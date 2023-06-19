«Ван Дейк все время выжидает, боясь вмешаться. У него установка: «Лучше дам пробить, чем меня обыграют». Экс-защитник Нидерландов Буларуз о Вирджиле

Теги Халид Буларуз Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу Ювентус премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия Вирджил ван Дейк Лига наций УЕФА Федерико Кьеза Футбол

Халид Буларуз раскритиковал манеру игры Вирджила ван Дейка в обороне.

В финальной части Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов уступила сборной Италии в матче за 3-е место (2:3). В полуфинале турнира «оранжевые» проиграли сборной Хорватии (2:4).

Федерико Кьеза стал автором победного гола, войдя в штрафную слева и пробив мимо ван Дейка в угол.

«Ван Дейк все время выжидал, не решался брать на себя ответственность. Это ненадежная защита.

Он выдавливает соперника, но затем необходимо блокировать. Но он даже не близок к тому, чтобы заблокировать мяч, и вратарю в такой ситуации гораздо сложнее отразить удар.

Это то, что я чаще всего вижу у ван Дейка – он не осмеливается вмешаться. У него есть установка: «Лучше я позволю пробить, чем меня обыграют». Я вижу, что это случается с ним очень часто. Момент [с голом Федерико Кьезы] – яркий тому пример.

Дело не только в защите. Но есть моменты, когда нужно защищаться конкретно и продуманно, а не пассивно наблюдать», – сказал бывший защитник сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.

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21 комментарий

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Михо
К сожалению Ван Дейк после крестов никак не наберет свою топ форму, как будто боится и осторожничает
+25
-1
+24
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Африкан Богаевский
всегда был булахруз ,стал буларуз,давайте сделаем беларус
+11
-1
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Ричард Чейз
Ответ Африкан Богаевский
всегда был булахруз ,стал буларуз,давайте сделаем беларус
Но был Булхаус!
+9
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Иван Иванов
Идеально описал )))))
+7
-1
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Том Мунтян
Вчера писал об этом, ещё раз повторю: защитник, который боится идти в отбор - это недоразумение.
Самый пассивный, вечно плассируюшийся защитник из ТОП клубов.
+7
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Roman_ello
А зачем вратарь тогда, если защ выдавил напа в край, а он оттуда пробил и забил [условно]. Я не про гол Кьезы, а в общем рассуждения
+6
-1
+5
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АРХАТ
Ответ Михо
К сожалению Ван Дейк после крестов никак не наберет свою топ форму, как будто боится и осторожничает
+ габаритный защитник, такие быстрее наверное стареют.
+3
0
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Адекватник
Очень уж он академичный, это правда. Не хватает от него цепкости, собачести, кусачести. Все за счет габаритов и чтения игры. Это хорошо, но топ-защитник всегда - псина дикая. А в идеале - дикая псина с интеллектом профессора и грацией болида ф-1. Мальдини был такой. Техника, пластичность, гибкость, скорость, мышление. Но при этом рядом с ним если играешь, то доиграть до 90й минуты - уже радость :)
+2
0
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Alex_V69
Во всем виноват Пикфорд!
+1
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Барсик Юрана
По такому принципу Месси сделал дубль Ливерпулю на Камп Ноу
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Джанлука Нальюка
Да там вратарский гол. Ван Дейк выдавил Кьезу и был очень острый угол. До этого вратарь голландцев пустил в ближний от Петковича. Голкипер слабое место у голландии
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Айнур Билалов
булхаус!
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Mike From Moscow
Ответ Roman_ello
А зачем вратарь тогда, если защ выдавил напа в край, а он оттуда пробил и забил [условно]. Я не про гол Кьезы, а в общем рассуждения
защитник не может только пассивно выдавливать и сопровождать. это низкий уровень.
классный защитник должен уметь рвать дистанцию и отнимать/ блокировать.
без этого нет класса в защите
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Бродяга-симпатяга
Корочем тормоз
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sacha2
Оуу, Белагруз нарисавался. Уж как он косячил при росте 176 с кепкой, в Челси постарались забыть, как страшный сон.
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Ричард Чейз
Ответ savik-A.M.
Это тот Булахруз который по факту провалился везде где играл в сильных клубах ? В Челси по контракту вышел на поле аж 13 раз , а аренде в Севилье 6
В Гамбурге был зверем, 3 место в БЛ занимали они тогда.
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Айнур Билалов
Ответ Ричард Чейз
В Гамбурге был зверем, 3 место в БЛ занимали они тогда.
это где команды соревнуются в упущении чемпионств и критикуют одну команду-гегемона?
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Ричард Чейз
Ответ Айнур Билалов
это где команды соревнуются в упущении чемпионств и критикуют одну команду-гегемона?
Это было 17 лет назад, я не помню, кого там когда критиковали.
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