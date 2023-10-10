Далер Кузяев: «РПЛ не сильно отстает от Лиги 1. Наш чемпионат не прогрессирует, но не считаю его слабым»

Теги премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Гавр Далер Кузяев Чемпионат.com Футбол

Далер Кузяев сопоставил РПЛ и французскую Лигу 1 по уровню футбола.

Экс-футболист «Зенита» присоединился к сборной России в преддверии матчей против команд Камеруна и Кении.

«Интенсивность в сборной хорошая. Если определять по пятибалльной шкале, за сегодняшнюю поставил бы 3-4. Ребята хорошо готовы.

Не считаю наш чемпионат слабым. Не прогрессирует, да, но не очень сильно отстает от Франции.

Первый месяц во Франции был непростой. Двухразовые тренировки на сборах каждый день. Интенсивность выше, но не сильно.

Но во Франции сильно отличаются физика, скорость и техническое оснащение. В любой команде найдутся два-три человека, кто может создать гол из ничего», – сказал полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

11 комментариев

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QWertY
А фанаты Месси нам рассказывали, что Лига 1 идет после АПЛ
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Leon Petov
Это очевидно, что лига фермеров не является топ-5 лигой
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bevooch
Ответ За мать Россию!
Что же ты Делерушка уехалтуда, где флаг с петушком?
Кто о чем, а патриоты о "петушках"
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djoka joke
Ответ Мацей Пильны
Да, конечно. Поэтому ты в запасе во второсортной команде сидишь.
в запасе вы сидите, в военкомате. А Далер в 7 из 8 матчей выходил в старте, и забил 2 гола!
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Ненастоящий Рияд Марез
Ответ Leon Petov
Это очевидно, что лига фермеров не является топ-5 лигой
Ты, наверное, считаешь себя истинным знатоком футбола, чтобы делать такие однозначные выводы? Футбольные лиги имеют свои особенности и сильные команды даже в "лиге фермеров". Это не стоит недооценивать. Не забывай, что сильные игроки могут составить конкуренцию и в более сильных лигах. Всегда есть место для сюрпризов в футболе. 🤷‍♂️
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Артур Кузьминский
Ответ Leon Petov
Это очевидно, что лига фермеров не является топ-5 лигой
очевидно , что глупость написали. Франция сейчас ровно пятая лига. Кто сильней? Португалия или Голландия? У Португалии сейчас 4 сильных команды , Бенфика и Порту по уровню примерно , как Монако и Марсель. В Голландии сейчас 2 сильные команды, Аякс сильно сдал. Во Франции один гранд и около 6 команд примерно одно крепкого уровня.
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Andrew Chepaylo
Ответ bevooch
Кто о чем, а патриоты о "петушках"
Ну правильно, о себе только и говорят
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