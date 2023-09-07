Мбаппе пропустил пресс-конференцию перед матчем с Ирландией. Дешам посчитал, что его бы спрашивали не об игре

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Ирландии по футболу квалификация Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам объяснил отсутствие Килиана Мбаппе на пресс-конференции в среду.

Капитан сборной Франции не пришел на пресс-конференцию перед матчем против сборной Ирландии.

«Капитан не обязан присутствовать все время. На мой взгляд, это в интересах национальной команды, и я прекрасно знаю, что вы очень заинтересованы в Килиане. Не думаю, что ему задали бы много вопросов по поводу матча с Ирландией, если бы он был здесь. Я ставлю интересы коллектива выше личных.

Килиан в порядке, он вернулся в команду и играет один матч за другим. Физически и психологически у него все хорошо, и он соответствует своему статусу капитана», – сказал главный тренер сборной Франции.

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2 комментария

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SaH4r.
Ответ Гномович!
Не хотел отвечать на вопрос, когда в составе Реала пойдет на свой тренировочный стадион Спотифай, потренироваться.
Реал у него на поводу, в 2024 опять выбьет себе жирнющий контракт и в 45-ый раз кинет твой "в дважды не зовущий" Реал))
+4
-2
+2
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