Жена Карпина о 4-м месте «Ростова»: «Это фантастика. Зная все трудности – начиная от логистики и заканчивая кадровыми нюансами»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Дарья Карпина Футбол

Жена Валерия Карпина назвала 4-е место «Ростова» в Мир РПЛ фантастикой.

«Ростов» на выезде крупно проиграл ЦСКА (1:4) в заключительном туре Мир РПЛ и остался четвертым в таблице.

– Какие могут быть впечатления, когда мы завершили сезон на четвертом месте? Особенно зная все трудности, с которыми сталкивались, начиная от логистики и заканчивая кадровыми нюансами.

Конечно, это великолепный результат. За время работы моего мужа в «Ростове» это лучший результат. Испытываем радость, это очень достойно, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, когда к стыкам приближались, плюс, в принципе, особенно не было трансферов.

И завершить сейчас сезон на четвертом месте – это фантастика в какой-то степени.

– Валерий Георгиевич такому результату обрадуется или все же расстроится?

– Конкретно сегодня, после поражения, на какой-то момент расстроится. Но в принципе, он не может не быть доволен результатом, потому что кто как не он знает все изнутри. Думаю, для него это тоже прекрасный результат, – сказала Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова».

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23 комментария

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Старик Стариканов
благодаря судьям и ныркам комличенко ,Ростов так высоко оказался
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TaR
Ответ CriminalJoint62
Карпин - умница. Теперь, надо попасть на Евро-2024
На поезде из Ростова поедем. С пересадками в нужных местах
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Юрий Кечко
Про какие она там кадровые нюансы говорит ?)) не в ворота ли их соперников ?))
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Юрий Кечко
Ответ Ростов-на-Дону
Это - не фантастика. Но, я, поднимаю чарку за "Ростов", единственный чисто российский клуб! Байрамян - свой!
Селява тоже
Ну а че мы ж все равно с имперским мышлением
Македонца Тошавски тоже как нибудь приплетем
+4
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dimur
Ответ Кеша
Карпин красавчик и жена великолепна ! Супруга умница !
Carpin conjunx extra suspicationem est. (лат.)
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Сергей К
Карпин - великолепный тренер! Стоит признать...
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Иван Петров
Если у них есть дети, давайте у них ещё спросим. Родителей тоже, вообще всех родственников.)))
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Михаил Зюбин
Не пойму хейтеров Карина, при любом другом тренере с таким подборов игроков, команда бы болталась дай бог в середине таблицы, а то и боралась за выживание... Если бы не европейский бан, в кубке УЕФА играли бы.
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xomamb
да уж, отбеливают...
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Overkiller
Ответ CriminalJoint62
Карпин - умница. Теперь, надо попасть на Евро-2024
Билеты ещё не продают...
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Владимир Пушкарев
Ответ TaR
На поезде из Ростова поедем. С пересадками в нужных местах
Ростов на автобусе ездит
0
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Ростов-на-Дону
Ответ Юрий Кечко
Селява тоже Ну а че мы ж все равно с имперским мышлением Македонца Тошавски тоже как нибудь приплетем
Такой же свой, как и Байрамян!
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