Глава Ла Лиги Тебас: «Надеюсь, Мбаппе сможет перейти к нам. У «Реала» есть возможность осуществить трансфер»
Глава Ла Лиги уверен, что «Реал» в состоянии подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Надеюсь, Мбаппе сможет перейти [в Ла Лигу].
Если вы спросите меня как болельщика, то я думаю, что Мбаппе покинет «ПСЖ» этим летом, потому что УЕФА стал серьезнее контролировать финансы, а у «ПСЖ» очень большой зарплатный фонд. «ПСЖ» должен разгружаться.
Думаю, что у «Реала» есть возможность осуществить этот трансфер», – сказал Хавьер Тебас.
«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим
Да и оставался бы ты просто болельщиком)