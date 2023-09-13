«За закат карьеры ван Дейка ответственен Пикфорд. За фол, после которого Вирджил травмировал колено, не было даже карточки». Нидерландский журналист о спаде защитника

Журналист Хенк Спан назвал Джордана Пикфорда виновным в спаде Вирджила ван Дейка.

Ван Дейк порвал крестообразные связки в 2020 году после столкновения с вратарем «Эвертона» в матче .

«Прошло три года с тех пор, как Джордан Пикфорд травмировал колено Вирджила ван Дейка. В матче с Ирландией был момент на боковой линии, когда ван Дейка обыграл соперник, с которым он когда-то разобрался бы играючи, не пролив ни капли пота.

После подката Пикфорда против ван Дейка в матче « » с « » Питер Крауч в прямом эфире сказал, что так ломают ноги. Тони Каскарино сравнил Пикфорда с Роем Кином, который завершил карьеру [Альфа-Инге] Холанда, отца нападающего «Манчестер Сити».

Я не буду комментировать игру ван Дейка из сострадания. Я продолжу говорить, что он больше не должен быть капитаном сборной Нидерландов. Но совершенно очевидно, что Пикфорд, который даже не получил карточку за тот фол, несет ответственность за закат карьеры », – сказал нидерландский журналист.

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