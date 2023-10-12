Мостовой об игре сборной: «Ни рыба ни мясо. Россия больше сыграла для галочки»
Александру Мостовому не понравился матч сборных России и Камеруна.
Встреча, проходившая в Москве, завершился со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов.
– Как вам игра сборной?
– Ни рыба ни мясо. Обе команды показали посредственный матч, не было борьбы, остроты. В общем, типичный товарищеский матч.
Сегодня сборная России больше сыграла для галочки. Камерун тоже не приехал побеждать, – сказал бывший футболист сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Да, не выдающаяся игра, но команда сыграла с сильным соперником и выиграла, можно было бы и придержать свою желчь.