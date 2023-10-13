Глава Ла Лиги Тебас: «ПСЖ» потерял 605 млн евро. Они могли бы стать чемпионами по трате денег впустую»
Хавьер Тебас раскритиковал «ПСЖ» за крупные траты.
«Мы знаем, что «ПСЖ» потерял 605 миллионов евро, а без финансовых регуляторов их потери были бы намного больше.
«ПСЖ» мог бы стать чемпионом по трате денег впустую», – сказал президент Ла Лиги.
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