Глава Ла Лиги Тебас: «ПСЖ» потерял 605 млн евро. Они могли бы стать чемпионами по трате денег впустую»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Хавьер Тебас раскритиковал «ПСЖ» за крупные траты.

«Мы знаем, что «ПСЖ» потерял 605 миллионов евро, а без финансовых регуляторов их потери были бы намного больше.

«ПСЖ» мог бы стать чемпионом по трате денег впустую», – сказал президент Ла Лиги. 

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Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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QWertY
А ты по балабольству
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OldCityFan
Тебас хоть в курсе, что в ЛаЛиге будет праздник, когда он уйдет
+7
-2
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David Aprasidze
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ПСЖ потерял, а Тебас не нашел. Потому и злится
+5
-2
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Penguin
Да займись ты своей лигой балаболище
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Нургалиев Разрешил
Тебас так-то чемпион по повышению себе зарплаты и размещению болта на Ла Лигу
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#SharkTeam
Ответ Gosha Virobian
Я как болельщик ПСЖ с 1992 г. объективно понимаю, что ПСЖ тратит огромные деньги на зарплаты игроков, но благодаря этому сколько теперь пацанов носят майки, спортивные костюмы, поло, кепки ПСЖ по всему миру, раньше только в Париже я мог это увидеть, а теперь по всему миру. Брэнд ПСЖ благодаря Air Jordan, Неймару, Месси, Мбаппе знаком многим. Да результаты спортивные скромные, мягко говоря, но маркетинг ПСЖ пожалуй лучший в мире.
скромные спортивные результаты? А есть во Франции более титулованный клуб?
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Поникший Руй
Прикольно считать чужие деньги, когда самолично убил ЛаЛигу настолько, что та по тратам на уровне чемпионшипа
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marchellinos
Что он снова про другие лиги вешает? Это не его дело. Пусть за свою лигу отвечает. Которая стала -уже при нем.
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Gosha Virobian
Я как болельщик ПСЖ с 1992 г. объективно понимаю, что ПСЖ тратит огромные деньги на зарплаты игроков, но благодаря этому сколько теперь пацанов носят майки, спортивные костюмы, поло, кепки ПСЖ по всему миру, раньше только в Париже я мог это увидеть, а теперь по всему миру. Брэнд ПСЖ благодаря Air Jordan, Неймару, Месси, Мбаппе знаком многим. Да результаты спортивные скромные, мягко говоря, но маркетинг ПСЖ пожалуй лучший в мире.
0
0
0
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pi5ka
Ответ QWertY
А ты по балабольству
так факты же. Тебас конечно тот еще клоун, но я считаю, что винить его в бедности клубов ла лиги бессмысленно. Посмотри на владельцев в апл и лл. В Англии саудиты и американцы, а в Испании китайцы или сосьос, которые априори не могут иметь много денег. Бывало даже, что типы просто забивали на клуб, как на использованную игрушку. Взять, например Малагу 10-х, Бетис 00-ых, нынешнюю Валенсию.
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Роман
Ответ OldCityFan
Тебас хоть в курсе, что в ЛаЛиге будет праздник, когда он уйдет
😂
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