Жена Карпина о 1-й желтой Тугарева с «Динамо»: «Где там шипами вперед? Хрень, как написал мне человек не из России с европейской лицензией»
Жена Валерия Карпина считает ошибкой удаление Романа Тугарева в игре с «Динамо».
«Ростов» уступил «Динамо» в 7-м туре Мир РПЛ (1:2). Тугарев был удален с поля на 34-й минуте, получив две желтые карточки.
В своем телеграме жена главного тренера «Ростова» выложила видеофрагмент с фолом Тугарева на Эли Дасе, за который хавбек «Ростова» получил первую желтую карточку.
«Желтая?!» – подписала видео Дарья Карпина.
В комментариях под видео супруга Валерия Карпина вступила в спор с одним из болельщиков.
«Опасная игра с прямой ногой шипами вперед, несмотря на игру в мяч. По новым трактовкам – да, это желтая», – написал один из подписчиков.
«Вы, кроме РПЛ, не смотрели чемпионаты? Где там шипами вперед? Там контакта со стороны Тугарева даже толком нет.
Я проконсультировалась не с болельщиками, а с реально разбирающимися людьми. То, что вы написали про правила, не есть истина для этого эпизода. Не буду спорить – ждем КДК.
Тут больше опасная игра игрока «Динамо». Тогда любое единоборство опасное. Хрень, как написал мне человек не из России с европейской лицензией», – написала супруга Валерия Карпина.
Главным арбитром матча был Василий Казарцев.
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Яркий пример такого поведения - Зарема. Обычная экскортница, которая высоко взлетела, приглянувшись богатому папику, но сама по себе - ничем не умнее любой про***тутки за 4-5 тысяч рублей, а думаю многие и поумнее нее будут. Жена Карпина вроде бы подавала признаки адекватности и выглядела не так, как Зарема, но такие высказывания, откровенно ГЛУПЫЕ - сильно приближают ее к уровню Заремы. Аргументация ее точки зрения тоже сомнительная... Тут тебе и принижение РФ и неоправданное возвышение Европы с "человек с европейской лицензией сказал" - то есть это какой-то прямо мего авторитет, который не может ошибаться или что? Знаю я, как судят европейские судьи, ошибок там тоже хватает.
"Тут больше опасная игра игрока «Динамо»."
Точно. Это же динамовец летит в подкат шипами ноги оторванной от газона. Ну и вот это "кроме РПЛ", "человек не из России с европейской лицензией" отдельно веселит.
В отличие от Заремы, Карпинская Даша просто излагает Валеру, который несопоставим с Федуном и Спартаком, а просто "бежит у ноги". что позволяет ему накапливать свои еврики по совокупности Ростова и какой-то виртуальной сборной... .
Но по сабжу согласен, какие-то глупости от жены Карпина уже бывало проскакивали... Но я не помню даже сути ее прежних высказываний.