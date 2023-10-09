Гурцкая об отстранении Макарова: «Говорят, не поздоровался с кем-то из тренеров «Динамо» и бубнил из-за того, что на его место пришел Карраскаль»

Агент Тимур Гурцкая объяснил, с чем связано отстранение Дениса Макарова.

Сообщалось, что футболист не работает с командой из-за того, что тренерский штаб недоволен его поведением.

– Ходят разговоры, что Макаров не поздоровался с кем-то из тренеров.

– С Личкой?

– С кем-то из тренеров. Плюс ходил и бубнил из-за того, что на его место пришел .

Но тут нужно понимать, что Макаров – резкий, конфликтный парень, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» .

Представитель Макарова отрицает отстранение: «Это не так, у Дениса вопросы по здоровью»

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