Кузяев о стереотипах про Россию: «Пообещал одноклубнику сувенир, он в шутку спросил: «Водку, да?» А больше не сталкивался»

Далер Кузяев рассказал, что его удивило после переезда во Францию.

– Вас что-то удивляет во Франции?

– Единственное, что немного удивило, это некоторые бытовые нюансы. Даже для покупки SIM-карты здесь требуются документы, прописка, банковский счет. Эти вопросы отнимают много времени, но у меня они уже позади.

– А с традиционными стереотипами – Россия, балалайка, медведи, водка – сталкивались?

– Ха, было один раз. Кто-то из команды мне чем-то помог. Я поблагодарил, пообещал привезти сувенир из России. Одноклубник в шутку спросил: «Водку привезешь, да?» А больше со стереотипами или предрассудками я не сталкивался.

– Тяжело одному на чужбине?

– Нет, совершенно не тяжело. Все-таки мне уже не 17-18, а 30 лет. Да и времени нет скучать. Тренировки, изучение языка. Я даже вижу большой плюс в том, что нахожусь один – есть возможность сконцентрироваться на себе и больше времени посвятить саморазвитию.

– А свободные вечера чем занимаете?

– Мне нравится изучать языки. Читаю, занимаюсь с преподавателями. Могу какие-то интересные матчи посмотреть – европейские или российские, в первую очередь с участием «Зенита». Сейчас не проблема любую трансляцию найти в интернете, – сказал полузащитник « ».

Кузяев о предубеждении к россиянам в Европе: «Нет-нет-нет, во Франции ко мне исключительно теплое отношение. Не ожидал даже»

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