Ван Дейка спросили, готов ли он отказаться от 10% зарплаты ради разгрузки календаря. Он ответил: «Это не должно зависеть от денег. Мне не платят за Лигу наций»
Вирджил ван Дейк раскритиковал календарь европейского футбола.
– Матчей становится все больше и больше. Отсюда и дискуссия. Думаю, мы как игроки должны сказать что-то об этом и найти решение. Мы должны быть на поле. Здоровье важнее, чем деньги, которые оно приносит. Надеюсь, решение найдется.
– Вы готовы отказаться от 10% зарплаты в обмен на менее загруженный календарь?
– Нет. Ради здоровья я бы отказался от 10% зарплаты, но мы должны работать коллективно. Мы обсуждаем это с PFA (Профессиональная футбольная ассоциация – Sports.ru). Надеюсь, найдем решение. Но снижение количества матчей не должно зависеть от моей зарплаты.
– Но клуб платит игрокам деньги, которые зарабатывает.
– Да, вы пытаетесь заставить меня сказать что-то красивое, но то, что я буду играть меньше матчей, не должно зависеть от моей зарплаты.
Появляются новые турниры – например, Лига наций. И эти турниры вообще не влияют на мою зарплату. Мы получаем бонусы за это, но они не гарантированные. Чтобы их получить, нужно показать результат, – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Принципиально ли, чьи негры сильнее? Французские, английские, нидерландские, бельгийские или ещё чьи..
- Это не должно зависеть от денег. Мне платят одинаково как и за семерное продырявливание, так и за зеро-продырявливание
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/2921196.html?ysclid=lnna468tsd637938178
Без правительства Англии АПЛ сейчас была бы на уровне Примеры, по этому будут играть за сборную сколько скажут. Это сказки что все деньги клубы сами генерируют без вмешательств Государств.