Чалов, Пиняев, Кузяев, Баринов, Сафонов – в стартовом составе России на матч с Камеруном

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч против Камеруна.

Игра пройдет на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Вратарь: Матвей Сафонов;

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Капитаном команды будет Дмитрий Баринов.

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