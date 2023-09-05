Ван Дейк о словах ван Гала про запланированную победу Месси на ЧМ-2022: «Я не думаю так, как он. Это только его мнение»

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал МЛС премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Вирджил ван Дейк Интер Майами Футбол

Вирджил ван Дейк не согласился со словами Луи ван Гала о ЧМ-2022.

Ранее бывший тренер сборной Нидерландов, говоря о вылете с чемпионата мира от сборной Аргентины на стадии 1/4 финала, заявил: «Это было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира».

«Да, утром я услышал его слова. И на этом все.

Это, конечно, только его мнение. Каждому позволено иметь свое мнение. Я не думаю так, как он», – сказал капитан сборной Нидерландов, выступающий за «Ливерпуль».

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60 комментариев

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Человек1991
Ван Дэйк : наш дед забыл принять таблетки. ))
+124
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+108
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TaR
Да я в принципе тоже думаю что все расписано было с самого начала, с 30 годов. Очередность чемпионов мира, кто будет в финале, кто сколько забьет и тд. Чемпион мира 2026 года тоже уже давно известен, кто именно будет - сообщат летом 2026 после матчей
+104
-15
+89
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Леван Мкртчян
Ответ Человек1991
Ван Дэйк : наш дед забыл принять таблетки. ))
Если победа Месси была "заранее расписана", то выражаю глубочайшее восхищение великой актерской игрой Коло Муани, Килиана Мбаппе, Австралийского нападающего , всей сборной Мексики и отдельный Оскар стойке ворот
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Кашшай Чакырович
Смотрите больше всего про купили кричат ,фанатики купленных кубков кашшаи ,смотрите в этой лиге чемпионов в последней гол из офсайда Ливерпулю https://m.youtube.com/shorts/pvFqs5-pv2c где вар ?) Вар опять не работает ,но это не купили это нормально ))) и так каждый год 10 ок ошибок в пользу реала и они кричат Аргентина все купила ))
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Отец Абду
Ответ Человек1991
Ван Дэйк : наш дед забыл принять таблетки. ))
Удивительно, что только фанаты Роналду, Пепе, Ван Гал, Пирс Морган кричат о подкупленном ЧМ...

