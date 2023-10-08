Представитель Макарова отрицает отстранение: «Это не так, у Дениса вопросы по здоровью»
Представитель Дениса Макарова отрицает, что хавбек был отстранен «Динамо».
Сообщалось, что футболист не работает с командой из-за того, что тренерский штаб недоволен его поведением.
«У Дениса небольшие вопросы по здоровью, было принято решение о предоставлении ему времени для восстановления, пока он тренируется в самостоятельном режиме.
Это не вопрос того, что его отстранили, это не так», – заявил футбольный юрист Дмитрий Кигинько.
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