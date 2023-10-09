Гурцкая об отстранении Макарова: «Говорят, не поздоровался с кем-то из тренеров «Динамо» и бубнил из-за того, что на его место пришел Карраскаль»
Агент Тимур Гурцкая объяснил, с чем связано отстранение Дениса Макарова.
Сообщалось, что футболист не работает с командой из-за того, что тренерский штаб недоволен его поведением.
– Ходят разговоры, что Макаров не поздоровался с кем-то из тренеров.
– С Личкой?
– С кем-то из тренеров. Плюс ходил и бубнил из-за того, что на его место пришел Карраскаль.
Но тут нужно понимать, что Макаров – резкий, конфликтный парень, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.
Представитель Макарова отрицает отстранение: «Это не так, у Дениса вопросы по здоровью»
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В створ не попадал в упор. Для такого мастера это очень странно! Показалось даже Макар это делал специально!
Гурцкая.
Балабол