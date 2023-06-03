Жена Карпина о 4-м месте «Ростова»: «Это фантастика. Зная все трудности – начиная от логистики и заканчивая кадровыми нюансами»

Жена Валерия Карпина назвала 4-е место «Ростова» в Мир РПЛ фантастикой.

«Ростов» на выезде крупно проиграл ЦСКА (1:4) в заключительном туре Мир и остался четвертым в таблице.

– Какие могут быть впечатления, когда мы завершили сезон на четвертом месте? Особенно зная все трудности, с которыми сталкивались, начиная от логистики и заканчивая кадровыми нюансами.

Конечно, это великолепный результат. За время работы моего мужа в «Ростове» это лучший результат. Испытываем радость, это очень достойно, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, когда к стыкам приближались, плюс, в принципе, особенно не было трансферов.

И завершить сейчас сезон на четвертом месте – это фантастика в какой-то степени.

– Валерий Георгиевич такому результату обрадуется или все же расстроится?

– Конкретно сегодня, после поражения, на какой-то момент расстроится. Но в принципе, он не может не быть доволен результатом, потому что кто как не он знает все изнутри. Думаю, для него это тоже прекрасный результат, – сказала , жена главного тренера « ».

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