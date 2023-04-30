Жена Карпина считает, что у «Ростова» украли победу в игре со «Спартаком»: «Было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Кирилл Левников Дарья Карпина Футбол

Супруга Валерия Карпина раскритиковала судейство матча «Спартак» – «Ростов».

Матч обслуживала бригада рефери под руководством Кирилла Левникова. Игра 25-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1.

Дарья Карпина выложила в телеграм-канале сообщение с многоточием и кадром из концовки игры, относящимся к эпизоду с удалением ее мужа.

В комментариях Дарья развернуто высказалась о матче. Сперва посетовав на судейство, на сообщение «Такую победу – украли» она ответила: «Именно украли. Но было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть».

Также Дарья отметила: «Два нарушения на наших не свистит, тут ставит штрафной и несколько угловых после [окончания добавленного] времени… Все как мы любим».

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65 комментариев

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инок
Это какой-то абсурд. Цель Комличенко свалиться в штрафной, просто добежав до неё.
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Гриша
Победу украл актер и дельфин Комличенко, который больше падал чем пытался забить. Реально Главдельфин
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michu73
Что скажет тёща?
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bevooch
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Уникум, до сих пор не в курсе кто и каким образом выдал голевой пас на Селяву? Срочно удаляй коммент.
Так он понял, что в этот раз падать придется совсем без контакта.
Лучше расскажи за что жёлтую Литвинову дали. А ещё расскажи, какое повреждение получил Комличенко через 10 секунд после возобновления игры после гола.
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Peter Parker
Да на самом деле, это обычная реакция жены на работу мужа. Другое дело, зачем это на спортивном ресурсе?
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Pelerin
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Так Левникову не впервой тащить Спартак в игре с Ростовом.
Помогите девочке Даше и аборигенам земли ростовской обратить свой взор на симуляции Комличенко и затяжки времени всей командой ( в т.ч. и в добавленное время)
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стыд вызывают подобные высказывания, почему Валера и Ростов очки не предложили с себя списать в матчах, где были ошибки в их пользу, Д*артаньянами нужно быть всегда, а не время от времени...
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Спартак же после таких матчей в свою пользу предлагает подобное?
истерия на ровном месте абсолютно, переиграли минуту? так была остановка в добавленное время...
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Рашпель793
Вы тоже заметили как Валера-правдоруб стал никчёмным тренеришкой, тренерующим только пенки?
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AminO2
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
Говорит одна девица, –
Кабы я была судьица, –
То, для муженька Валеры
"Спартак" сослала б на галеры.
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jonnysilverhand01
Открыть новый персонаж: Супруга Валеры
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fil_spb
2 новости подряд на главной футбольного раздела:

Последняя - Карпина
Предпоследняя - Зарема

Ну тут можно сказать 2 вещи:

1. Это будет эпичная битва
2. Спортсру молодцы. В лучших традициях Малахова тянут к себе любую, пусть даже самую убогую и бессмысленную, сплетню. Так сказать клики не пахнут.
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andr d
Как же так Валерону очередную левую пенку не дали
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Spartakus1984
«Два нарушения на наших не свистит(с) с чего они взяли что это нарушения?Борьба обычная,игроки Ростова как неволяшки катались по газону-прыгали
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Alex DeLarge
Лави минус! Растов тащат из-за Валеры он тренир зборной, Ростов всю жизнь тащили, и при Бердыеве, и в прошлые сезоны, а то понапридумывали, что им пенальти не ставили. и в 13 году, кубок тоже судья подарил. и победу на Баварией, все связи Арташеса с УЕФА! И честный матч рубин ЦСКА, когда решалась судьба чемпионства. Короче, всю жизнь тащат Ростов, а вот Спартак,ЦСКА И Зенит, они все сами. С маленьким бюджетом, без админресурса! ты посмотри, все кто были директорами в Ростове, почему-то потом садились в кресло РФС. что на это скажешь!?
А нечего возразить: Ростов единственный "кабинетный клуб" в РПЛ. И денег "куры не клюют" ибо объелись уже ими😂
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Pelerin
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Да ты шо, правда? По тебе и не скажешь.
Аналогично ответить не могу)
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Михо
Ответ Spartakus1984
«Два нарушения на наших не свистит(с) с чего они взяли что это нарушения?Борьба обычная,игроки Ростова как неволяшки катались по газону-прыгали
НевАляшки. Пишется через А.
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Abriel
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Чудо, матчасть учи: РФПЛ давно нет, есть РПЛ.
а какая разница?
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Pelerin
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Даже боюсь спрашивать аборигеном какой земли ты являешься.
Одного наукограда. А что? )
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Peter Parker
Ответ Fatty Toni
Со Сблевом не сравнится. Этот хоть пытается подставиться правильно, тот же ныряет просто по определению - заслуженный мастер нырков и достойный продолжатель дела балерины и свинововы.
Да-да. С Соболевым не сравнится. Весь ваш хейт, только потому что он в Спартаке. Пока играл за Крылья и на нем было больше всех фолов, так это Саша - молодец и вообще какая команда у Крыльев. Соболев также играет в Спартаке, ну это он симулянт, давайте его оскорблять
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leonid2406
Ответ Михо
НевАляшки. Пишется через А.
Он имел ввиду «безвольные»
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Месси ниц пред Насри
Смотрю в таблицу - вижу фигу..
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Fatty Toni
Ответ Peter Parker
Да-да. С Соболевым не сравнится. Весь ваш хейт, только потому что он в Спартаке. Пока играл за Крылья и на нем было больше всех фолов, так это Саша - молодец и вообще какая команда у Крыльев. Соболев также играет в Спартаке, ну это он симулянт, давайте его оскорблять
В Крыльях он себе такого не позволял. Ни такого количества нырков, ни откровенного хамства на поле. В 7партаке - как подменили. Борщ тарасовский, не иначе.
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Peter Parker
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
да позорники вы, чего греха таить!))) Валера вас чпокает и чпокает раз за разом. Отскочили, и радуетесь, будто великую Победу одержали.))
18-8 по ударам, 6-2 по ударам в створ, да и то, второй только потому что Селихов стал ловить уходящий мяч, так и вовсе был бы 1. 10-2 по угловым. Вот это чпокнули, ничего не скажешь. Отскочили так отскочили.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Бременер
Игру смотри, маразматик старый
ты кто ещё клоун
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