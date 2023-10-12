Кузяев о стереотипах про Россию: «Пообещал одноклубнику сувенир, он в шутку спросил: «Водку, да?» А больше не сталкивался»
Далер Кузяев рассказал, что его удивило после переезда во Францию.
– Вас что-то удивляет во Франции?
– Единственное, что немного удивило, это некоторые бытовые нюансы. Даже для покупки SIM-карты здесь требуются документы, прописка, банковский счет. Эти вопросы отнимают много времени, но у меня они уже позади.
– А с традиционными стереотипами – Россия, балалайка, медведи, водка – сталкивались?
– Ха, было один раз. Кто-то из команды мне чем-то помог. Я поблагодарил, пообещал привезти сувенир из России. Одноклубник в шутку спросил: «Водку привезешь, да?» А больше со стереотипами или предрассудками я не сталкивался.
– Тяжело одному на чужбине?
– Нет, совершенно не тяжело. Все-таки мне уже не 17-18, а 30 лет. Да и времени нет скучать. Тренировки, изучение языка. Я даже вижу большой плюс в том, что нахожусь один – есть возможность сконцентрироваться на себе и больше времени посвятить саморазвитию.
– А свободные вечера чем занимаете?
– Мне нравится изучать языки. Читаю, занимаюсь с преподавателями. Могу какие-то интересные матчи посмотреть – европейские или российские, в первую очередь с участием «Зенита». Сейчас не проблема любую трансляцию найти в интернете, – сказал полузащитник «Гавра».
Кузяев о предубеждении к россиянам в Европе: «Нет-нет-нет, во Франции ко мне исключительно теплое отношение. Не ожидал даже»
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японец обещал мне сувенир. я:"саке что ли?" и так далее.
если человек про страну думает первое что выведет в голову про алкоголь- это говорит об осталось скорее человека чем о стереотипов. те же чехи, поляки, фины и немцы ( не путать с турками в германии) пьют гораздо больше наших и умирают от алкоголя в процентном соотношении чаще и больше и от раковины нс фоне алкоголя заболеваю чаще...
если сувенир, то только самогон.