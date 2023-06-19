«Ван Дейк все время выжидает, боясь вмешаться. У него установка: «Лучше дам пробить, чем меня обыграют». Экс-защитник Нидерландов Буларуз о Вирджиле

Халид Буларуз раскритиковал манеру игры Вирджила ван Дейка в обороне.

В финальной части Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов уступила сборной Италии в матче за 3-е место (2:3). В полуфинале турнира «оранжевые» проиграли сборной Хорватии (2:4).

стал автором победного гола, войдя в штрафную слева и пробив мимо ван Дейка в угол.

«Ван Дейк все время выжидал, не решался брать на себя ответственность. Это ненадежная защита.

Он выдавливает соперника, но затем необходимо блокировать. Но он даже не близок к тому, чтобы заблокировать мяч, и вратарю в такой ситуации гораздо сложнее отразить удар.

Это то, что я чаще всего вижу у ван Дейка – он не осмеливается вмешаться. У него есть установка: «Лучше я позволю пробить, чем меня обыграют». Я вижу, что это случается с ним очень часто. Момент [с голом Федерико Кьезы] – яркий тому пример.

Дело не только в защите. Но есть моменты, когда нужно защищаться конкретно и продуманно, а не пассивно наблюдать», – сказал бывший защитник сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.

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