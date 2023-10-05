Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Камавинга, Кунде, Рабьо, Жиру – в составе сборной Франции на октябрьские матчи

Теги Бавария Ланс Марсель ПСЖ Монако Интер Милан Ливерпуль Ювентус Дидье Дешам Вест Хэм Астон Вилла премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал квалификация Евро-2024 Оливье Жиру Альфонс Ареоля Антуан Гризманн Адриен Рабьо Брис Самба Кингсли Коман Майк Меньян Люка Эрнандес Тео Эрнандес Килиан Мбаппе Бенжамен Павар Маркус Тюрам Дайо Упамекано Усман Дембеле Жюль Кунде Бубакар Камара Ибраима Конате Рандаль Коло-Муани Жонатан Клосс Орельен Тчуамени Вильям Салиба Юссуф Фофана Эдуардо Камавинга Футбол

Тренерский штаб сборной Франции назвал состав на октябрьские матчи.

В окончательный список Дидье Дешама вошли 23 футболиста.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис СамбаЛанс»);

Защитники: Жонатан КлоссМарсель»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба – «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»), Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»).

13 октября сборная Франции сыграет против Нидерландов в квалификации Евро-2024. 17 октября команда проведет товарищеский матч со сборной Шотландии.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San Lorenso
Коло Муани уже в «ПСЖ». Автор, алло!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tornado S
Африка в порядке!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
Даже в Африке нет столько африканцев как в сборной Франции) извините за моветон.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Мбапе и Дембиле одни фамилии остались игры нет
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
а эфиопа то за что вызвали?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Однажды в Космосе
Ответ Tornado S
Африка в порядке!
0)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Однажды в Космосе
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Даже в Африке нет столько африканцев как в сборной Франции) извините за моветон.
👍 )) 😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
max bogomazov
какая скукота одни и те же рожи
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гуркюфф
Какого фига постоянно вызывают этого бездаря дембеле?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NNNeuf
Ответ max bogomazov
какая скукота одни и те же рожи
Давно Клосса не вызывали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дени Сыч
Достаточно одного Камавинга)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Коло-муани (айнтрахт) БЛЕСТЯЩИЕ!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly001
После ухода Погбы весь креатив лег на Гризманна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховный Лорд
Интересно, как бы в России относились к своей сборной, если 15 человек из 23 чернокожие, но при этом лютые топы? Добавим к этому, что они хорошо говорят на русском и родились в России?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
данислам дадыбаев
Кунде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Ответ San Lorenso
Коло Муани уже в «ПСЖ». Автор, алло!
У автора и Онана пенальти отбивает, и Коло Муани до сих пор за Айнтрахт бегает )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San Lorenso
Ответ Leon Betov
У автора и Онана пенальти отбивает, и Коло Муани до сих пор за Айнтрахт бегает )
Он так видит))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий