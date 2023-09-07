Мбаппе пропустил пресс-конференцию перед матчем с Ирландией. Дешам посчитал, что его бы спрашивали не об игре

Дидье Дешам объяснил отсутствие Килиана Мбаппе на пресс-конференции в среду.

Капитан сборной Франции не пришел на пресс-конференцию перед матчем против сборной Ирландии.

«Капитан не обязан присутствовать все время. На мой взгляд, это в интересах национальной команды, и я прекрасно знаю, что вы очень заинтересованы в . Не думаю, что ему задали бы много вопросов по поводу матча с Ирландией, если бы он был здесь. Я ставлю интересы коллектива выше личных.

Килиан в порядке, он вернулся в команду и играет один матч за другим. Физически и психологически у него все хорошо, и он соответствует своему статусу капитана», – сказал главный тренер сборной Франции.

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