Карпин об 1:0 с Камеруном: «Создали много моментов. Было бы еще лучше, если бы не было столько потерь»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе над Камеруном.
Российская команда одержала победу со счетом 1:0 в товарищеском матче. Победный гол забил Федор Чалов.
«Создали достаточно много моментов. Было бы еще лучше, если бы не было столько потерь», – сказал Карпин.
Следующую игру сборная России проведет 16 октября – против команды Кении.
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