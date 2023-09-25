Тебас о Мбаппе в Ла Лиге: «Это его судьба. В следующем сезоне вероятность будет выше 70-80%»
Хавьер Тебас высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в Испанию.
Президент Ла Лиги ответил на вопрос о том, какова вероятность перехода Мбаппе в испанский чемпионат в следующем сезоне.
«Я не убежден [том, что он перейдет], нет. Но это, несомненно, его судьба.
В следующем сезоне вероятность будет выше 70-80%», – сказал Тебас в интервью Movistar+.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до конца этого сезона.
«Реал» – основной претендент на бесплатный трансфер Мбаппе в 2024-м. «Ливерпуль» тоже интересуется
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Но вот 28 раз попробуют как минимум.
Пока Мопэ минимум 30-ник не стукнет Перес будет бегать на коленях за ним, унижаясь ниже самого горбатого инвалида.
А самое смешное, что глядя на покупки уровня Хоселу - бегать за черепахой 28 раз это не такой уж и трэш даже, ведь текущая альтернатива сложившаяся это вообще запредельный позор объективно. Скоро у Бетиса состав станет сильнее.))))
За 6 лет последних было 4 уже попытки, неявная в 2017 и потом три подряд более, чем явные в 2021, 2022 и 2023. И все разы черепахен пользовался мадридом как тампоном для увеличенния финансового положения.
А еще смешнее, что ФК Реалъ унижаться и рад и будет ползать за ним ровно столько пока соответственно бегать за мячом быстро может сам Мбоппэ.
Стоя на коленях будет Перес умолять через год - инфа сотка.)