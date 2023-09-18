Невилл об «МЮ»: «Магуайр был капитаном год назад, а теперь практически отвергнут, третий-пятый выбор в защите – насколько он и Санчо популярны в раздевалке? Не думаю, что тен Хаг изменится»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Гари Невилл прокомментировал положение Харри Магуайра и Джейдона Санчо в «МЮ».

В начале сезона Харри Магуайр по решению тен Хага был лишен капитанской повязки и провел лишь 23 минуты за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Джейдон Санчо отстранен от тренировок с основным составом из-за того, что отказался извиняться перед тен Хагом за слова о нем в соцсетях после непопадания в заявку на матч с «Арсеналом».

«[Тен Хаг] продолжит делать то, что он делает, следуя своим убеждениям, ценностям и принципам. Единственное, что я хотел бы сказать – насколько популярен Санчо в раздевалке? Насколько популярен Магуайр?

Дискомфорт и неуверенность зарождаются внутри. На данный момент есть игрок, который, может, и переодевается в раздевалке основной команды, но, очевидно, тренируется в академии. Есть Харри Магуайр, который, кстати, был капитаном год назад, а сейчас в некотором смысле практически отвергнут и является теперь третьим, четвертым, пятым выбором в защите.

Итак, есть определенные ситуации, и я не знаю, какой ущерб они наносят. Но с точки зрения работы на поле не думаю, что Эрик тен Хаг изменится. Дело в том, что за последние 10 или 12 лет, после ухода сэра Алекса Фергюсона, многие очень хорошие тренеры столкнулись с проблемами в «Манчестер Юнайтед», – сказал экс-игрок «МЮ».

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12 комментариев

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Savardus
МакГуайир был холодильником год назад.
А теперь он только холодильник на скамейке.
+4
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Vlad Good
Ну Магваер, сам виновен что остался в клубе и сейчас продолжает терпеть как за клуб так и за сборную. Ну мужик походу с яйцами, не пошел по легкому пути , а-ля Вест-Хем и ненапряжная основа, а решил бороться. Ну или действительно деньги , хотя их вроде ему компенсировали
+3
0
+3
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<~Inter~>
Такие эксперты как Невилл часть этих самых проблем Юнайтед. Очень напоминает высказывания легенд Спартака, которые любят вспоминать успешные годы и как там было правильно
+2
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llolishe
Задача Тен Хаага была озолотить Аякс и Эвердивизи благодаря наивному Манчестерски и это ему удалось
+4
-3
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Rad0
Любят эксперты искать какой-то скрытый смысл, когда паспортисты не играют. А не играют они потому, что один неповоротливый и от него мячи отлетают в свои ворота, а второй зажравшийся рэпер, который в МЮ переходил не в футбол играть, а зп получать.
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Ложный Латераль
Смотрю футбол уже 20 лет с чем то, и Тен Хаг скоро станет единственным тренером на моей памяти, под кого обновили весь состав, при этом скорее всего и самым неуспешным
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Stretford End
что то много гарри невилла в последнее время
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dedpihto59
Похоже Роналду был прав!
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Александр Зубков
Ответ Savardus
МакГуайир был холодильником год назад. А теперь он только холодильник на скамейке.
Разморозка
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Mekanych Red Devil
Ответ llolishe
Задача Тен Хаага была озолотить Аякс и Эвердивизи благодаря наивному Манчестерски и это ему удалось
Глупый коммент, который рассчитывает только на плюсики на волне хейта к Тен Хагу.

Эрик настолько озолотил Аякс, что они и чемпионство проиграли и в ЛЧ выступать не будут.
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Stretford End
Ответ Mekanych Red Devil
Глупый коммент, который рассчитывает только на плюсики на волне хейта к Тен Хагу. Эрик настолько озолотил Аякс, что они и чемпионство проиграли и в ЛЧ выступать не будут.
и сейчас плетутся в середине таблицы
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