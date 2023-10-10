Далер Кузяев: «РПЛ не сильно отстает от Лиги 1. Наш чемпионат не прогрессирует, но не считаю его слабым»

Далер Кузяев сопоставил РПЛ и французскую Лигу 1 по уровню футбола.

Экс-футболист «Зенита» присоединился к сборной России в преддверии матчей против команд Камеруна и Кении.

«Интенсивность в сборной хорошая. Если определять по пятибалльной шкале, за сегодняшнюю поставил бы 3-4. Ребята хорошо готовы.

Не считаю наш чемпионат слабым. Не прогрессирует, да, но не очень сильно отстает от Франции.

Первый месяц во Франции был непростой. Двухразовые тренировки на сборах каждый день. Интенсивность выше, но не сильно.

Но во Франции сильно отличаются физика, скорость и техническое оснащение. В любой команде найдутся два-три человека, кто может создать гол из ничего», – сказал полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.

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