Кузяев о предубеждении к россиянам в Европе: «Нет-нет-нет, во Франции ко мне исключительно теплое отношение. Не ожидал даже»

Теги лига 1 Франция Сборная России по футболу Гавр Далер Кузяев Чемпионат.com Футбол

Далер Кузяев удивлен, что его так тепло приняли во Франции.

– Предубеждения не чувствуете в связи с тем, что вы из России?

– Нет-нет-нет. Я с самого первого дня во Франции чувствую исключительно теплое отношение к себе со стороны руководства, партнеров и болельщиков. Повторюсь: не ожидал даже.

– Тот же Гурули заочно советовал вам не говорить во Франции про политику со СМИ. А спрашивают?

– Нет, про политику никаких вопросов не было. Я даже дал интервью местному журналисту – обсуждали только футбол и вопросы быта во Франции.

– Очевидно, что в Европе сейчас настороженное отношение к российским футболистам. Понимаете, что в том числе и по вашим успехам будут судить о возможностях соотечественников?

– Наверное. Я понимаю, что сейчас очень мало российских футболистов выступает в Европе, и поэтому к нам будет приковано повышенное внимание со стороны СМИ и болельщиков. Рад, что Арсен [Захарян] перешел в «Реал Сосьедад».

– А у вас есть цель после «Гавра» подняться в еще более статусный клуб?

– Не люблю загадывать. На данный момент я сосредоточен на конкретном чемпионате. Хочется помочь команде не только остаться в Лиге 1, но и занять как можно более высокое место в таблице. А дальше поживем – увидим. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Особенно сейчас, – сказал полузащитник «Гавра».

