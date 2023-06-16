Глава Ла Лиги Тебас: «Надеюсь, Мбаппе сможет перейти к нам. У «Реала» есть возможность осуществить трансфер»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Килиан Мбаппе Футбол

Глава Ла Лиги уверен, что «Реал» в состоянии подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Надеюсь, Мбаппе сможет перейти [в Ла Лигу]. 

Если вы спросите меня как болельщика, то я думаю, что Мбаппе покинет «ПСЖ» этим летом, потому что УЕФА стал серьезнее контролировать финансы, а у «ПСЖ» очень большой зарплатный фонд. «ПСЖ» должен разгружаться.

Думаю, что у «Реала» есть возможность осуществить этот трансфер», – сказал Хавьер Тебас.

«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим

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31 комментарий

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olimbek
...и добавил "Хала Мадрид!"
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-12
+24
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corazón blanco
Ответ che kaif
Тебас сидит на Зп у Переца
Поэтому Мадрид подал в суд на Примеру и Тебас за годы его правления больше 90 исков? Тебас - это опухоль испанского футбола. Очень мало делает и много говорит. Не работает со своей свитой о привлечении больших спонсоров в лигу, только СVC ( или что-то в этом роде), которые грабят лигу и хороши только здесь и сейчас, а в перспективе это большая потеря денег. Вставляет палки в колеса клубам. Понятно, что этим он хочет помочь, но порой это доходит до абсурда и ладно он предоставлял какой план по выходу из этой ситуации. С ним у руля Примера начинает отставать на несколько световых лет от АПЛ.
+16
-5
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Aleksey Yashin
"Если вы спросите меня как болельщика"

Да и оставался бы ты просто болельщиком)
+11
-4
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Kaka_GOAT
Ответ che kaif
Тебас сидит на Зп у Переца
Как Негрейро у Лапорты?
+19
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Olympiq
Надеюсь назло этому типу, не перейдет Килиан в ла лигу
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Предан Мадриду!!!
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Ответ VERBLYUD
Кака - ГОАТ?😂🤣 Как игрок одного сезона может быть ГОАТом?
ты не родился ещё когда Кака феерил
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Dastanation
тебас испанский прядкин. Если российский хотя бы молчал и тупо ппохлождался на работе, то этот действительно верит, в то что он развивает футбол и приписывает победы клубов в личный зачет
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Muhammad Juraev
Ответ Kaka_GOAT
Как болельщик Реала я тоже на это надеюсь, всё таки лучший игрок своей поколении ,а ещё надеюсь что к этому времени Тебас уже не будет главой Ла Лиги
Так вы же кричали, что Холанд в сто раз круче, что Родриго получше черепашки будет 😂
+2
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as009595@icloud.com
Ответ Kaka_GOAT
Как болельщик Реала я тоже на это надеюсь, всё таки лучший игрок своей поколении ,а ещё надеюсь что к этому времени Тебас уже не будет главой Ла Лиги
Лучший в мире уже два три года как, просто играл за евролузеров
+2
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kucerov664@gmail.com
Ответ белошип
Тебос хоть в курсе,что если Мбапе перейдёт в Реал, то его каталонская игрушка минимум лет 10 будет без ЛЛ сидеть?)
🤣🤣🤣это как он также баварии забил треху😂😂😂😂
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che kaif
Тебас сидит на Зп у Переца
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Xxx zzz
Ответ Руслан Узденов
В таком клубе, как Реал, должна быть суперзвезда. Сейчас в команде таковой нет - Вини, в совокупности всех факторов, не совсем подходит и медийно сильно уступает Мбаппе. Француз, даже если гипотетически представить, что не отвечает игровым нуждам Реала, должен там оказаться. А так, я был бы рад, если бы пришёл Кейн. На мой скромный взгляд, он был бы даже более полезен, чем Килиан, на ближайшие пару сезонов уже точно, с учётом, что слева есть Винисиус. Англичанин более разносторонний, чем Француз, хорош как в подыгрыше, так и в завершении.
Вини и не станет как таковой звездой,он своим же поведением чаще направляет фанов против себя,а вся эта история с расизмом еще больше притягивает хейт ) так как все устали от этого…
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Предан Мадриду!!!
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Максим Левицкий
Что с черепашкой, что без, мадрид все равно глотнет дежурную четверку и от Хави и от Пепа.
как насчёт 0:4 на спотифай? Пеп тоже глотал из той же Барселоны 4:0, так в чем проблема? Это всего лишь игра, возможно для тебя смысл жизни
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Xxx zzz
Ответ GloryReal
Это последний шанс для Мбаппе. Он почти запорол свою клубную карьеру перейдя в ПСЖ вместо Реала. Но еще может все исправить и перейти в Реал. И тогда может мы увидим противостояние лучших из лучших.
Последний шанс будет летом,когда контракт закончится,но это при условии если шейхи прям сейчас не продадут реалу
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Геннадий Тимченко
Ответ Kaka_GOAT
Как болельщик Реала я тоже на это надеюсь, всё таки лучший игрок своей поколении ,а ещё надеюсь что к этому времени Тебас уже не будет главой Ла Лиги
ну как бы Мбаппе точно больше пользы для себя и для клуба принесёт в Реале: в ПСЖ так и продолжается трансферная вакханалия без учёта мнения тренера, который и должен обеспечить результат
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Xxx zzz
Ответ Екн Лор
Мбаппе поставил шах и мат руководству ПСЖ. При любом исходе Килиан останется в выигрыше и его репутация не будет запятнана. Чем интересно думали в ПСЖ, когда подписывали контракт на 2 года, а не на 3-4, хотя бы?
Думали что и дальше будет продлевать Черепашка
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Меган Лайф
Ответ GuruFutbola
Главный фанат мчк высказался
Вы его с негрейрой путаете)
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Предан Мадриду!!!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ GuruFutbola
Главный фанат мчк высказался
он не фанат Барсы )
+2
-2
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Руслан Мамедрзаев
Ответ GuruFutbola
Главный фанат мчк высказался
что с лицом с долгом в 3 млрд?🤡😁
+3
-3
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Сикарио
Нищеброды из Барсы всплакнули щас))
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Максим Левицкий
Что с черепашкой, что без, мадрид все равно глотнет дежурную четверку и от Хави и от Пепа.
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GloryReal
Это последний шанс для Мбаппе. Он почти запорол свою клубную карьеру перейдя в ПСЖ вместо Реала. Но еще может все исправить и перейти в Реал. И тогда может мы увидим противостояние лучших из лучших.
+2
-2
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