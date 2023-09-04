Жена Карпина о 1-й желтой Тугарева с «Динамо»: «Где там шипами вперед? Хрень, как написал мне человек не из России с европейской лицензией»

Теги Ростов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Динамо Москва Валерий Карпин Василий Казарцев Эли Даса соцсети Роман Тугарев Дарья Карпина Футбол

Жена Валерия Карпина считает ошибкой удаление Романа Тугарева в игре с «Динамо».

«Ростов» уступил «Динамо» в 7-м туре Мир РПЛ (1:2). Тугарев был удален с поля на 34-й минуте, получив две желтые карточки.

В своем телеграме жена главного тренера «Ростова» выложила видеофрагмент с фолом Тугарева на Эли Дасе, за который хавбек «Ростова» получил первую желтую карточку.

«Желтая?!» – подписала видео Дарья Карпина.

В комментариях под видео супруга Валерия Карпина вступила в спор с одним из болельщиков.

«Опасная игра с прямой ногой шипами вперед, несмотря на игру в мяч. По новым трактовкам – да, это желтая», – написал один из подписчиков.

«Вы, кроме РПЛ, не смотрели чемпионаты? Где там шипами вперед? Там контакта со стороны Тугарева даже толком нет.

Я проконсультировалась не с болельщиками, а с реально разбирающимися людьми. То, что вы написали про правила, не есть истина для этого эпизода. Не буду спорить – ждем КДК.

Тут больше опасная игра игрока «Динамо». Тогда любое единоборство опасное. Хрень, как написал мне человек не из России с европейской лицензией», – написала супруга Валерия Карпина.

Главным арбитром матча был Василий Казарцев.

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72 комментария

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Михо
Ответ Кузя Гитарист
Интересно , кто ж ей написал с европейской лицензией ?
Мостовой подкатывает. У него же почти есть
+109
-2
+107
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catcher69
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Комментарий скрыт
я что всех ростовских жён должен знать ?
+83
-14
+69
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catcher69
таааааааааааак новый персонаж Жена Карпина...)))))))))))))
+78
-18
+60
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Антимосковский
Ответ Кузя Гитарист
Интересно , кто ж ей написал с европейской лицензией ?
фалькао епт
+34
0
+34
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Barsa! bolshe chem klub
есть три способа победить в споре с женщиной, Но их никто не знает
+32
-2
+30
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Pasta
Ответ Сергей Савченко
Чистая жёлтая.Тугарева не понимаю честно,особенно со второй желтой.Даша, уберите эмоции, станьте на землю.Еще и приплели какого-то эксперта, что за детский сад? Занимайтесь детьми и бытом. Не будьте второй Заремой, я Вас прошу по братски по Ростовски.
У жен футболистов - очень раздутое ЧСВ. Они думают, что раз у них есть деньги и роскошная жизнь, то а) они сами этого добились и что-то из себя представляют, как ценный человек для общества. То есть они ценные специалисты, профессионалы, эксперты в какой-то области. б) они думают, что раз они богатые, значит лучше других во всем, в том числе умнее в любых вопросах.

Яркий пример такого поведения - Зарема. Обычная экскортница, которая высоко взлетела, приглянувшись богатому папику, но сама по себе - ничем не умнее любой про***тутки за 4-5 тысяч рублей, а думаю многие и поумнее нее будут. Жена Карпина вроде бы подавала признаки адекватности и выглядела не так, как Зарема, но такие высказывания, откровенно ГЛУПЫЕ - сильно приближают ее к уровню Заремы. Аргументация ее точки зрения тоже сомнительная... Тут тебе и принижение РФ и неоправданное возвышение Европы с "человек с европейской лицензией сказал" - то есть это какой-то прямо мего авторитет, который не может ошибаться или что? Знаю я, как судят европейские судьи, ошибок там тоже хватает.
+33
-6
+27
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SoldieR
А что писали жене Карпина про многочисленные пенальти в пользу клуба Карпина в прошлом году?
+32
-6
+26
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Сергей Савченко
Чистая жёлтая.Тугарева не понимаю честно,особенно со второй желтой.Даша, уберите эмоции, станьте на землю.Еще и приплели какого-то эксперта, что за детский сад? Занимайтесь детьми и бытом. Не будьте второй Заремой, я Вас прошу по братски по Ростовски.
+29
-3
+26
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Алекс Подшивалов
Почему у жены Карпина нет своего профиля на спортсе???
+13
-2
+11
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Егор Крид58
чай поставьте
+13
-3
+10
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svft
о, еще одна жена. скоро Валеру уволят - и будет "клуб бывших жен"
+8
0
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Кузя Гитарист
Интересно , кто ж ей написал с европейской лицензией ?
+7
-1
+6
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Док163
Ответ catcher69
таааааааааааак новый персонаж Жена Карпина...)))))))))))))
А человек не из России с европейской лицензией - чем не новый персонаж?
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AIBOLIT66
Хрень тебе написал человек с лицензией не из России
+5
0
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fil_spb
Свою Зарему завели? Это будет легендарное противостояние.

"Тут больше опасная игра игрока «Динамо»."

Точно. Это же динамовец летит в подкат шипами ноги оторванной от газона. Ну и вот это "кроме РПЛ", "человек не из России с европейской лицензией" отдельно веселит.
+6
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qiqe
в след туре 2 пеналя подарят мужукам
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Vagner_RU
Жена Карпина решила переплюнуть зарему. Как тут пишут, открыт "новый персонаж". :D
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гога11
Сейчас пересмотрел эпизоды с Тугаревым. Чистейшие 2 желтые. О чем он думал, когда второй раз шел на грубый фол. Тут не судья виноват, а муж её, который не убрал Тугарева после 1 желтой.
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Андрей Кобранов
А где теща Карпина ?
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Marduhai
Сравнения с Заремой не катят. Та входила в состав Совета Спартака и, как аудитор по образованию, прекрасно разбиралась в финансовых вопросах. Её целью было не прихватывать бабло от собственника Федуна, а наоборот - не допускать разворовывания. Именно поэтому у части менеджмента Спартака был повод её ненавидеть, что и наблюдалось. когда она выступила против назначения тренером нахрапистого дурачка из Португалии и вышла из состава Совета. Ну, а о ненависти питерских зенитчиков, не желающих никакой критики в СМИ, и говорить нечего (сейчас слетятся), она для них - символ оппозиции.
В отличие от Заремы, Карпинская Даша просто излагает Валеру, который несопоставим с Федуном и Спартаком, а просто "бежит у ноги". что позволяет ему накапливать свои еврики по совокупности Ростова и какой-то виртуальной сборной... .
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Pasta
Ответ justburn
Скорее вы новый персонаж на спортсе. Её прекрасно помнят
Мужик с 2009 года зареган, он еще помнит, когда этот сайт не был таким протухлым, так что руки прочь от Кетчера.

Но по сабжу согласен, какие-то глупости от жены Карпина уже бывало проскакивали... Но я не помню даже сути ее прежних высказываний.
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Дмитрий Новиков
Ответ Антимосковский
фалькао епт
фалькао нам не напишет
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gja
Карпина какая-то непатриотичная: отправляет смотреть чемпионаты недружественных России стран. Негоже так поступать супруге тренера сборной. А по делу лучше спросит у муженька какого Тугарев за второй жёлтой полез не откладывая дело в долгий ящик.
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Kit244098
Зарема, Медведева, Машка Погребняк... Теперь до этой очередь дошла)) Величайшие знатоки футбола, ядрен батон. Хоть стой, хоть падай.
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Mapk Kpacc
Да кому нужно твое мнение. Лучше спроси у этого анонима почему на Гру пеналь не дали.
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