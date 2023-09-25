Тебас о Мбаппе в Ла Лиге: «Это его судьба. В следующем сезоне вероятность будет выше 70-80%»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Килиан Мбаппе Футбол

Хавьер Тебас высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в Испанию.

Президент Ла Лиги ответил на вопрос о том, какова вероятность перехода Мбаппе в испанский чемпионат в следующем сезоне.

«Я не убежден [том, что он перейдет], нет. Но это, несомненно, его судьба.

В следующем сезоне вероятность будет выше 70-80%», – сказал Тебас в интервью Movistar+.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до конца этого сезона.

«Реал» – основной претендент на бесплатный трансфер Мбаппе в 2024-м. «Ливерпуль» тоже интересуется

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Младший брат Мбаппе наверняка перейдет в Валенсию
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tornado S
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Я конечно не болельщик реала но от таких 🤡 просто угараю))каждый день пишут и пишут, что черепаха унижает реал))) где в твоем вооброжаемом мирке???)) Реал даже судя по новостям после прошлого года даже попыток не делает, только сми везде реал приплетает. Но одноклеточных это не останавливает )))
руководство реала который год унижается перед черепахой, реалу бы лучше проблемы решить ,игроков реала же обвиняют в педофилии
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Universal1000
Ответ 6tspey7tb5
На моей памяти не было ни одного игрока с кем столько возились. Может хватит уже и наплевать на него, Реал клуб с большой историей и традициями не гоже так бегать за игроком который опрокинул не впервые раз.
Да не в Риал 29 раз не зовут.
Но вот 28 раз попробуют как минимум.
Пока Мопэ минимум 30-ник не стукнет Перес будет бегать на коленях за ним, унижаясь ниже самого горбатого инвалида.

А самое смешное, что глядя на покупки уровня Хоселу - бегать за черепахой 28 раз это не такой уж и трэш даже, ведь текущая альтернатива сложившаяся это вообще запредельный позор объективно. Скоро у Бетиса состав станет сильнее.))))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tornado S
Реалу уже который год не надоело унижаться перед черепахой???
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ rigobersong
Как же я ржал вчера с модрика, такой он смешной:))
Давно пора завершать карьеру, а не позориться в надежде оставить какое-то наследие в клубе, чьи фанаты после одного плохого матча начинают смешивать игроков с грязью)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ Tornado S
Реалу уже который год не надоело унижаться перед черепахой???
В Мадрид не зовут десять раз.:)))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Universal1000
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Я конечно не болельщик реала но от таких 🤡 просто угараю))каждый день пишут и пишут, что черепаха унижает реал))) где в твоем вооброжаемом мирке???)) Реал даже судя по новостям после прошлого года даже попыток не делает, только сми везде реал приплетает. Но одноклеточных это не останавливает )))
Гораздо смешнее смотрятся отрицающие очевидное унижение ФК Реалъ.
За 6 лет последних было 4 уже попытки, неявная в 2017 и потом три подряд более, чем явные в 2021, 2022 и 2023. И все разы черепахен пользовался мадридом как тампоном для увеличенния финансового положения.

А еще смешнее, что ФК Реалъ унижаться и рад и будет ползать за ним ровно столько пока соответственно бегать за мячом быстро может сам Мбоппэ.
Стоя на коленях будет Перес умолять через год - инфа сотка.)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tornado S
Ответ Новый тренер ФК Спартак
что ты несешь, хоспади…. какойто поток информации не связанный.
не оправдывайся
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ GuruFutbola
Перец подключил судейский буст с 1 тура, может и не хватить кредитов)
Реал не купил ЦЗ, ПЗ, подобия ЦФ хотя уровня Лукаку, однако в Реал оказывается 85 раз не берут
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ Любезный Коссутий
АПЛ/Реал - 49%/49%, Барселона - 2%
В Барселоне там Феликс играет, Барсе не нужен бегунок:))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ rigobersong
Слишком мало Французских корешей в составе, зачем ему менять Коло-Муни и Дембеле, на двух бразильских симулянтов?:)
Будет играть вдвоем в нападение с 40 летним модриком по секретным конспектам анчи)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Я конечно не болельщик реала но от таких 🤡 просто угараю))каждый день пишут и пишут, что черепаха унижает реал))) где в твоем вооброжаемом мирке???)) Реал даже судя по новостям после прошлого года даже попыток не делает, только сми везде реал приплетает. Но одноклеточных это не останавливает )))
написал фанат судейского реала)))) 😁
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Энгельгардт
Ответ Александр Киричев
как бы черепашка не выдавит из псжэ ещё больше денег и будет тянуть за веревочку каждый год
он не Мэси, ему в Лиге 1 ЗМ не дадут никогда, так что придётся вылезать оттуда, и чем раньше, тем лучше
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tornado S
Ответ Direct free kick
Ты tornado storm? Самый надоевший вид этого напитка
я думал ты уже все ,покинул этот свет. смотрю, а ты пишешь. живой значит.!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tornado S
Ответ Direct free kick
Барселона - 0,00000000000000000001 %
живой???
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Ответ Любезный Коссутий
АПЛ/Реал - 49%/49%, Барселона - 2%
И к кому в АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Киричев
Ответ Любезный Коссутий
АПЛ/Реал - 49%/49%, Барселона - 2%
Спартак - 127%
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ GuruFutbola
Давно пора завершать карьеру, а не позориться в надежде оставить какое-то наследие в клубе, чьи фанаты после одного плохого матча начинают смешивать игроков с грязью)
Доит мешок до последнего:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Ответ GuruFutbola
Перец подключил судейский буст с 1 тура, может и не хватить кредитов)
Ну судя по матчу с Атлетико то Реалу нужен нап типо Лаутаро или Осихмена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Если Тебас так уверен, то остаётся только порадоваться за первую команду Мадрида - с отличным подписанием, Атлетико!...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crosby84
Мог бы ещё добавить, что с каждым последущуещем сезоном - вероятность перехода будет только возрастать 😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kemal Gul
Тоже думаю, что всё же перейдёт в осасуну в следующем сезоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mjordan
смотри, не поцелуй никого!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Лапин
Тебас всё еще надеется, что ЛаЛига перестанет опускаться на дно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
На моей памяти не было ни одного игрока с кем столько возились. Может хватит уже и наплевать на него, Реал клуб с большой историей и традициями не гоже так бегать за игроком который опрокинул не впервые раз.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий