Глава РПЛ Алаев об 1:0 с Камеруном: «Давно не испытывал таких эмоций на матче сборной. Отдельно поздравляю Валеру и его штаб»
Президент РПЛ доволен победой сборной России над Камеруном (1:0).
«Давно таких эмоций на матче сборной не испытывал – очень понравилось!
Хотел бы поздравить всех болельщиков, ребят, но отдельно Валеру [Карпина] и его штаб», – сказал Александр Алаев.
Напомним, матч между Россией и Камеруном прошел в Москве на «ВТБ Арене».
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