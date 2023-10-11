Карпин о матче с Камеруном: «Не пляшем, не танцуем, готовимся, как к другим соперникам. Их футболисты играют в сильнейших клубах Европы, уровень сопоставим с Ираном»

Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча со сборной Камеруна.

– Разница Камеруна с , и так далее?

– Уровень игроков. Хотя он и сопоставим с Ираном. Футболисты играют в сильнейших европейских клубах.

Тренировочный процесс? Никак не корректируется в этой связи. Не пляшем, не танцуем, готовимся, как к другим соперникам.

– Как вам немножко провокационный проморолик сборной про дельфинов и львов?

– Впервые слышу, со мной никто не обсуждал.

– Довольны игровым тонусом Джикии?

– Это можно понять только в игре. По тренировкам с уверенностью сказать нельзя, они больше восстановительные и подготовительные, чем с максимальной нагрузкой. Физически Джикия в порядке. В игровом плане он и сам не узнает, думаю, пока не сыграет 90 минут.

– Как планируете использовать ?

– Вижу его с огромным сумасшедшим объемом как шестого или восьмого номера. Скорее «восьмерку». При этом готовы использовать его на любом месте поля, кроме вратарского амплуа. Он своих качеств не теряет, атакующие навыки в защите у него проявляются даже ярче, чем раньше.

– Тот же вопрос про .

– Для нас он центральный нападающий или форвард в оттяжке с перемещениями по всему фронту атаки.

– Что скажете про дебютантов и Харина?

– Пока рано. Получат свои минуты на поле – тогда поговорим. Да и то вряд ли созреют выводы, – сказал главный тренер сборной России.

Товарищеский матч России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве.

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