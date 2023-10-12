Карпин о выборе состава на матч с Камеруном: «Сначала мускулы на поле, а потом, возможно, фантазисты»

Валерий Карпин объяснил, как выбирал состав на матч со сборной Камеруна.

проведет товарищескую игру с африканской командой на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.

– Прежде всего, это очень интересный матч для нас. Посмотреть на нас на уровне игроков , в каком мы состоянии и что мы вообще можем сделать.

– Какое слово вы выделите перед этим матчем? Раньше вы часто говорили об экспериментах.

– Экспериментов уже в марте было не так много в играх с Ираном и Ираком. Сейчас вызываются те игроки, которые вызывались до этого. Обойма уже есть, плюс вызываются ребята, которые проявляют себя в чемпионате России.

– Каким вы видите футбол команды? Выделяется наша тройка полузащитников, которые сильны в разрушении.

– Так и видится. Изначально нужно сравняться с физически сильными игроками Камеруна. Давайте назовем это так: «Сначала мускулы на поле, а потом, возможно, фантазисты». Посмотрим, что из этого получится.

– Какой самый главный принцип, по которому выбирали стартовый состав?

– Мы видели на примере матча с Катаром, что физические кондиции многое решают. Пока силы были в первом тайме и пока чувствовали себя хорошо, многое получилось. Потом подсели, концовка первого тайма была хуже первых 30 минут, – сказал главный тренер сборной России.

Чалов, Пиняев, Кузяев, Баринов, Сафонов – в стартовом составе России на матч с Камеруном

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