Чалов, Пиняев, Кузяев, Баринов, Сафонов – в стартовом составе России на матч с Камеруном
Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч против Камеруна.
Игра пройдет на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Вратарь: Матвей Сафонов;
Защитники: Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Александр Сильянов;
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Данил Глебов;
Нападающие: Иван Обляков, Сергей Пиняев, Федор Чалов.
Капитаном команды будет Дмитрий Баринов.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
И интересно посмотреть в связке их, хотя из разных команд
Мне кажется в этой схеме это не его позиция