Чалов, Пиняев, Кузяев, Баринов, Сафонов – в стартовом составе России на матч с Камеруном

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Далер Кузяев Дмитрий Баринов Матвей Сафонов Федор Чалов Максим Осипенко Иван Обляков Данил Глебов Александр Солдатенков Александр Сильянов Сергей Пиняев Сергей Волков 2002 Футбол

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч против Камеруна.

Игра пройдет на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Вратарь: Матвей Сафонов;

Защитники: Сергей ВолковМаксим ОсипенкоАлександр СолдатенковАлександр Сильянов;

ПолузащитникиДмитрий Баринов, Далер КузяевДанил Глебов;

НападающиеИван ОбляковСергей Пиняев, Федор Чалов

Капитаном команды будет Дмитрий Баринов. 

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43 комментария

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Evgeny Trifonov
ну хоть Джикии нет в старте, уже прогресс
+23
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Фут.Боль
Ответ Очки Дани Алвеса
Вот Осипенко только выздоровел, Ростов получает из матча в матч полную авоську. Почему вот он в старте? Почему Глебов в старте? Что такого делает Пиняев?
Пиняев быстро бегает.
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Очки Дани Алвеса
Вот Осипенко только выздоровел, Ростов получает из матча в матч полную авоську. Почему вот он в старте? Почему Глебов в старте? Что такого делает Пиняев?
+11
-5
+6
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Dima67
Надо очень увлеченно следить за РПЛ, что бы знать хотя бы пол состава
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Андрей Андреев
Ответ Remedy
Что за трешняк происходит на Матчтв перед матчем?🤦‍♂️ С Соболем, конечно, совсем некрасиво получилось насчет «помаши рукой..» , хоть и не специально, но думать-то надо, кому и что говоришь. Хорошо, что он это не услышал..
А ты думаешь не услышал.Второй раз он их проигнорировал.Да и чего удивляться от работающих на матч ТВ идиотов.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Очки Дани Алвеса
Вот Осипенко только выздоровел, Ростов получает из матча в матч полную авоську. Почему вот он в старте? Почему Глебов в старте? Что такого делает Пиняев?
Осипенко хорош даже после болезни. Партнёры слабоваты. И забивает, к тому же частенько и подключается к атакам, и передачу длинную может отдать. Глебов боец, выгрызает мячи, и тоже может приложится и отдать и даже дриблинг в штрафной сделать, когда на скорости.
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Hitgoe Himgob
Ответ Тимур Таубаев
Лол , ладно Головин на травме , но где Миранчуки ? особенно Леху хотелось бы увидеть в старте , к тому же он без практики в Аталанте , ну и что за дно защита…
Про Миранчука он ответил перед игрой, человек не играет.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ fan_stepan
РПЛ вообще не смотрю, но раньше знал всех игроков, а щас одни ноунеймы
Если не смотришь РПЛ, то и игроков ты не знал.))
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King_X
Ответ fan_stepan
Защитников незнаю даже.
А зря, в этом году они прям оч хороши!
И интересно посмотреть в связке их, хотя из разных команд
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Оба, особенно Локомотивец распиарены. Были, подавали надежды на топ игроков, да сдулись.
Леха в Торино был одним из лучших в сезоне. Чего это он сдулся? Бежать из Аталанты надо ему, там он играть не будет. Антон пока форму не набрал, когда он на пике - это один из лучших игроков Локо.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Дмитрий9779
Не согласен,в Краснодаре с ним делали что хотели+не должен был опытный игрок оставить один в один Кордоба с 4-ым номеров.
Ну вот сегодня и посмотрим. Ты бы кого ЦЗ поставил? Мне лично не обидно, если бы все ростовские сидели на замене или даже в сборную не приглашались. Целее будут. К тому же Осипенко с Сильяновым играл в защите 2 года.
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zastup
Кузяев забьет два
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Remedy
Что за трешняк происходит на Матчтв перед матчем?🤦‍♂️ С Соболем, конечно, совсем некрасиво получилось насчет «помаши рукой..» , хоть и не специально, но думать-то надо, кому и что говоришь. Хорошо, что он это не услышал..
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Аххаха . Андрей Андреев поднахвмил и скрылся от моего ответа за ЧС. 😁 Так дёшево. Я бы со стыда сгорел. Это как со спины ударить и убежать. Фе.
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Куй Бышевец
странный состав🤣
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Remedy
Ответ Андрей Андреев
А ты думаешь не услышал.Второй раз он их проигнорировал.Да и чего удивляться от работающих на матч ТВ идиотов.
Да, возможно и умышленно проигнорировал, только непонятно зачем он вообще согласился на эту «гениальную» идею с этим так называемым «интервью»🤷‍♂️
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Дмитрий9779
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Осипенко хорош даже после болезни. Партнёры слабоваты. И забивает, к тому же частенько и подключается к атакам, и передачу длинную может отдать. Глебов боец, выгрызает мячи, и тоже может приложится и отдать и даже дриблинг в штрафной сделать, когда на скорости.
Не согласен,в Краснодаре с ним делали что хотели+не должен был опытный игрок оставить один в один Кордоба с 4-ым номеров.
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Ganibale
Ответ Очки Дани Алвеса
Вот Осипенко только выздоровел, Ростов получает из матча в матч полную авоську. Почему вот он в старте? Почему Глебов в старте? Что такого делает Пиняев?
А Обляков справа?
Мне кажется в этой схеме это не его позиция
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Тимур Таубаев
Ответ Гамарджоба Генацвале
Леха в Торино был одним из лучших в сезоне. Чего это он сдулся? Бежать из Аталанты надо ему, там он играть не будет. Антон пока форму не набрал, когда он на пике - это один из лучших игроков Локо.
Да , вот и я о том же
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Давид Agabekyan
Главное ростовский в старт засунул. Со своей работой Валера справляется
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Дмитрий9779
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Ну вот сегодня и посмотрим. Ты бы кого ЦЗ поставил? Мне лично не обидно, если бы все ростовские сидели на замене или даже в сборную не приглашались. Целее будут. К тому же Осипенко с Сильяновым играл в защите 2 года.
Евгеньева,они с Солдатенковым вместе играют в КС.Посмотрим.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Дмитрий9779
Евгеньева,они с Солдатенковым вместе играют в КС.Посмотрим.
По чесноку, мне всегда было без разницы, кого выставляет на игру тренер сборной. Да. Конечно всегда было приятно приглашение ростовских. Ещё со времён, когда Андреева в сборную приглашали. Даже из Первой лиги. А #Прямщас всё равно. Кого хочет, того пусть и ставит. Тренер профессионал, мы болельщики.
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Никита Резцов
Ответ Hitgoe Himgob
Вратарь расстроил а так нормальный состав.
Вот именно вместо него можно было и Помазание поставить
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маринованный огурчик
Ответ fan_stepan
Защитников незнаю даже.
других и нету
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Британский шпион
Ответ fan_stepan
Защитников незнаю даже.
Зато их знают те, кто за кого-то болеет в РПЛ и следит хотя бы немного за лигой. Ошиблись веткой.
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