Жена Карпина считает, что у «Ростова» украли победу в игре со «Спартаком»: «Было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть»
Супруга Валерия Карпина раскритиковала судейство матча «Спартак» – «Ростов».
Матч обслуживала бригада рефери под руководством Кирилла Левникова. Игра 25-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1.
Дарья Карпина выложила в телеграм-канале сообщение с многоточием и кадром из концовки игры, относящимся к эпизоду с удалением ее мужа.
В комментариях Дарья развернуто высказалась о матче. Сперва посетовав на судейство, на сообщение «Такую победу – украли» она ответила: «Именно украли. Но было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть».
Также Дарья отметила: «Два нарушения на наших не свистит, тут ставит штрафной и несколько угловых после [окончания добавленного] времени… Все как мы любим».
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Лучше расскажи за что жёлтую Литвинову дали. А ещё расскажи, какое повреждение получил Комличенко через 10 секунд после возобновления игры после гола.
Пряли поздно вечерком.
Говорит одна девица, –
Кабы я была судьица, –
То, для муженька Валеры
"Спартак" сослала б на галеры.
Последняя - Карпина
Предпоследняя - Зарема
Ну тут можно сказать 2 вещи:
1. Это будет эпичная битва
2. Спортсру молодцы. В лучших традициях Малахова тянут к себе любую, пусть даже самую убогую и бессмысленную, сплетню. Так сказать клики не пахнут.