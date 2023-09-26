Рэшфорд, Магуайр и Шоу посоветовали Санчо извиниться перед тен Хагом, чтобы спасти карьеру в «МЮ»

Партнеры Джейдона Санчо призвали его извиниться перед Эриком тен Хагом.

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В « » нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Как сообщает ESPN, партнеры Санчо по команде во главе с , Люком Шоу и Харри Магуайром попытались разрешить ситуацию. Они посоветовали извиниться перед главным тренером, чтобы спасти карьеру в «Юнайтед».

После отстранения Санчо запрещено посещать все помещения, принадлежащие первой команде, в том числе раздевалки и столовую. Он тренируется индивидуально на полях клубной академии, и ему разрешено лишь минимальное взаимодействие с партнерами из основы.

Отмечается, что футболист готов покинуть «Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Его контракт действует до 2026 года.

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