Карпин об 1:0 с Камеруном: «Создали много моментов. Было бы еще лучше, если бы не было столько потерь»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе над Камеруном.

Российская команда одержала победу со счетом 1:0 в товарищеском матче. Победный гол забил Федор Чалов.

«Создали достаточно много моментов. Было бы еще лучше, если бы не было столько потерь», – сказал Карпин

Следующую игру сборная России проведет 16 октября – против команды Кении.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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Сергей Жарковский
Поздравление сборной России!👏👏👏
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fil_spb
Наверное, самая приятная по впечатлению игра сборной при Карпине. Даже против Кипра было не так. Да, матч товарищеский, но соперник крепкий. И главное что впервые за долгое время игра команды была более-менее цельной. Старались, атаковали, если ошибались, то вполне по-игроцки. Когда молодцы - тогда молодцы.
+4
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Сергей48
Один из лучших матчей под руководством Валерия Карпина👌 Спасибо сборная🇷🇺
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Кирилл.С-Пб
Середина поля нульцевая...
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Константин Эсперов
Ответ fil_spb
Наверное, самая приятная по впечатлению игра сборной при Карпине. Даже против Кипра было не так. Да, матч товарищеский, но соперник крепкий. И главное что впервые за долгое время игра команды была более-менее цельной. Старались, атаковали, если ошибались, то вполне по-игроцки. Когда молодцы - тогда молодцы.
Это если представить ,что вышел второй состав . Не было уймы людей .
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Ростовский
Ответ fil_spb
Наверное, самая приятная по впечатлению игра сборной при Карпине. Даже против Кипра было не так. Да, матч товарищеский, но соперник крепкий. И главное что впервые за долгое время игра команды была более-менее цельной. Старались, атаковали, если ошибались, то вполне по-игроцки. Когда молодцы - тогда молодцы.
И это играли еще без лидера Головина.
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