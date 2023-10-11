Головин не сыграет с Камеруном и Кенией из-за травмы
Александр Головин не примет участия в матчах сборной России с Камеруном и Кенией.
Тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил, что у полузащитника «Монако» травма.
– Что с Головиным? И как здоровье остальных?
– Головин прошел медобследование, травма, про которую вчера говорил, дает о себе знать, он почувствовал боль. Против Камеруна и Кении не сыграет. Остальные здоровы, – сказал Карпин.
12 октября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Камеруна. 16 октября россияне сыграют с командой Кении.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
го на войде в изи