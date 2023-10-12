Мостовой об игре сборной: «Ни рыба ни мясо. Россия больше сыграла для галочки»

Александру Мостовому не понравился матч сборных России и Камеруна.

Встреча, проходившая в Москве, завершился со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов.

– Как вам игра сборной?

– Ни рыба ни мясо. Обе команды показали посредственный матч, не было борьбы, остроты. В общем, типичный товарищеский матч.

Сегодня сборная России больше сыграла для галочки. Камерун тоже не приехал побеждать, – сказал бывший футболист сборной России.

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