Карпин о матче с Камеруном: «Не пляшем, не танцуем, готовимся, как к другим соперникам. Их футболисты играют в сильнейших клубах Европы, уровень сопоставим с Ираном»

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Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча со сборной Камеруна.

– Разница Камеруна с Катаром, Ираном и так далее?

– Уровень игроков. Хотя он и сопоставим с Ираном. Футболисты играют в сильнейших европейских клубах.

Тренировочный процесс? Никак не корректируется в этой связи. Не пляшем, не танцуем, готовимся, как к другим соперникам.

– Как вам немножко провокационный проморолик сборной про дельфинов и львов?

– Впервые слышу, со мной никто не обсуждал.

– Довольны игровым тонусом Джикии?

– Это можно понять только в игре. По тренировкам с уверенностью сказать нельзя, они больше восстановительные и подготовительные, чем с максимальной нагрузкой. Физически Джикия в порядке. В игровом плане он и сам не узнает, думаю, пока не сыграет 90 минут.

– Как планируете использовать Мухина?

– Вижу его с огромным сумасшедшим объемом как шестого или восьмого номера. Скорее «восьмерку». При этом готовы использовать его на любом месте поля, кроме вратарского амплуа. Он своих качеств не теряет, атакующие навыки в защите у него проявляются даже ярче, чем раньше.

– Тот же вопрос про Чалова.

– Для нас он центральный нападающий или форвард в оттяжке с перемещениями по всему фронту атаки.

– Что скажете про дебютантов Горшкова и Харина?

– Пока рано. Получат свои минуты на поле – тогда поговорим. Да и то вряд ли созреют выводы, – сказал главный тренер сборной России.

Товарищеский матч России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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13 комментариев

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Сергей48
Как всегда чётко ответил🤔
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Drob003
Валера, настало твоë время😎
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ковид 07.10.52
Как всегда интервью с ним пустые.
Для тех, кто далёк от футбола, да.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ User01
ровно год назад сб Узбекистана выиграла Камерун со счётом 2~0 в товарняке что проходил в Ю Кореи , забил Урунов и Эркинов и тот и другой бывшие игроки РПЛ , думаю сб России спокойно обыграет Камерун тем более у себя дома, не так и сильна эта сборная как описывает Карпин
Ну. По товарнякам врядли стоит судить о силе команд. Тут что угодно может быть. СССР, вообще, был чемпионом мира по товарнякам.)
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Fd KiRPiC
Сейчас будет тренер сборной про дельфинов со львами смотреть.
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Al561
Результат товарищеского матча не имеет никакого значения.
Проверка и отработка игроков, схем, наработка тонуса. Это для Камеруна. Для сборной России и этих задач не стоит.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Alex608
даа, накидают нам полную корзину, можно смело фору - 2,5 брать на камерунцев
Так бери. Кто мешает то ?
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User01
ровно год назад сб Узбекистана выиграла Камерун со счётом 2~0 в товарняке что проходил в Ю Кореи , забил Урунов и Эркинов и тот и другой бывшие игроки РПЛ , думаю сб России спокойно обыграет Камерун тем более у себя дома, не так и сильна эта сборная как описывает Карпин
0
0
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