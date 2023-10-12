Ван Дейка спросили, готов ли он отказаться от 10% зарплаты ради разгрузки календаря. Он ответил: «Это не должно зависеть от денег. Мне не платят за Лигу наций»

Вирджил ван Дейк раскритиковал календарь европейского футбола.

– Матчей становится все больше и больше. Отсюда и дискуссия. Думаю, мы как игроки должны сказать что-то об этом и найти решение. Мы должны быть на поле. Здоровье важнее, чем деньги, которые оно приносит. Надеюсь, решение найдется.

– Вы готовы отказаться от 10% зарплаты в обмен на менее загруженный календарь?

– Нет. Ради здоровья я бы отказался от 10% зарплаты, но мы должны работать коллективно. Мы обсуждаем это с PFA (Профессиональная футбольная ассоциация – Sports.ru). Надеюсь, найдем решение. Но снижение количества матчей не должно зависеть от моей зарплаты.

– Но клуб платит игрокам деньги, которые зарабатывает.

– Да, вы пытаетесь заставить меня сказать что-то красивое, но то, что я буду играть меньше матчей, не должно зависеть от моей зарплаты.

Появляются новые турниры – например, Лига наций. И эти турниры вообще не влияют на мою зарплату. Мы получаем бонусы за это, но они не гарантированные. Чтобы их получить, нужно показать результат, – сказал защитник « » и сборной Нидерландов.

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