Тебас о Мбаппе в Ла Лиге: «Это его судьба. В следующем сезоне вероятность будет выше 70-80%»

Хавьер Тебас высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в Испанию.

Президент Ла Лиги ответил на вопрос о том, какова вероятность перехода Мбаппе в испанский чемпионат в следующем сезоне.

«Я не убежден [том, что он перейдет], нет. Но это, несомненно, его судьба.

В следующем сезоне вероятность будет выше 70-80%», – сказал в интервью Movistar+.

Контракт Мбаппе с « » действует до конца этого сезона.

«Реал» – основной претендент на бесплатный трансфер Мбаппе в 2024-м. «Ливерпуль» тоже интересуется

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