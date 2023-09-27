Тен Хаг о 3:0 с «Пэлас»: «МЮ» доминировал, хороший вечер. Санчо не обсуждаю – он недоступен, все зависит от него»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок английской лиги Кристал Пэлас Харри Магуайр Софьян Амрабат Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг отметил превосходство «Манчестер Юнайтед» над «Кристал Пэлас» (3:0).

«Хороший вечер. Мы играли хорошо и доминировали. Именно на это мы и рассчитываем.

Когда не побеждаешь, конечно, появляются разочарование и досада, настроение падает. Но мы всегда были сильны духом, всегда были сплоченными – и сегодня это было видно.

В матче с «Бернли» (1:0) мы сделали шаг вперед с точки зрения обороны и сплоченности, а сегодня мы сделали шаг вперед в плане работы с мячом. Многое еще предстоит сделать, но мы движемся вперед.

Я знаю, что Амрабат способен сыграть слева в защите. Он дает команде то, что ей нужно, вносит свой вклад. У него есть нужный уровень мастерства, он дает команде энергию. Очень надежен был Магуайр, как и следовало ожидать.

У нас на поле было много молодых игроков, и видно, что они развиваются. Работая со мной, нельзя просто так получить возможность, надо ее заслужить. И те, кто вышли, ее заслужили – и должны доказывать это каждый день на тренировках.

Что касается Санчо, то я не обсуждаю игроков, которые недоступны. Все зависит от него», – сказал главный тренер «МЮ».

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14 комментариев

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Street Fighter
Ответ Великий Алонсо
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А Роналду много над кем угарал. Над Хави,например, когда тот уехал покорять пустыню. Че там, как дела у Криштиану?
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Football Forever
Ответ El Ilusionista
Склочный мужик, с управлением команды справляется плохо. Трансферы при нем слабые. Тен Хаг и Почеттино - два главных кандидата на выход.
Отличный тренер и бескомпромиссный мужик. В МЮ в последние годы было много, кто ставил себя выше клуба. А Эрик меняет эти принципы.
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LaffyTaffy
МЮ вернулся! Трепещите Сити, Ливерпуль и Ньюкасл
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Великий Алонсо
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Jazzzz
Вернулись, чтобы править?
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Street Fighter
Ответ Великий Алонсо
У Роналду 5 ЗМ, лучший бомбардир в истории футбола и лучший футболист в целом в истории. Хави на его фоне невзрачный игрочишка, так что твой глупый вопрос неуместен.
Спасибо за ответ! Я поржал)
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QWertY
Ответ ArdaTuran
Получай заслуженный минус
Нееет, только не это
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