Макаров вернется к тренировкам с «Динамо» после разговора с Личкой. Вингер будет готов к игре с «Локо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Денис Макаров Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Денис Макаров возвращается к тренировкам с основным составом «Динамо».

Напомним, ранее появилась информация, что Макарова отстранили от тренировок из-за недовольства тренеров его поведением. Впоследствии главный тренер «Динамо» Марцел Личка опроверг эти сообщения.

По информации «СЭ», сегодня на базе в Новогорске состоялась встреча Лички и Макарова. По ее итогам было принято решение, что футболист будет готовиться к матчу с «Локомотивом» наравне с остальными игроками.

Отмечается, что Макаров пропустит 2-3 дня по медицинским соображениям, но будет готов к игре.

Гурцкая об отстранении Макарова: «Говорят, не поздоровался с кем-то из тренеров «Динамо» и бубнил из-за того, что на его место пришел Карраскаль»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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valderoma
Вот и чудно ! Лучше мирком, да ладком!🙂
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justbored
Гут.
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flay
Будь моя воля я Макарова выгнал бы из команды. Он и Смолов команду тянут вниз
+5
-5
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Андрей Кобранов
Игрок то хороший !
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Андрей Кобранов
Ответ flay
Будь моя воля я Макарова выгнал бы из команды. Он и Смолов команду тянут вниз
От них только и исходит острота у чужих ворот и чем же Тюкавин - молокосос лучше ?
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