Жена Карпина объяснила слова мужа о том, что он может уехать из России: «В планах то, что в Эстонию переезжаю я с девочками. Что будет дальше – посмотрим»
Жена Валерия Карпина объяснила слова мужа о том, что он может уехать из России.
Ранее тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!» заявил, что ему «сложно представить, что семья будет жить в Эстонии, а он работать в России», поэтому, возможно, он «через три месяца скажет «до свидания».
– Представьте, его за месяц не было дома 20 дней. У него в октябре и ноябре снова разъезды. Вот он и говорил, что еще пару раз так поездит – устанет от этого. Пока мы находимся в Ростове. Но следующим летом по планам действительно я и дети возвращаемся в Эстонию, потому что там младшая доченька пойдет учиться.
– Насколько вероятно, что Валерий Георгиевич поедет вместе с вами?
– Не знаю. Не хочу строить прогнозы. Здесь все меняется, начиная от ситуации в мире, заканчивая ситуацией в футболе. В этом виде спорта что-то может меняться и без наших планов о переезде. Сейчас в планах то, что в Эстонию переезжаю я с девочками. Что будет дальше – посмотрим.
– Получается, слова про три месяца сказаны больше на эмоциях?
– Конечно. Представляете, человек по три недели не видит семью. А он очень привязан к семье. Можно взять в пример Романа Еременко, который уехал как раз тогда, когда у него родились дочки. Но опять же: это футбол, здесь может произойти что-то и без отношения к нашим планам. То, что у нас с девочками запланирован переезд – это да, – сказала Дарья Карпина.
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Если и убегать, то подальше, да и где климат поприятнее.
Вон, у Валеры испанский паспорт вроде есть, куда понятнее, чем Эстония
А то что он форсирует увольнение я согласен, ему просто уже неинтересная сборная, которая не играет в официальных матчах. А без неустойки уходить не хочет.
Денег решил срубить и сбежать
а команда в Нарве называется "Нарва транс" 😁 к трансам отношения не имеет, но звучит весело. смотрел пару игр вживую, такой кошмар