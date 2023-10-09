Гурцкая об отстранении Макарова: «Говорят, не поздоровался с кем-то из тренеров «Динамо» и бубнил из-за того, что на его место пришел Карраскаль»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Хорхе Карраскаль Денис Макаров Марцел Личка Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Агент Тимур Гурцкая объяснил, с чем связано отстранение Дениса Макарова.

Сообщалось, что футболист не работает с командой из-за того, что тренерский штаб недоволен его поведением.

– Ходят разговоры, что Макаров не поздоровался с кем-то из тренеров.

– С Личкой?

– С кем-то из тренеров. Плюс ходил и бубнил из-за того, что на его место пришел Карраскаль.

Но тут нужно понимать, что Макаров – резкий, конфликтный парень, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

Представитель Макарова отрицает отстранение: «Это не так, у Дениса вопросы по здоровью»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джиза
Эта Гурцкая - главная сплетница российского футбола. В грязном белье копается постоянно, набрасывает.
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
валя_стакан
Выходи доказывай на поле. У Ахмата не выиграли во многом из за тебя.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Лично не поздоровался с Личкой
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хызыр
Ответ Джиза
Эта Гурцкая - главная сплетница российского футбола. В грязном белье копается постоянно, набрасывает.
Он ведущий ШОУ о футболе, что ему еще делать? Тактические разборы матчей?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДМ-1чемпион
Ответ Игорь Чернецов
Макар прав. Четыре игры с Карраскалем в старте - два поражения две ничьи. Два очка. Со Смоловым в старте 15 очков. С Ахматом Карраскаль 75 минут свой мелированный лобок причëсывал а потом на Макара с Федей все шишки посыпались.
Ты видел матч с Ахматом!? Там Макар 4 убойных момента запорол.
В створ не попадал в упор. Для такого мастера это очень странно! Показалось даже Макар это делал специально!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Эртуг
Бегемот футбол просмотрел , татушный налевом, а Макар направом фланге играют
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Не поздоровался... не страшно, он ведь не сказал: А кто это?👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ну воот. А вы все запой, бодун... Ничего страшного оказывается ✋
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Говорят, что у Гурцкая со зрением дела не очень.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Лубянский
Контракт кончится и пойдёт по середнякам да аутсайдерам, типичный паспортист
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Сам не видел, но что-то слышал и осуждает))
Гурцкая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Лично про Личку подтвердждаешь? Нее, я что-то слышал, кто-то сказал))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Если Гурцкую слушать и верить, то Коваленко давно обратно в аренде в КС должен быть 😂
Балабол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Строган Колянов
Ответ T622222
Лично не поздоровался с Личкой
двуЛичие какое-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий