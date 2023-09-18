Невилл об «МЮ»: «Магуайр был капитаном год назад, а теперь практически отвергнут, третий-пятый выбор в защите – насколько он и Санчо популярны в раздевалке? Не думаю, что тен Хаг изменится»

Гари Невилл прокомментировал положение Харри Магуайра и Джейдона Санчо в «МЮ».

В начале сезона Харри Магуайр по решению тен был лишен капитанской повязки и провел лишь 23 минуты за «Манчестер Юнайтед» в . отстранен от тренировок с основным составом из-за того, что отказался извиняться перед тен Хагом за слова о нем в соцсетях после непопадания в заявку на матч с «Арсеналом».

«[Тен Хаг] продолжит делать то, что он делает, следуя своим убеждениям, ценностям и принципам. Единственное, что я хотел бы сказать – насколько популярен Санчо в раздевалке? Насколько популярен Магуайр?

Дискомфорт и неуверенность зарождаются внутри. На данный момент есть игрок, который, может, и переодевается в раздевалке основной команды, но, очевидно, тренируется в академии. Есть , который, кстати, был капитаном год назад, а сейчас в некотором смысле практически отвергнут и является теперь третьим, четвертым, пятым выбором в защите.

Итак, есть определенные ситуации, и я не знаю, какой ущерб они наносят. Но с точки зрения работы на поле не думаю, что Эрик тен Хаг изменится. Дело в том, что за последние 10 или 12 лет, после ухода сэра Алекса Фергюсона, многие очень хорошие тренеры столкнулись с проблемами в « », – сказал экс-игрок «МЮ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS