Представитель Макарова отрицает отстранение: «Это не так, у Дениса вопросы по здоровью»

Представитель Дениса Макарова отрицает, что хавбек был отстранен «Динамо».

Сообщалось, что футболист не работает с командой из-за того, что тренерский штаб недоволен его поведением.

«У Дениса небольшие вопросы по здоровью, было принято решение о предоставлении ему времени для восстановления, пока он тренируется в самостоятельном режиме.

Это не вопрос того, что его отстранили, это не так», – заявил футбольный юрист Дмитрий Кигинько.

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