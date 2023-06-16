Глава Ла Лиги уверен, что «Реал» в состоянии подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Надеюсь, Мбаппе сможет перейти [в ].

Если вы спросите меня как болельщика, то я думаю, что Мбаппе покинет «ПСЖ» этим летом, потому что УЕФА стал серьезнее контролировать финансы, а у «ПСЖ» очень большой зарплатный фонд. «ПСЖ» должен разгружаться.

Думаю, что у « » есть возможность осуществить этот трансфер», – сказал .

«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим