Глава Ла Лиги Тебас: «ПСЖ» потерял 605 млн евро. Они могли бы стать чемпионами по трате денег впустую»

Хавьер Тебас раскритиковал «ПСЖ» за крупные траты.

«Мы знаем, что «ПСЖ» потерял 605 миллионов евро, а без финансовых регуляторов их потери были бы намного больше.

«ПСЖ» мог бы стать чемпионом по трате денег впустую», – сказал президент Ла Лиги.

Глава Ла Лиги Тебас раскритиковал ФФП: «ПСЖ» продал игроков в Катар на 45 млн. Мы собираемся это проглотить?»

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