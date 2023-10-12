Глава РПЛ Алаев об 1:0 с Камеруном: «Давно не испытывал таких эмоций на матче сборной. Отдельно поздравляю Валеру и его штаб»

Президент РПЛ доволен победой сборной России над Камеруном (1:0).

«Давно таких эмоций на матче сборной не испытывал – очень понравилось!

Хотел бы поздравить всех болельщиков, ребят, но отдельно [Карпина] и его штаб», – сказал .

Напомним, матч между Россией и прошел в Москве на «ВТБ Арене».

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