Рэшфорд, Магуайр и Шоу посоветовали Санчо извиниться перед тен Хагом, чтобы спасти карьеру в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Люк Шоу Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Джейдон Санчо Футбол

Партнеры Джейдона Санчо призвали его извиниться перед Эриком тен Хагом.

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Как сообщает ESPN, партнеры Санчо по команде во главе с Маркусом Рэшфордом, Люком Шоу и Харри Магуайром попытались разрешить ситуацию. Они посоветовали Джейдону извиниться перед главным тренером, чтобы спасти карьеру в «Юнайтед». 

После отстранения Санчо запрещено посещать все помещения, принадлежащие первой команде, в том числе раздевалки и столовую. Он тренируется индивидуально на полях клубной академии, и ему разрешено лишь минимальное взаимодействие с партнерами из основы. 

Отмечается, что футболист готов покинуть «Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Его контракт действует до 2026 года. 

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24 комментария

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FortMinor
извинись дон
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SHUST *
Британский сериал, по бразильскому сценарию
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Ярик01
Вы тоже разговариваете с холодильником по ночам?
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Азамат Кабертай
Реально херню написал .
что бы ни происходило внутри команды, ты не должен публично подрывать авторитет тренера
тем более, что публично тот ничего о тебе не сказал.
не думаю, что Санчо гениально играет, тренируется , а сволочь Тен Хаг его гнобит
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Денис Кателин
Магуаейр видимо очень большой спец по извинениям, иначе объяснить его появления на поле просто невозможно :)
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Доброжелатель98
Можешь не извиняться. Поедешь в "Наср". Всем будет хорошо.
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ta-tosha
Если верить недавнему интервью Глейзеров, Эрика брали навести дисциплину и порядок в клубе. Про чашки речи не шло, чашки брались когда был беспорядок, по их мнению, я так понимаю.
Так шта расслабьтесь все и получайте "удовольствие". Про титулы речи не идёт, Эрик делает то, на что и подписывался
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Ман Сити
А если не извинится Пенальдеш его побьет) Атмосфера в проекте еще хуже чем результаты

Санчо не долго еще потерпеть. Физрука скоро попрут
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ta-tosha
Ответ Азамат Кабертай
Реально херню написал . что бы ни происходило внутри команды, ты не должен публично подрывать авторитет тренера тем более, что публично тот ничего о тебе не сказал. не думаю, что Санчо гениально играет, тренируется , а сволочь Тен Хаг его гнобит
так 10Хаг первый начал, игрок до этого унижения смиренно молчал
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Азамат Кабертай
Ответ ta-tosha
так 10Хаг первый начал, игрок до этого унижения смиренно молчал
унижение это невключение в заявку?
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Код да Винчи
Ответ Азамат Кабертай
унижение это невключение в заявку?
Слющай, ну, абидно,а??
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Азамат Кабертай
Ответ Код да Винчи
Слющай, ну, абидно,а??
что?
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