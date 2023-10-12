Макаров вернется к тренировкам с «Динамо» после разговора с Личкой. Вингер будет готов к игре с «Локо»
Денис Макаров возвращается к тренировкам с основным составом «Динамо».
Напомним, ранее появилась информация, что Макарова отстранили от тренировок из-за недовольства тренеров его поведением. Впоследствии главный тренер «Динамо» Марцел Личка опроверг эти сообщения.
По информации «СЭ», сегодня на базе в Новогорске состоялась встреча Лички и Макарова. По ее итогам было принято решение, что футболист будет готовиться к матчу с «Локомотивом» наравне с остальными игроками.
Отмечается, что Макаров пропустит 2-3 дня по медицинским соображениям, но будет готов к игре.
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