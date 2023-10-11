Головин не сыграет с Камеруном и Кенией из-за травмы

Александр Головин не примет участия в матчах сборной России с Камеруном и Кенией.

Тренер национальной команды сообщил, что у полузащитника « » травма.

– Что с ? И как здоровье остальных?

– Головин прошел медобследование, травма, про которую вчера говорил, дает о себе знать, он почувствовал боль. Против Камеруна и Кении не сыграет. Остальные здоровы, – сказал Карпин.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Камеруна. 16 октября россияне сыграют с командой Кении.

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