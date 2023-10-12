Бензема о Мекке: «Место правды. Там чувствуешь себя хорошо, чисто. Выдающиеся ощущения»

Карим Бензема рассказал, как комфортно чувствует себя в Саудовской Аравии.

Минувшим летом нападающий перешел в саудовский « » из «Реала».

«Когда ты приезжаешь в Мекку, то оказываешься в месте правды. В месте правды для мусульманина. Ты чувствуешь себя хорошо, чисто. Это просто выдающиеся ощущения.

Желаю всем мусульманам однажды побывать в Мекке. Там находится правда. Там очень много хорошего.

Я чувствую себя очень хорошо и на поле, и вне его. Я скажу это снова, но я правда так себя и чувствую: страна приняла меня с распростертыми объятиями. Я чувствую любовь местных людей. Очевидно, это дарит мне счастье, и стараюсь отплатить за это на поле.

У местных фанатов много страсти, за которой лежит большая история. Я очень приятно удивлен уровнем футбола здесь, потому что в Европе мы смотрим не так много саудовского футбола. Теперь его смотрят все чаще и чаще, потому что в лиге перешли звезды», – сказал нападающий.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию