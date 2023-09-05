Ван Дейк о словах ван Гала про запланированную победу Месси на ЧМ-2022: «Я не думаю так, как он. Это только его мнение»

Вирджил ван Дейк не согласился со словами Луи ван Гала о ЧМ-2022.

Ранее бывший тренер сборной Нидерландов, говоря о вылете с чемпионата мира от сборной на стадии 1/4 финала, заявил: «Это было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира».

«Да, утром я услышал его слова. И на этом все.

Это, конечно, только его мнение. Каждому позволено иметь свое мнение. Я не думаю так, как он», – сказал капитан сборной Нидерландов, выступающий за « ».

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