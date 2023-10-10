Далер Кузяев высказался об интриге в чемпионате России.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир , набрав 27 очков за 11 туров. На втором месте идут «Крылья Советов», на третьем – «Зенит».

«Слежу за нашим чемпионатом. Народ все пять лет ждал интриги в чемпионате – вот, должны радоваться.

Естественно, я слежу за «Зенитом», «Ахматом». Думаю, «Зенит» еще наберет свои очки», – сказал полузащитник « », выигравший пять чемпионств в составе « ».

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