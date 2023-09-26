Рэшфорд, Магуайр и Шоу посоветовали Санчо извиниться перед тен Хагом, чтобы спасти карьеру в «МЮ»
Партнеры Джейдона Санчо призвали его извиниться перед Эриком тен Хагом.
Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».
Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.
Как сообщает ESPN, партнеры Санчо по команде во главе с Маркусом Рэшфордом, Люком Шоу и Харри Магуайром попытались разрешить ситуацию. Они посоветовали Джейдону извиниться перед главным тренером, чтобы спасти карьеру в «Юнайтед».
После отстранения Санчо запрещено посещать все помещения, принадлежащие первой команде, в том числе раздевалки и столовую. Он тренируется индивидуально на полях клубной академии, и ему разрешено лишь минимальное взаимодействие с партнерами из основы.
Отмечается, что футболист готов покинуть «Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Его контракт действует до 2026 года.
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что бы ни происходило внутри команды, ты не должен публично подрывать авторитет тренера
тем более, что публично тот ничего о тебе не сказал.
не думаю, что Санчо гениально играет, тренируется , а сволочь Тен Хаг его гнобит
Так шта расслабьтесь все и получайте "удовольствие". Про титулы речи не идёт, Эрик делает то, на что и подписывался
Санчо не долго еще потерпеть. Физрука скоро попрут