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88 комментариев

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JENNINGS
На прошлой неделе был в Испании, сейчас нахожусь в Германии. Везде спокойно общаюсь на русском языке. Вокруг - сплошь доброжелательные люди. Некоторые даже на ломаном русском «спасибо» говорят.
Ну и где эта ваша русофобия? Выключите телевизор, пожалуйста
+232
-20
+212
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MikhaL
Далер, посмотри российское телевидение. Там объяснят, как тебе плохо живется во Франции.
+138
-25
+113
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Pigmalion
Ответ JENNINGS
На прошлой неделе был в Испании, сейчас нахожусь в Германии. Везде спокойно общаюсь на русском языке. Вокруг - сплошь доброжелательные люди. Некоторые даже на ломаном русском «спасибо» говорят. Ну и где эта ваша русофобия? Выключите телевизор, пожалуйста
Русофибия она в правительствах. Что в есовских, что в российском.
+129
-28
+101
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мистик
Умный и рассудительный парень Кузяев,никогда от него не слышал гадостей
+42
0
+42
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Dura Ace Di2
Живу в Германии.Никогда за четверть века не сталкивался с дискриминацией по национальности признаку.Всегда и везде, абсолютно в любой ситуации можно громко разговаривать на ЛЮБОМ языке.
То, что вам рассказывает помёт и бачок-это их шизофренические выдумки, в которые поверит толко тот, кто никогда не выезжал за границу
+30
-1
+29
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Uriy walmart
Ответ MikhaL
Далер, посмотри российское телевидение. Там объяснят, как тебе плохо живется во Франции.
Угу. Надо ушанку с дома привезти. А то Франция скоро замёрзнет
+33
-4
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Pb-SE
Сильно зависит от страны и дебилизма чиновников. Учитывая, что в восточной Европе руководящие посты занимают крысы с таким же совковым мышлением, что и в РФ, то и творят такую же херню.
В то время, как Автономный Университет Барселоны выделяет финансовую помощь российским, украинским и белорусским студентам, которым не могут помочь родители, Пражские вузы отчисляют российских студентов из-за паспорта. Лично знаю и первых, и вторых.
+39
-10
+29
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Leon Petov
Русофобы наверное уже завербовали Далера, не верим ему
+21
-3
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Uriy walmart
Если не бегаешь с буквой Зед конечно все хорошо относятся
+20
-5
+15
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Yurmax Max
быть такого не может, нас же там ненавидят. за просто так... за то что великие и могучий. и ещё хотят нас поработить и из нас рабов сделать... на первом там так говорят. нас не могут обманывать...
+14
-2
+12
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Матрос Кот
Кузяев красавчик! Удачи ему и всех благ! Не каждый игрок откажется от газовой кормушки.
+14
-3
+11
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marcusdi
а ты ведешь себя как русскии? Носишь футболку с буквой Z, наклеил "Я русскии" на машину, облизываешь Путина во всех интервью, поддержал ХАМАС в "освободительном движении"?
+12
-1
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Вечно в бане
Ответ Pb-SE
Сильно зависит от страны и дебилизма чиновников. Учитывая, что в восточной Европе руководящие посты занимают крысы с таким же совковым мышлением, что и в РФ, то и творят такую же херню. В то время, как Автономный Университет Барселоны выделяет финансовую помощь российским, украинским и белорусским студентам, которым не могут помочь родители, Пражские вузы отчисляют российских студентов из-за паспорта. Лично знаю и первых, и вторых.
А можно как-то пруфануть отчисления из-за паспорта? Правда, интересно стало, полез гуглить, нагуглил только бредни Москальковой еще от 22 года, основанные на посте в фейсбуке. Какой-то более актуальной инфы, чет не нашел.
+12
-1
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ksn 1979
Ответ S-V-D
Ну с машин русские надписи сдирают переодетые в полицейских русские?
Русские надписи - "На Берлин"?
+9
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pashko
Ответ shishovv
Комментарий удален модератором
Вообще не везде, такого уровня дичи, хейта, и разжигания, как на нашем, нигде не видел
+12
-5
+7
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gimmefive
Ответ Вечно в бане
А можно как-то пруфануть отчисления из-за паспорта? Правда, интересно стало, полез гуглить, нагуглил только бредни Москальковой еще от 22 года, основанные на посте в фейсбуке. Какой-то более актуальной инфы, чет не нашел.
Гуглите лучше, конкретно ČVUT, ČZU например отчисляли с технических специальностей, которые могут быть связаны с военной промышленностью. Но это самый экстремальный пример, больше я ничего, выходящего за рамки адекватной реакции на агрессивную войну не видел. Да и это было в первые месяцы войны - тогда действительно было местами неуютно, сейчас скорее к Украинцам больше хэйта - ну их приехало на одну Прагу 150 тысяч, на Чехию больше миллиона - от любой нации в таком количестве были бы проблемы с ассимиляцией
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Dura Ace Di2
Ответ S-V-D
Где? Ну например детям запретили играть в футбол на европейской арене.
Правильно всё.Пока войска не выведут-никаких соревнований.И вообще детьми прикрываться мерзко как-то
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Koulmann
Интересно, откуда журналист решил, что к российским футболистам настороженное отношение?
Отношение настороженное не к футболистам и не к россиянам, а к отдельным дятлам, которые угрожпбт приехать на танках в Париж или какую-нибудь бомбу сбросить на Европу.
Поэтому и отношение настороженное может быть к некоторым. Кто может поддерживать такие идеи. Не каждый француз обязан разбираться в кажлм случае индивидуально.
+5
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Олег Жуков
Могу говорить за Италию. Так тут всегда было отличное отношение т эта война ни насколько его не изменила. Наоборот. И люди в абсолютном большинстве не доверяют правящей клике.
+3
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S-V-D
Ответ Yurmax Max
быть такого не может, нас же там ненавидят. за просто так... за то что великие и могучий. и ещё хотят нас поработить и из нас рабов сделать... на первом там так говорят. нас не могут обманывать...
Запретить вьезд машин с русскими номерами и телефонами то же на первом придумали?
+7
-4
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cgane
Ответ marcusdi
а ты ведешь себя как русскии? Носишь футболку с буквой Z, наклеил "Я русскии" на машину, облизываешь Путина во всех интервью, поддержал ХАМАС в "освободительном движении"?
нет, он не патриот
+3
0
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S-V-D
Ответ Dura Ace Di2
Правильно всё.Пока войска не выведут-никаких соревнований.И вообще детьми прикрываться мерзко как-то
Ну тогда не отрицай русофобию. Или крестик сними или трусы одень.
+3
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Тюменец
Нормальные люди к нормальным людям везде относятся нормально.
+2
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Grishgeorgov
Уже попал под влияние западной пропаганды
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Koulmann
Ответ IrbIS
Комментарий удален модератором
1) детям разрешили участвовать, отдельные страны отказались участвовать. И по вполне разумным причинам.
Если у вас каша в голове, зачем ее всем выкладывать?
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