Головин не сыграет с Камеруном и Кенией из-за травмы

Теги Монако лига 1 Франция Сборная России по футболу травмы Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Александр Головин Футбол

Александр Головин не примет участия в матчах сборной России с Камеруном и Кенией.

Тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил, что у полузащитника «Монако» травма.

– Что с Головиным? И как здоровье остальных?

– Головин прошел медобследование, травма, про которую вчера говорил, дает о себе знать, он почувствовал боль. Против Камеруна и Кении не сыграет. Остальные здоровы, – сказал Карпин.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Камеруна. 16 октября  россияне сыграют с командой Кении.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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18 комментариев

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Vanek Raccoon
Так неожиданно!!
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Max Zhomkov
ну и норм, пусть лучше игрой за Монако радует.
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Евгений Суворов
Какой смысл его вызывать? Посмотреть на то что он в порядке и обратно отпустить?
+9
-2
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ChecoPerezzz
Ждём «микротравмы» у других легионеров 😂
+5
-3
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Кот Мартовскый
Если бы на это событие принимали ставки - был бы коэффициент 1,01
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Никита Самарин
Ну вот ☹
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Guillermo
Ответ ChecoPerezzz
Ждём «микротравмы» у других легионеров 😂
Миранчуку то как раз практика бы не помешала
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Boory
Чёт и не сомневался
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дима кушов
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Надеюсь до матчей с абхазией и Палестиной восстановится
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damondiamond
Саня, красавец, зачем играть в ненужном матче, чтобы порвать себе мышцу

го на войде в изи
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tolobas
Ответ trav
кто такие вы, что вы ждёте травмы наших соотечественников?
их радует все, что плохо для наших соотечественников
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