Жена Карпина о 1-й желтой Тугарева с «Динамо»: «Где там шипами вперед? Хрень, как написал мне человек не из России с европейской лицензией»

Жена Валерия Карпина считает ошибкой удаление Романа Тугарева в игре с «Динамо».

« » уступил «Динамо» в 7-м туре Мир РПЛ (1:2). Тугарев был удален с поля на 34-й минуте, получив две желтые карточки.

В своем телеграме жена главного тренера «Ростова» выложила видеофрагмент с фолом Тугарева на , за который хавбек «Ростова» получил первую желтую карточку.

«Желтая?!» – подписала видео .

В комментариях под видео супруга Валерия Карпина вступила в спор с одним из болельщиков.

«Опасная игра с прямой ногой шипами вперед, несмотря на игру в мяч. По новым трактовкам – да, это желтая», – написал один из подписчиков.

«Вы, кроме , не смотрели чемпионаты? Где там шипами вперед? Там контакта со стороны Тугарева даже толком нет.

Я проконсультировалась не с болельщиками, а с реально разбирающимися людьми. То, что вы написали про правила, не есть истина для этого эпизода. Не буду спорить – ждем КДК.

Тут больше опасная игра игрока « ». Тогда любое единоборство опасное. Хрень, как написал мне человек не из России с европейской лицензией», – написала супруга Валерия Карпина.

Главным арбитром матча был Василий Казарцев.

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