Кузяев об РПЛ: «Народ все 5 лет ждал интриги – вот, должны радоваться. «Зенит» еще наберет свои очки»

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев высказался об интриге в чемпионате России.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 27 очков за 11 туров. На втором месте идут «Крылья Советов», на третьем – «Зенит».

«Слежу за нашим чемпионатом. Народ все пять лет ждал интриги в чемпионате – вот, должны радоваться.

Естественно, я слежу за «Зенитом», «Ахматом». Думаю, «Зенит» еще наберет свои очки», – сказал полузащитник «Гавра», выигравший пять чемпионств в составе «Зенита».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тралл из Питера
Без Кузяева центр поля не такой как в прошлом сезоне. Коваленко и Ду Кейрос пока не убеждают. Пожалуй, потеря Кузяева не менее болезненна, чем по потеря Малкома
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий