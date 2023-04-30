Жена Карпина считает, что у «Ростова» украли победу в игре со «Спартаком»: «Было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть»

Супруга Валерия Карпина раскритиковала судейство матча «Спартак» – «Ростов».

Матч обслуживала бригада рефери под руководством . Игра 25-го тура Мир завершилась со счетом 1:1.

выложила в телеграм-канале сообщение с многоточием и кадром из концовки игры, относящимся к эпизоду с удалением ее мужа.

В комментариях Дарья развернуто высказалась о матче. Сперва посетовав на судейство, на сообщение «Такую победу – украли» она ответила: «Именно украли. Но было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть».

Также Дарья отметила: «Два нарушения на наших не свистит, тут ставит штрафной и несколько угловых после [окончания добавленного] времени… Все как мы любим».

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