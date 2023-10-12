Карпин о выборе состава на матч с Камеруном: «Сначала мускулы на поле, а потом, возможно, фантазисты»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин объяснил, как выбирал состав на матч со сборной Камеруна.

Сборная России проведет товарищескую игру с африканской командой на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени. 

– Прежде всего, это очень интересный матч для нас. Посмотреть на нас на уровне игроков Камеруна, в каком мы состоянии и что мы вообще можем сделать.

– Какое слово вы выделите перед этим матчем? Раньше вы часто говорили об экспериментах.

– Экспериментов уже в марте было не так много в играх с Ираном и Ираком. Сейчас вызываются те игроки, которые вызывались до этого. Обойма уже есть, плюс вызываются ребята, которые проявляют себя в чемпионате России.

– Каким вы видите футбол команды? Выделяется наша тройка полузащитников, которые сильны в разрушении.

– Так и видится. Изначально нужно сравняться с физически сильными игроками Камеруна. Давайте назовем это так: «Сначала мускулы на поле, а потом, возможно, фантазисты». Посмотрим, что из этого получится.

– Какой самый главный принцип, по которому выбирали стартовый состав?

– Мы видели на примере матча с Катаром, что физические кондиции многое решают. Пока силы были в первом тайме и пока чувствовали себя хорошо, многое получилось. Потом подсели, концовка первого тайма была хуже первых 30 минут, – сказал главный тренер сборной России. 

Чалов, Пиняев, Кузяев, Баринов, Сафонов – в стартовом составе России на матч с Камеруном

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5 комментариев

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Spaten
Где Заболотный??
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Ответ QWertY
У Карпина сегодня нет шансов. Ригоберка хорошо подготовил свою команду
Да с кем бы мы не играли у Карпина почти нет шансов
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QWertY
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Да с кем бы мы не играли у Карпина почти нет шансов
Ну против условного Должуна у него был бы шанс, а вот Ригоберка более опытный специалист
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