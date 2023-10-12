Кузяев о предубеждении к россиянам в Европе: «Нет-нет-нет, во Франции ко мне исключительно теплое отношение. Не ожидал даже»
Далер Кузяев удивлен, что его так тепло приняли во Франции.
– Предубеждения не чувствуете в связи с тем, что вы из России?
– Нет-нет-нет. Я с самого первого дня во Франции чувствую исключительно теплое отношение к себе со стороны руководства, партнеров и болельщиков. Повторюсь: не ожидал даже.
– Тот же Гурули заочно советовал вам не говорить во Франции про политику со СМИ. А спрашивают?
– Нет, про политику никаких вопросов не было. Я даже дал интервью местному журналисту – обсуждали только футбол и вопросы быта во Франции.
– Очевидно, что в Европе сейчас настороженное отношение к российским футболистам. Понимаете, что в том числе и по вашим успехам будут судить о возможностях соотечественников?
– Наверное. Я понимаю, что сейчас очень мало российских футболистов выступает в Европе, и поэтому к нам будет приковано повышенное внимание со стороны СМИ и болельщиков. Рад, что Арсен [Захарян] перешел в «Реал Сосьедад».
– А у вас есть цель после «Гавра» подняться в еще более статусный клуб?
– Не люблю загадывать. На данный момент я сосредоточен на конкретном чемпионате. Хочется помочь команде не только остаться в Лиге 1, но и занять как можно более высокое место в таблице. А дальше поживем – увидим. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Особенно сейчас, – сказал полузащитник «Гавра».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ну и где эта ваша русофобия? Выключите телевизор, пожалуйста
То, что вам рассказывает помёт и бачок-это их шизофренические выдумки, в которые поверит толко тот, кто никогда не выезжал за границу
В то время, как Автономный Университет Барселоны выделяет финансовую помощь российским, украинским и белорусским студентам, которым не могут помочь родители, Пражские вузы отчисляют российских студентов из-за паспорта. Лично знаю и первых, и вторых.
Отношение настороженное не к футболистам и не к россиянам, а к отдельным дятлам, которые угрожпбт приехать на танках в Париж или какую-нибудь бомбу сбросить на Европу.
Поэтому и отношение настороженное может быть к некоторым. Кто может поддерживать такие идеи. Не каждый француз обязан разбираться в кажлм случае индивидуально.
Если у вас каша в голове, зачем ее всем выкладывать?