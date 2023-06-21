Алвес об обвинениях в изнасиловании: «Моя совесть чиста. Не знаю, чиста ли у девушки, но я прощаю ее»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига светская хроника происшествия Футбол

Дани Алвес дал первое интервью из тюрьмы после обвинений в изнасиловании.

Он с января находится в заключении по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

«Ну, независимо от того, сколько я об этом думаю, я тоже не знаю [почему девушка, обвиняющая его в изнасиловании, расплакалась, выйдя из туалета]. Мне приходит в голову, что кто-то дал ей плохой совет. Сделав это, она почувствовала себя плохо и устроила хаос, потому что уже не знала, как выбраться из передряги, в которой оказалась. В этот хаос она вовлекла и меня.

Я взываю к ее совести. Не было ни одной ночи, когда я спал спокойно. Ни одной ночи. Моя совесть чиста. Я никогда никому не причинял вреда по своей воле. И в ту ночь я этого не делал.

Я не знаю, чиста ли ее совесть, хорошо ли она спит по ночам. Но я прощаю ее», – сказал бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии в интервью La Vanguardia.

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50 комментариев

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therealgreenman
Прости если т******, я тебя прощаю
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Олег Клаутов
Алвес сам себя в суде защищает? Ну не поверю что у такого богатого футболиста такие плохие адвокаты. С каждым интервью что он дает все сильнее себя закапывает
+55
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+53
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LostProphet
Девушка сейчас такая: https://kartinkof.club/uploads/posts/2022-03/1648312734_10-kartinkof-club-p-mem-s-pingvinom-spasibo-11.jpg
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Сергей Орлов
Как говорится, кому я должен – всем прощаю.
+35
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MstAndreev
Он бы еще так сказал - "Всех, кого изнасиловал - всех прощаю"
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Cearvm
Прощение из тюрьмы - это сильно)
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Bogdan Fedyuk
🤡🤡🤡
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karimALI
яснопонятно
+9
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Real_v_dushe
"Я тебя изнасиловал и прощаю, что ты на меня накатала заяву" - Алвес, занавес. Надеюсь, что он сядет на лет 10.
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FNT
И в 50-й раз поменял показания.
+6
-1
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Maturmalai
Ответ Олег Клаутов
Алвес сам себя в суде защищает? Ну не поверю что у такого богатого футболиста такие плохие адвокаты. С каждым интервью что он дает все сильнее себя закапывает
А что ему еще остается делать? Сочувствие к жертве сейчас будет воспринято как косвенное признание своей вины, что увеличит шансы на признание его виновным в суде. Это все очень ужасно и отвратительно, но к сожалению, это так.
+4
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krokodilych
По ассоциации вспомнилась фраза из давнего монолога Михаила Задорнова: "Мы всегда готовы простить тех, кого обидели, и тем, кому должны".
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Artyr Dydkin
Слова не мальчика, но мужа))
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Остап Бендер
Ему адвокат Ефремова явно достался...
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sintenced
"Не было ни одной ночи, когда я спал спокойно... Моя совесть чиста"
Оп, биполярочка!
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Никита Филимонов
Девушка выходя из туалета, очевидно, плакала от счастья. Ну а Алвес - определенно добряк!
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duberry
прости если трахнул *пикча с обезьяной и бокалом*
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romavor
хорошая мина при плохой игре
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ariuntrius
,,прости что тр.х..л,,
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Плацкарт Вагоныч
Ответ Real_v_dushe
Абсолютно не соменеваюсь в виновности этого козла.
Это при том, что охотниц до легких денег сейчас пруд пруди.
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Константин Эсперов
Ответ Олег Клаутов
Алвес сам себя в суде защищает? Ну не поверю что у такого богатого футболиста такие плохие адвокаты. С каждым интервью что он дает все сильнее себя закапывает
Как будто это слова Тарасов
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Vinnipukh Vinni
Дани Алвес: прощаю всех девушек, которые на меня обиделись
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Eduard Rastryopin
Один из тех случаев когда лучше было промолчать.
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Миндовг
Да когда уже эту обезьяну-насильника закроют? Сидит ноет. Будь мужиком. Нарушил, сиди. За идиотов тут всех держит. В Испании парней что ли нету? Что нужно прыгать на старую обезьяну.
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brace
Расплакалась от счастья, ведь некоторые девушки это делают прямо в постели.. Теперь спит спокойно и подумывает над новой жертвой, так как деньги иногда заканчиваются
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