Ван Дейка спросили, готов ли он отказаться от 10% зарплаты ради разгрузки календаря. Он ответил: «Это не должно зависеть от денег. Мне не платят за Лигу наций»

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк календарь Лига наций УЕФА деньги Футбол

Вирджил ван Дейк раскритиковал календарь европейского футбола.

– Матчей становится все больше и больше. Отсюда и дискуссия. Думаю, мы как игроки должны сказать что-то об этом и найти решение. Мы должны быть на поле. Здоровье важнее, чем деньги, которые оно приносит. Надеюсь, решение найдется.

– Вы готовы отказаться от 10% зарплаты в обмен на менее загруженный календарь?

– Нет. Ради здоровья я бы отказался от 10% зарплаты, но мы должны работать коллективно. Мы обсуждаем это с PFA (Профессиональная футбольная ассоциация – Sports.ru). Надеюсь, найдем решение. Но снижение количества матчей не должно зависеть от моей зарплаты.

– Но клуб платит игрокам деньги, которые зарабатывает.

– Да, вы пытаетесь заставить меня сказать что-то красивое, но то, что я буду играть меньше матчей, не должно зависеть от моей зарплаты.

Появляются новые турниры – например, Лига наций. И эти турниры вообще не влияют на мою зарплату. Мы получаем бонусы за это, но они не гарантированные. Чтобы их получить, нужно показать результат, – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов.

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21 комментарий

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Jadie James
Этот в Барсу не пойдет
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vincere
Футбол сборных по сути изживает себя. Национальные команды становятся похожи на клубы (хотя это скорее последствия глобального мультикультурализма).
Принципиально ли, чьи негры сильнее? Французские, английские, нидерландские, бельгийские или ещё чьи..
+19
-9
+10
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IntoTheRainBow
Ответ Aleksey Dolmatov
А что не так? Очевидно, что чем больше матчей, тем выше прибыль, и, соответственно, контракты. Поэтому и вопрос вполне логичный
так уберите упомянутую Лигу Наций которая на контракты не влияет
+12
-2
+10
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igls54
Короче, не готов. Еще бы, это не у станка целый день дурака валять или на "скорой" с мигалками кататься
+9
-3
+6
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KMR
Ответ Jadie James
Этот в Барсу не пойдет
Ну как и легенда не вернется за тарелку супа
+7
-1
+6
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Очки Дани Алвеса
Что за тупой вопрос? Может ему еще палец отрезать?
+11
-6
+5
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Заяцволк
- Виржил, готовы ли вы отказаться от 10% зарплаты ради того, чтобы Астон Вилла больше не дырявила по 7 раз наш Ливерпуль ?
- Это не должно зависеть от денег. Мне платят одинаково как и за семерное продырявливание, так и за зеро-продырявливание
+5
-2
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Vitto
Ответ IntoTheRainBow
так уберите упомянутую Лигу Наций которая на контракты не влияет
Так пусть Ван Дейк и убирает ЛН, точнее себя из ЛН.
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АРХАТ
Ответ IntoTheRainBow
так уберите упомянутую Лигу Наций которая на контракты не влияет
Придумали какой-то сомнительный турнир с всевдотрофеем.
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maks44
Работаю токарем. Количество выточенных мною болтов не зависит от моей зарплаты, а зарплата зависит от количества болтов.
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Тухель
А теперь главный вопрос откуда деньги Лебовски? Почему во всех лигах тв контракты просели после короны, а в Англии нет?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/2921196.html?ysclid=lnna468tsd637938178
Без правительства Англии АПЛ сейчас была бы на уровне Примеры, по этому будут играть за сборную сколько скажут. Это сказки что все деньги клубы сами генерируют без вмешательств Государств.
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Итачи Учиха
"И вообще я темнокожий," добавил Вирджил
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Born is the King
Журналист правильнг сказал. Клубы зарабатывают благодаря участию на этих турнирах
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Стахович
Отменить турнир сборных или компенсировать расходы клубам.Сломался в сборной - платят крохи или вообще не платят,вызвали на Кубок африканских наций - клуб остался без игрока в середине сезона
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Aleksey Dolmatov
Ответ IntoTheRainBow
так уберите упомянутую Лигу Наций которая на контракты не влияет
Влияет. Он же сказал, что ему платят в случае успеха сборной
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Оригинальный Ник
Ван Дейк грамотно съехал, не к месту упомянув лигу наций, хотя журналист явно спрашивал о клубном футболе. Короче говоря, ныть футболисты могут много, но от зпшки своей никогда не откажутся, так что пусть продолжают ныть
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DanielCarvalho
Мне платят за то, чтобы я пятился назад от нападающих- сказал Ван Дейк
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