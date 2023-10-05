Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Камавинга, Кунде, Рабьо, Жиру – в составе сборной Франции на октябрьские матчи
Тренерский штаб сборной Франции назвал состав на октябрьские матчи.
В окончательный список Дидье Дешама вошли 23 футболиста.
Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);
Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба – «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»);
Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»), Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»).
13 октября сборная Франции сыграет против Нидерландов в квалификации Евро-2024. 17 октября команда проведет товарищеский матч со сборной Шотландии.
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