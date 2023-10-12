Карпин об 1:0 с Камеруном: «Создали много моментов. Было бы еще лучше, если бы не было столько потерь»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе над Камеруном.

Российская команда одержала победу со счетом 1:0 в товарищеском матче. Победный гол забил Федор Чалов.

«Создали достаточно много моментов. Было бы еще лучше, если бы не было столько потерь», – сказал .

Следующую игру сборная России проведет 16 октября – против команды Кении.

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