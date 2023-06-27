Гуллит о сборной Нидерландов: «У ван Дейка и де Йонга нет лидерских качеств. Без лидеров на поле тренеру сложно работать»

Руд Гуллит сомневается в лидерских качествах Вирджила ван Дейка и Френки де Йонга.

«Думаю, у Ван Дейка и де Йонга нет лидерских качеств. На самом деле я требую от них чего-то, чего у них нет. Им нужно больше внимания уделять своей собственной игре.

Тренеру трудно работать без лидеров на поле, и предполагалось, что лидерами станут ван Дейк и де Йонг», – сказал экс-игрок сборной Нидерландов в интервью De Telegraaf.

Ван Бастен о капитанстве ван Дейка в сборной Нидерландов: «Он только шумит и создает хаос. Хороший лидер высказывает мысли вслух»