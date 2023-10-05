Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Камавинга, Кунде, Рабьо, Жиру – в составе сборной Франции на октябрьские матчи

Тренерский штаб сборной Франции назвал состав на октябрьские матчи.

В окончательный список вошли 23 футболиста.

Вратари: (« »), («Милан»), (« »);

Защитники: (« »), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате (« »), («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба – «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»), Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»).

13 октября сборная Франции сыграет против Нидерландов в квалификации Евро-2024. 17 октября команда проведет товарищеский матч со сборной Шотландии.

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