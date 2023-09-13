Экс-игрок «Харлема» Дерксен о ван Дейке: «Устаю от такого капитана сборной. Когда что-то идет не так, он объясняет это всевозможными клише, и я думаю: «Какой скучный придурок»

Йохан Дерксен резко раскритиковал Вирджила ван Дейка.

«Я очень устаю от этого капитана сборной Нидерландов. Как только что-то идет не так, он объясняет это с помощью всевозможных клише. Он все еще на том уровне? Нет, он держится из последних сил. Он выглядит хорошо, но я не думаю, что он такой уж хороший защитник. Он силен только в воздухе.

Он играет так называемого капитана. Он просто пинком открывает двери, этот парень никогда ничего не говорит. Тогда я думаю: «Какой же он скучный придурок», – сказал журналист и бывший футболист, выступавший, в частности, за «Камбюр» и «Харлем», в программе Vandaag Inside.

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