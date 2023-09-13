«За закат карьеры ван Дейка ответственен Пикфорд. За фол, после которого Вирджил травмировал колено, не было даже карточки». Нидерландский журналист о спаде защитника

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу Эвертон премьер-лига Англия травмы сборная Ирландии по футболу квалификация Евро-2024 Вирджил ван Дейк Джордан Пикфорд Здоровье Футбол

Журналист Хенк Спан назвал Джордана Пикфорда виновным в спаде Вирджила ван Дейка.

Ван Дейк порвал крестообразные связки в 2020 году после столкновения с вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче АПЛ.

«Прошло три года с тех пор, как Джордан Пикфорд травмировал колено Вирджила ван Дейка. В матче с Ирландией был момент на боковой линии, когда ван Дейка обыграл соперник, с которым он когда-то разобрался бы играючи, не пролив ни капли пота.

После подката Пикфорда против ван Дейка в матче «Эвертона» с «Ливерпулем» Питер Крауч в прямом эфире сказал, что так ломают ноги. Тони Каскарино сравнил Пикфорда с Роем Кином, который завершил карьеру [Альфа-Инге] Холанда, отца нападающего «Манчестер Сити».

Я не буду комментировать игру ван Дейка из сострадания. Я продолжу говорить, что он больше не должен быть капитаном сборной Нидерландов. Но совершенно очевидно, что Пикфорд, который даже не получил карточку за тот фол, несет ответственность за закат карьеры Вирджила», – сказал нидерландский журналист.

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19 комментариев

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il1723
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llolishe
Ответ Стахович
А сам ван Дейк чуть не убил Мертенса
Посмотри что творил на поле Реаловский Пепе
Что ты вспомнил один момент из тысячи Ван Дейка
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llolishe
Ответ Профессор из Кобхэма
У ВВД от силы 2 элитных сезона в карьере. В остальном он ничем не отличается от других неплохих защитников. Смешно, когда его сравнивали с величайшими в истории.
Почему такие как ты не понимают что спад в игру Вирджила пошел после тяжелой травмы
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Профессор из Кобхэма
У ВВД от силы 2 элитных сезона в карьере.
В остальном он ничем не отличается от других неплохих защитников.

Смешно, когда его сравнивали с величайшими в истории.
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Фарид Харисов
Ответ llolishe
Почему такие как ты не понимают что спад в игру Вирджила пошел после тяжелой травмы
А может не из-за травмы. Вернее, не только из-за неё.

Его рекорд по матчам в которых его не смогли обвести — следствие какой-то до ужаса пассивной игры, когда он пятился назад вплоть до выхода со стадиона, а не лез в отборы.

Его просто переоценили. Не в плане того, что он лох. Он крутой защитник. Всё. Просто крутой защитник.
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Мукунку хороший
Футбол является одним из самых травмоопасных видов спорта. По оценкам специалистов, в Европе 50-60% всех спортивных травм, а также 3,5-10% всех травм, которые приходится лечить в больницах, связаны с футболом.
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Stereophonics89
Да когда они уже запомнят, что Кин поступил мерзко, но закончил карьеру норвежец из-за другой травмы?
Так можно отмотать по многим травмам
Сказать, например, что Душер из Депора в 2002 закончил топ-карьеру Бекхэма, который, не будь того перелома, мог бы добиться большего

Что до ван Дейка, то, безусловно, фол Пикфорда не мог не повлиять на его форму и моральной состояние, но насколько серьезно, чтобы кидаться такими обвинениями?
Ван Дейк провел не так уж много сезонов подряд на топ уровне, что говорить так категорично.
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АРТУР АЛИЕВ
к сожалению, одно можно сказать точно, после того грязного фола Пикфорда, уровень игры ВВД сильно упал
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Оригинальный Ник
За закат карьеры Ван Дейка ответственен дичайший пиар, которому он никогда не соответствовал. Вернулся на свой настоящий уровень, и пузырь министра бекпедалинга лопнул
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Фарид Харисов
Ну получил бы Пикфорд красную карточку.

Это бы как-то спасло Ван Дейка от становления обычным хорошим защитником, а не супер-пупер стеной?
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Сергей Ефимов
Вполне возможно, что так и есть.
Хочется надеяться, что он еще вернется.
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Стахович
Ответ llolishe
Посмотри что творил на поле Реаловский Пепе Что ты вспомнил один момент из тысячи Ван Дейка
Может потому что новость про Ван Дейка и он сам мог закончить карьеру хорошего футболиста?
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_El Nino_
Ответ il1723
100%
Чушь собачья.
А в сезон когда на квадрупл претендовали до последнего?
Его как будто целенаправленно мочат через голландскую прессу. Ввд до крестов - игрок уровня зм с отрывом лучший цз мира. После крестов - абсолютно топовый и один из лучших цз. Да, как и все люди иногда допускающий ошибки, но я ни за что не променял бы его ни на какого другого цз.
Пруфы к моим словам:
https://radikal.host/i/FipQ5v
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Василий Леонов
Ответ llolishe
Почему такие как ты не понимают что спад в игру Вирджила пошел после тяжелой травмы
И что, какая разница, из-за чего спад, если он есть?
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FEZ10
Ответ Профессор из Кобхэма
У ВВД от силы 2 элитных сезона в карьере. В остальном он ничем не отличается от других неплохих защитников. Смешно, когда его сравнивали с величайшими в истории.
Ван Дейк эти 2 сезона был нереально хорош .Пол это и говорят все , а не про дистанцию .В моменте он был лучшим защитником планеты
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