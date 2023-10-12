Далер Кузяев удивлен, что его так тепло приняли во Франции.

– Предубеждения не чувствуете в связи с тем, что вы из России?

– Нет-нет-нет. Я с самого первого дня во Франции чувствую исключительно теплое отношение к себе со стороны руководства, партнеров и болельщиков. Повторюсь: не ожидал даже.

– Тот же Гурули заочно советовал вам не говорить во Франции про политику со СМИ. А спрашивают?

– Нет, про политику никаких вопросов не было. Я даже дал интервью местному журналисту – обсуждали только футбол и вопросы быта во Франции.

– Очевидно, что в Европе сейчас настороженное отношение к российским футболистам. Понимаете, что в том числе и по вашим успехам будут судить о возможностях соотечественников?

– Наверное. Я понимаю, что сейчас очень мало российских футболистов выступает в Европе, и поэтому к нам будет приковано повышенное внимание со стороны СМИ и болельщиков. Рад, что Арсен [Захарян] перешел в «Реал Сосьедад».

– А у вас есть цель после «Гавра» подняться в еще более статусный клуб?

– Не люблю загадывать. На данный момент я сосредоточен на конкретном чемпионате. Хочется помочь команде не только остаться в Лиге 1, но и занять как можно более высокое место в таблице. А дальше поживем – увидим. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Особенно сейчас, – сказал полузащитник « ».

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