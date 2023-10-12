Кузяев о стереотипах про Россию: «Пообещал одноклубнику сувенир, он в шутку спросил: «Водку, да?» А больше не сталкивался»

Теги лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Чемпионат.com Футбол

Далер Кузяев рассказал, что его удивило после переезда во Францию.

– Вас что-то удивляет во Франции?

– Единственное, что немного удивило, это некоторые бытовые нюансы. Даже для покупки SIM-карты здесь требуются документы, прописка, банковский счет. Эти вопросы отнимают много времени, но у меня они уже позади.

– А с традиционными стереотипами – Россия, балалайка, медведи, водка – сталкивались?

– Ха, было один раз. Кто-то из команды мне чем-то помог. Я поблагодарил, пообещал привезти сувенир из России. Одноклубник в шутку спросил: «Водку привезешь, да?» А больше со стереотипами или предрассудками я не сталкивался.

– Тяжело одному на чужбине?

– Нет, совершенно не тяжело. Все-таки мне уже не 17-18, а 30 лет. Да и времени нет скучать. Тренировки, изучение языка. Я даже вижу большой плюс в том, что нахожусь один – есть возможность сконцентрироваться на себе и больше времени посвятить саморазвитию.

– А свободные вечера чем занимаете?

– Мне нравится изучать языки. Читаю, занимаюсь с преподавателями. Могу какие-то интересные матчи посмотреть – европейские или российские, в первую очередь с участием «Зенита». Сейчас не проблема любую трансляцию найти в интернете, – сказал полузащитник «Гавра».

Кузяев о предубеждении к россиянам в Европе: «Нет-нет-нет, во Франции ко мне исключительно теплое отношение. Не ожидал даже»

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21 комментарий

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Сергей Пацаваца
Когда читал чуть водкой не поперхнулся
+12
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Vatikan
Ответ Сергей Пацаваца
Когда читал чуть водкой не поперхнулся
Не надо было водку пить, когда на балалайке играешь!
+11
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Никита Game
Далер Удачи!
+10
-2
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Vatikan
Ответ Никита Game
Далер Удачи!
Он ведь Далер Кузяев 🤔
+11
-3
+8
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wonderwall
Ответ Сергей Пацаваца
Когда читал чуть водкой не поперхнулся
вот у меня медведь ей собственно и поперхнулся.Ничего,сейчас как заиграю на балалайке- очухается
+3
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alexsplayer
Далер крутой! Удачи ему!
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ale10
К слову о стереотипе водки во французском футболе -

https://www.youtube.com/shorts/_5SXG2iqWhM
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Олег Акимов
Ответ Сергей Пацаваца
Когда читал чуть водкой не поперхнулся
Кто пустил медведя писать комменты???
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Серега Антонов
Правильно Далее! Привези ему водку и скажи это наш национальный напиток, даже больше, это наша идея!!!
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Savarona25
Ну а чего? Отличный подарок. Водка, конечно, в Европе присутствует, но такого разнообразия марок и красивых бутылок (а как известно водка это прежде всего маркетинг и упаковка) как на полках магазинов в РФ там и близко нет.
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wadwill13
немец обещал мне сувенир. я:" пиво что ли?"
японец обещал мне сувенир. я:"саке что ли?" и так далее.
если человек про страну думает первое что выведет в голову про алкоголь- это говорит об осталось скорее человека чем о стереотипов. те же чехи, поляки, фины и немцы ( не путать с турками в германии) пьют гораздо больше наших и умирают от алкоголя в процентном соотношении чаще и больше и от раковины нс фоне алкоголя заболеваю чаще...
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de-fussball
шутник.
если сувенир, то только самогон.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Сейчас иногда последнее Наташками заменяют ( С) Какой же глупый комментарий от русофоба Ярика. ))
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Kirkorofff
Ответ Сергей Пацаваца
Когда читал чуть водкой не поперхнулся
У меня аж ушанка на лоб съехала от ваших комментов.
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Олег Акимов
Ответ Savarona25
Ну а чего? Отличный подарок. Водка, конечно, в Европе присутствует, но такого разнообразия марок и красивых бутылок (а как известно водка это прежде всего маркетинг и упаковка) как на полках магазинов в РФ там и близко нет.
Сгоняй в Польшу :)
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