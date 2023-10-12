Бензема о Мекке: «Место правды. Там чувствуешь себя хорошо, чисто. Выдающиеся ощущения»

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда религия Футбол

Карим Бензема рассказал, как комфортно чувствует себя в Саудовской Аравии.

Минувшим летом нападающий перешел в саудовский «Аль-Иттихад» из «Реала».

«Когда ты приезжаешь в Мекку, то оказываешься в месте правды. В месте правды для мусульманина. Ты чувствуешь себя хорошо, чисто. Это просто выдающиеся ощущения.

Желаю всем мусульманам однажды побывать в Мекке. Там находится правда. Там очень много хорошего.

Я чувствую себя очень хорошо и на поле, и вне его. Я скажу это снова, но я правда так себя и чувствую: страна приняла меня с распростертыми объятиями. Я чувствую любовь местных людей. Очевидно, это дарит мне счастье, и стараюсь отплатить за это на поле.

У местных фанатов много страсти, за которой лежит большая история. Я очень приятно удивлен уровнем футбола здесь, потому что в Европе мы смотрим не так много саудовского футбола. Теперь его смотрят все чаще и чаще, потому что в лиге перешли звезды», – сказал нападающий.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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ArnoNeputevy
Чисто, Каримчик, себя чувствует тот, кто подлостей не делает, - например, свиней не подкладывает своим товарищам по сборной, где ты капитан к тому же. А где находиться, в каком месте, - это неважно.
+23
-3
+20
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Pb-SE
Ответ Aleksey Yashin
Бензема: Скажи мне американец, где правда? Я вот считаю что в Мекке.
Скажи мне, Вальбуэна, где кассета?
+6
0
+6
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Aleksey Yashin
Бензема: Скажи мне американец, где правда? Я вот считаю что в Мекке.
+4
0
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Нұржан
Ответ окечуква
А ведь кабилы, да и вообще берберы, дважды в своей истории активно сопротивлялись арабизации и исламизации. В последний раз совсем недавно, лет 40-50 назад.
ислам уничтожает национальность, уникальную культуру и традиции народов. Человек превращается в недоараба: берёт арабское имя, старается общаться и писать на арабском, одевается как средневековые арабы. А ещё считает запретным почти все культурные особенности и традиции своего народа.
+4
0
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окечуква
А ведь кабилы, да и вообще берберы, дважды в своей истории активно сопротивлялись арабизации и исламизации. В последний раз совсем недавно, лет 40-50 назад.
+1
-1
0
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Владимир Владимирович
Атеисты ваш выход.
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