Тот же Мбаппе, Роналдо (Зубастик), Ван Дейк, Модрич, Анчелотти, Кроос, Бекхэм, Ламм, Гвардиола, Годин, Мюллер и др говорят об обратном... Но хейтеры верят людям из первого абзаца:)
+29
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Tristan...
Скажу больше - вылет Португалии от Марокко тоже был спланирован. Криштиану спланированно обсерается в плей офф ЧМ 5 турниров подряд (ой, 4, ведь 2014 он вылетел ещё из группы)...
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TaR
Ответ Rad0
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Все расписано, друг, все 😅
+13
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Tun
Ответ Пирс Морган
Ван Гал на следующей тренировке Ван Дейку: "Будешь главным столбом в штрафной, на который будут подавать мяч по моей тактике"
типа на предыдущих тренировках у Луи не так было?
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rigobersong
Ван Гал позорище!:)) Опустился до уровня Кринжа:))
+20
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Артур Артур
Да все ясно, этот ваш Ван Дейк в сговоре
+8
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werowolf-gears
Ван Дейк не забил пенальти - очевидно участвовал в заговоре. А сейчас пытается нелепо отмазаться
+10
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Пирс Морган
Ван Гал на следующей тренировке Ван Дейку: "Будешь главным столбом в штрафной, на который будут подавать мяч по моей тактике"
+10
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Kurama Altai
Ответ Отец Абду
Удивительно, что только фанаты Роналду, Пепе, Ван Гал, Пирс Морган кричат о подкупленном ЧМ... Тот же Мбаппе, Роналдо (Зубастик), Ван Дейк, Модрич, Анчелотти, Кроос, Бекхэм, Ламм, Гвардиола, Годин, Мюллер и др говорят об обратном... Но хейтеры верят людям из первого абзаца:)
интересно, если легенды реала признают чемпионство Месси на чм, то почему кришбои ходят обиженными на весь мир?😁 или они не уважают бывших партнеров криша?🤔
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Борис Александрович
ЧМ не было на самом деле. Это нам стрим FIFA23 показывали на ультра настройках графики.
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Кашшай Чакырович
Ответ ML26
Пересмотри ещё раз свое видео, чтобы понять кто коснулся мяча)
Только что пересмотрел ,игрок сити вообще не тронул Бензема , а он упал как подкошенный ,те очередной позорный кубок имени судьи Орсато ,так ещё Сити весь матч возил этот Реал ,а если бы Каземиро удалили,а его должны были удалять ,что было бы ?)) Реал просто изнасиловали бы )) вот так реалка и выигрывает )))
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Егор Егор
Ответ ML26
Ты на полном серьезе считаешь это офсайдом? Как интересно судьями на вар нужно было рассмотреть миллиметр бутсы, которая коснулась мяча? Это разглядели с трудом только через неделю после матча
Судьи на вар не рассматривают, а ставят точки и рисуют линии.
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Кашшай Чакырович
Ответ ML26
Ты на полном серьезе считаешь это офсайдом? Как интересно судьями на вар нужно было рассмотреть миллиметр бутсы, которая коснулась мяча? Это разглядели с трудом только через неделю после матча
Ну конечно ,тяжело ,как судья с помощью новейших камер может разглядеть такое ,как и офсайды метровые это невозможно ,когда видно даже на повторе с плохим качеством ,а вот это тоже не видно да. https://m.youtube.com/shorts/UjK5j-zwmIE
+2
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Пирс Морган
Ответ Отец Абду
Удивительно, что только фанаты Роналду, Пепе, Ван Гал, Пирс Морган кричат о подкупленном ЧМ... Тот же Мбаппе, Роналдо (Зубастик), Ван Дейк, Модрич, Анчелотти, Кроос, Бекхэм, Ламм, Гвардиола, Годин, Мюллер и др говорят об обратном... Но хейтеры верят людям из первого абзаца:)
Вот это обидно было
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Булат Кошкимбаев
Ответ Отец Абду
Удивительно, что только фанаты Роналду, Пепе, Ван Гал, Пирс Морган кричат о подкупленном ЧМ... Тот же Мбаппе, Роналдо (Зубастик), Ван Дейк, Модрич, Анчелотти, Кроос, Бекхэм, Ламм, Гвардиола, Годин, Мюллер и др говорят об обратном... Но хейтеры верят людям из первого абзаца:)
В это хотят верить только фаны Месси)
Потому что лично я не верю, что Аргентине подарили ЧМ. Там по игре все видно было.
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waleri
Ответ Матрос Кот
Абсолютно всем понятно,что финал Аргентина - Франция был самым желаемым для Катара и ФИФА. Но расчитать все,для этого и сделать, из области фантастики. А вот не из области фантастики это проигрышь сборной Бразилии французам в 98 году. Был явный слив.
Не знаю как на счет 98, но в полуфинале 2006 знакомый потерял 100К, поставив на 1Х (кэф 1.10) Бразилия - Франция.
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waleri
Ну да, особенно когда позволили Вегорсту в концовке сравнять счет. Пенальти надо учиться забивать, а Коло-Муани реализовывать выход один в один из убойной позиции прямо по центру в решающий момент. И не было бы подобных инсинуаций.
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filippa
Ответ Rad0
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а кто вам сказал что они были ?
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Верховный Лорд
Ответ ML26
Ты на полном серьезе считаешь это офсайдом? Как интересно судьями на вар нужно было рассмотреть миллиметр бутсы, которая коснулась мяча? Это разглядели с трудом только через неделю после матча
Не обращай внимания, у него изначально не все дома и никто заезжать туда не хочет)
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Матрос Кот
Абсолютно всем понятно,что финал Аргентина - Франция был самым желаемым для Катара и ФИФА. Но расчитать все,для этого и сделать, из области фантастики. А вот не из области фантастики это проигрышь сборной Бразилии французам в 98 году. Был явный слив.
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Penguin87
Ответ waleri
Не знаю как на счет 98, но в полуфинале 2006 знакомый потерял 100К, поставив на 1Х (кэф 1.10) Бразилия - Франция.
Особенно учитывая, что играли они в четвертьфинале))))
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