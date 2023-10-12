Мостовой об игре сборной: «Ни рыба ни мясо. Россия больше сыграла для галочки»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александру Мостовому не понравился матч сборных России и Камеруна.

Встреча, проходившая в Москве, завершился со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов.

– Как вам игра сборной?

– Ни рыба ни мясо. Обе команды показали посредственный матч, не было борьбы, остроты. В общем, типичный товарищеский матч.

Сегодня сборная России больше сыграла для галочки. Камерун тоже не приехал побеждать, – сказал бывший футболист сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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17 комментариев

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Иван Висс
иди нахрен
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nurlan-zenit
Этот где угодно найдет, к чему придраться и что критиковать.
Да, не выдающаяся игра, но команда сыграла с сильным соперником и выиграла, можно было бы и придержать свою желчь.
+13
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Mega• Battman
Ответ Иван Висс
иди нахрен
давайте за плюсуем этот комент товарищи. достал нас этот токсик-царь
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Ненавидящий2.0
Он когда-нибудь бывает доволен? Была хоть одна новость с положительным оттенком его слов?
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Артем Русанов
Мостовой, иди в жопу
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Sinister Kid
Не начеканили, до стандартов Царя?
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Сергей48
Александр, ну зачем же так? Игра была достойной!👍
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igls54
«Ни рыба ни мясо. Настоящий морепродукт». Лимончика еще бы к нему
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DenisO
Царь метит в тренеры сборной?🤔
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Григорий Геник
А чего он ожидал? Что накал страстей и качество игры будет на уровне Франция-Аргентина?
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Денис Ширинов
Вечно недовлен, негативщик, как с ним жена живет
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Борис Борисов
Согласен с Александром, больше играли в стеночку с Сафоновым...
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Борис Борисов
Ответ Очки Дани Алвеса
Хоть не люблю его, но тут царь во всём прав. Первый тайм стал пешеходным с обеих сторон через 15 минут после начала. Камерунцы пытались закидывать на Абубакара, раза три прошло, Мотя спас. Наши вообще гуль пойми во что играли всю первую половину, плюс очень медленно мяч на своей половине ходил. Будь Камерун мотивированным на победу, они бы прессингом нас уничтожили просто, а тут позволяли стоять (буквально же прям стоять) с мячом ЦЗшникам, Баринову и Матвею. Гол во многом дурацкий, но, как говорит мой батя, «не пахнет». Хорошо, что победили, но игра вообще не понравилась с трибун. Обрез на обрезе.
Согласен на все 100...
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