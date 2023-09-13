«За закат карьеры ван Дейка ответственен Пикфорд. За фол, после которого Вирджил травмировал колено, не было даже карточки». Нидерландский журналист о спаде защитника
Журналист Хенк Спан назвал Джордана Пикфорда виновным в спаде Вирджила ван Дейка.
Ван Дейк порвал крестообразные связки в 2020 году после столкновения с вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче АПЛ.
«Прошло три года с тех пор, как Джордан Пикфорд травмировал колено Вирджила ван Дейка. В матче с Ирландией был момент на боковой линии, когда ван Дейка обыграл соперник, с которым он когда-то разобрался бы играючи, не пролив ни капли пота.
После подката Пикфорда против ван Дейка в матче «Эвертона» с «Ливерпулем» Питер Крауч в прямом эфире сказал, что так ломают ноги. Тони Каскарино сравнил Пикфорда с Роем Кином, который завершил карьеру [Альфа-Инге] Холанда, отца нападающего «Манчестер Сити».
Я не буду комментировать игру ван Дейка из сострадания. Я продолжу говорить, что он больше не должен быть капитаном сборной Нидерландов. Но совершенно очевидно, что Пикфорд, который даже не получил карточку за тот фол, несет ответственность за закат карьеры Вирджила», – сказал нидерландский журналист.
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Что ты вспомнил один момент из тысячи Ван Дейка
В остальном он ничем не отличается от других неплохих защитников.
Смешно, когда его сравнивали с величайшими в истории.
Его рекорд по матчам в которых его не смогли обвести — следствие какой-то до ужаса пассивной игры, когда он пятился назад вплоть до выхода со стадиона, а не лез в отборы.
Его просто переоценили. Не в плане того, что он лох. Он крутой защитник. Всё. Просто крутой защитник.
Так можно отмотать по многим травмам
Сказать, например, что Душер из Депора в 2002 закончил топ-карьеру Бекхэма, который, не будь того перелома, мог бы добиться большего
Что до ван Дейка, то, безусловно, фол Пикфорда не мог не повлиять на его форму и моральной состояние, но насколько серьезно, чтобы кидаться такими обвинениями?
Ван Дейк провел не так уж много сезонов подряд на топ уровне, что говорить так категорично.
Это бы как-то спасло Ван Дейка от становления обычным хорошим защитником, а не супер-пупер стеной?
Хочется надеяться, что он еще вернется.
А в сезон когда на квадрупл претендовали до последнего?
Его как будто целенаправленно мочат через голландскую прессу. Ввд до крестов - игрок уровня зм с отрывом лучший цз мира. После крестов - абсолютно топовый и один из лучших цз. Да, как и все люди иногда допускающий ошибки, но я ни за что не променял бы его ни на какого другого цз.
Пруфы к моим словам:
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