в официальных матчах. А без неустойки уходить не хочет.
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Amalfitano
Ответ 8qj656zmdw
Валера, ну как же так ?! Денег решил срубить и сбежать
Ну дык он никогда это не скрывал. Он же объяснял свой отъезд из того Спартака в Европу. Тупо из-за бабок. Если бы в Спартаке платили столько де он никуда бы не уехал. Это его слова.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Ярик01
А в Эстонии лучше что ли каждый год? Если и убегать, то подальше, да и где климат поприятнее.
Паспорта ЕС, ограничений не вводятся, жизнь +- спокойная.
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Моутиньо оформляет 40
Там же все на эстонскои обучение вроде, им не лень его учить
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Spaten
Слишком откровенно
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-= Masteryuga =-
Очередные временные сограждане, они с нами, когда им хорошо, когда стране нужно решать сложные задачи, они бегут за бугор, таких вычёркивать из общества нужно🤬 Мажоры и слабаки...
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Владимир Дзяворук
Да пускай едут , с них никакого навара нет, только об этом говорить не стоит , не того полёта гуси,!
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Amalfitano
Ответ AmanEsen
За какой результат? Всем плевать на результаты сборной уже давно. А в Ростове у него хороший результат. А то что он форсирует увольнение я согласен, ему просто уже неинтересная сборная, которая не играет в официальных матчах. А без неустойки уходить не хочет.
Не, ну если ты не в силах победить Таджикистан, Узбекистан, Катар, Египет игроки которых играют в местных клубах или в заведомо более слабых чемпионатах чем РПЛ, то к тебе точно возникнут вопросы. Если тебе неинтересная эта работа - напиши заявление. Будь честен с самим собой. В Ростове у него хороший результат? Ну тогда у нас разный взгляд на то что можно считать хорошим результатом. Команда занимает место аккурат возле зоны вылета. В 8 матчах они только 2 раза выиграли. Только Рубин пропустил больше них и еще 2 команды столько же. И только 2 команды забили меньше Ростова. Это успех?
+1
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8qj656zmdw
Валера, ну как же так ?!
Денег решил срубить и сбежать
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Yung Klim
Ответ Bazilic
Понять его очень просто. А те кто « не понимают» - прикидываются
Я бы понял, если бы они в Испанию переехали. Размен России на Эстонию - шило на мыло
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Ренат Довлятчин
Ответ rodjer22
все же я Эстонии зарплаты выше чем в России, там средняя зарплата 1200 евро, а в РФ только 350-400 долларов. Поэтому наверное и собирается переезжать. Да и пенсия там повыше будет.
цены там тоже выше, причем сильно. сам весной уехал оттуда, знаю о чем говорю. коммуналка вообще нереальная, продукты дорогие. вот шмотки, например, да, на мой взгляд доступнее и выбор шире
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tankist231
Ответ Поцелуй Оздоева
Да потому что дела в России с каждым годом только хуже.
А в Эстонии прям всё опупенно
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Ренат Довлятчин
Ответ Ярик01
Депрессивная страна по экономике и убывающему населению, ближайшая граница с неуровновешенным соседом, первичная возможность военных конфликтов, никому ненужный государственный язык вне страны, слабое образование, при котором все равно детям надо будет менять страну обучения. Вон, у Валеры испанский паспорт вроде есть, куда понятнее, чем Эстония
добавлю отсутствующую медицину. более-менее врачи свалили, в основном, в финку. остались капец коновалы. и очереди к ним не на один месяц. помню, в феврале знакомая записывалась к неврологу на апрель - раньше не было записи. один парень в коллективе крайне агрессивно настроен к РФ, но не смог найти помощь норм стоматолога в Таллине (в дорогой клинике приговорили чуть не к замене челюсти), поехал в СПб к своему старому стоматологу, там все решили без проблем. общее образование да, капец. у товарища дочь в школе. он ржет - они в 5-м классе не знают таблицу умножения, только начинают учить. мы спрашиваем - а до 5-го чего учат? - эстонский 😁 только преподавателей нет потом учить на эстонском важные предметы - физику, химию, биологию.
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Копатель морей
Ответ Ярик01
Депрессивная страна по экономике и убывающему населению, ближайшая граница с неуровновешенным соседом, первичная возможность военных конфликтов, никому ненужный государственный язык вне страны, слабое образование, при котором все равно детям надо будет менять страну обучения. Вон, у Валеры испанский паспорт вроде есть, куда понятнее, чем Эстония
Неуровновешенный сосед это Латвия?
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Ренат Довлятчин
Ответ rigobersong
Пусть Нарву тренерует, как раз его уровень:)
он хотел там школу футбольную открыть. чет вроде как с властями не срослось.
а команда в Нарве называется "Нарва транс" 😁 к трансам отношения не имеет, но звучит весело. смотрел пару игр вживую, такой кошмар
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Евгений Насонов
Карпин, как бы тут его не ,,хаили ", способен на большее, но в данной ситуации , он прекрасно понимает, что с этим составом, из которого он ,, выжал " все что можно, остаётся ждать , что эти пацаны заиграют через год, другой или клубу дадут когда нибудь определённые средства на усиление.
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rodjer22
все же я Эстонии зарплаты выше чем в России, там средняя зарплата 1200 евро, а в РФ только 350-400 долларов. Поэтому наверное и собирается переезжать. Да и пенсия там повыше будет.
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