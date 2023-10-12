Глава РПЛ Алаев об 1:0 с Камеруном: «Давно не испытывал таких эмоций на матче сборной. Отдельно поздравляю Валеру и его штаб»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Организация РПЛ Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу Александр Алаев Футбол

Президент РПЛ доволен победой сборной России над Камеруном (1:0).

«Давно таких эмоций на матче сборной не испытывал – очень понравилось!

Хотел бы поздравить всех болельщиков, ребят, но отдельно Валеру [Карпина] и его штаб», – сказал Александр Алаев.

Напомним, матч между Россией и Камеруном прошел в Москве на «ВТБ Арене».

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5 комментариев

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Сергей48
Валера молодец, зарядил ребят! 🫵Самоотдача 👏👍
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Ебздрогыч
Валера, Валера - любовь, надежда и вера!
+4
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Sinister Kid
Великая победа! УЕФА и ФИФА содрогнулись, как России хорошо без них. Это они, ещё игр БРИКС и Дружбы не видели.
+2
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Доктор Верховцев
А чё случилось-то?
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Артём Сергеев
надо ещё пару игр ему подарить во внутреннем чемпионате,заслужил
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