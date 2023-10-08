Представитель Макарова отрицает отстранение: «Это не так, у Дениса вопросы по здоровью»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Денис Макаров Футбол

Представитель Дениса Макарова отрицает, что хавбек был отстранен «Динамо».

Сообщалось, что футболист не работает с командой из-за того, что тренерский штаб недоволен его поведением.

«У Дениса небольшие вопросы по здоровью, было принято решение о предоставлении ему времени для восстановления, пока он тренируется в самостоятельном режиме.

Это не вопрос того, что его отстранили, это не так», – заявил футбольный юрист Дмитрий Кигинько.

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5 комментариев

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Dinamik1
Пусть лечится мушку поправляет.
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tolobas
Запой что ли?
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гога11
Хорошо если так, но что то не верится, не хотелось бы потерять Макарова, получше он выглядит некоторых иностранцев.
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trashbox
Ну да, ему надо определиться с правильной бьющей ногой.
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arij
все равно нужно кого-то продавать с этого фланга. Гладышев выглядит перспективно, а у Макара слишком очевидно отсутствие "школы". Его место - в команде второй восьмерки. Нет концентрации совсем у парня, и он ничего в себе не меняет. Живет моментом, для Лички он просто враг на поле. Изжил себя в Динамо - пжлста на выход.
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