Гуллит о сборной Нидерландов: «У ван Дейка и де Йонга нет лидерских качеств. Без лидеров на поле тренеру сложно работать»

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Руд Гуллит Вирджил ван Дейк Френки де Йонг Футбол

Руд Гуллит сомневается в лидерских качествах Вирджила ван Дейка и Френки де Йонга.

«Думаю, у Ван Дейка и де Йонга нет лидерских качеств. На самом деле я требую от них чего-то, чего у них нет. Им нужно больше внимания уделять своей собственной игре.

Тренеру трудно работать без лидеров на поле, и предполагалось, что лидерами станут ван Дейк и де Йонг», – сказал экс-игрок сборной Нидерландов в интервью De Telegraaf.

Ван Бастен о капитанстве ван Дейка в сборной Нидерландов: «Он только шумит и создает хаос. Хороший лидер высказывает мысли вслух»

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stanislav Cherchesov
У Голландцев талантливое поколение и дело не в отсутствии лидеров. Куману везде трудно работать.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forward1988
ван дик и де йонг реально тряпки,вчера смотрел финал чм 2010,вот там были откровенно бойцы не то что нынешние соплежуи.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sundance Neeskens
Ответ Stanislav Cherchesov
У Голландцев талантливое поколение и дело не в отсутствии лидеров. Куману везде трудно работать.
Талантливое поколение? Да оно элементарно слабейшее за последние 50 лет. Некогда великая сборная разучилась производить поистине выдающихся игроков уровня Кройффа, ван Бастена, Гуллита, Бергкампа и т.д.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wjvxpb5q6f
В фифе у Ван Дейка есть карточка Лидерство, олё
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ forward1988
ван дик и де йонг реально тряпки,вчера смотрел финал чм 2010,вот там были откровенно бойцы не то что нынешние соплежуи.
В той сборной только Де Йонг и был боец. Или Роббен, Ван Дер Варт со Снейдером бойцы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кайыргали Юнусов
Пов Ван дейк:Алё Гулит
Гулит: Алё чего надо
Ван дейк: Закария
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Без Промеса нидерам тяжело...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forward1988
неплохо у глорья облизывающих данных персонажей задымилось
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фанат Карпеначчо
им нужен хороший нападающий, желательно с ножом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azt3c14
Де Лигт - человек с лидерскими качествами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Ответ forward1988
ван дик и де йонг реально тряпки,вчера смотрел финал чм 2010,вот там были откровенно бойцы не то что нынешние соплежуи.
То что Де Йонг тряпка стало понятно после того как Барса пыталась его продать,шантажировала а он упёрся как баран и остался в Барселоне.Хотя после такого мог бы уйти но видимо у него нет самоуважения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ The Best
То что Де Йонг тряпка стало понятно после того как Барса пыталась его продать,шантажировала а он упёрся как баран и остался в Барселоне.Хотя после такого мог бы уйти но видимо у него нет самоуважения.
То есть если бы ему сказали уйти, и он бы пошёл - был бы "мужиком"? А остаться со своей бешеной зарплатой и доказать, что он один из ключевых игроков - это поступок "тряпки"? Лишь бы докопаться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бритые_ноги_Неймара
Ответ forward1988
ван дик и де йонг реально тряпки,вчера смотрел финал чм 2010,вот там были откровенно бойцы не то что нынешние соплежуи.
ты сейчас про тех "бойцов" которые в 2008 безвольно проиграли сб.России? Обожаю подобные заявления о том какие раньше были "крутые" футболисты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий