Алдонин о дерби: «ЦСКА недобрал очков, упустил победу. Надо было наказывать «Спартак» – они много позволяли»
Евгений Алдонин считает, что ЦСКА мог победить «Спартак».
Команды сыграли со счетом 2:2 в матче Мир РПЛ.
– В целом дерби получилось неплохим. Мне кажется, что ЦСКА все-таки упустил победу, потому что пропускать в концовке очень неприятно.
В обороне у ЦСКА получалось лучше. По ощущениям ЦСКА недобрал очков в этой игре.
– Положительный ли это результат для ЦСКА?
– Думаю, сейчас по чемпионату не важно, дерби это или нет.
Очень нужны очки, потому что достаточно далеко отпустили лидеров. Безусловно, это потеря.
Не могу сказать, что ничья со «Спартаком» – удача для ЦСКА. Учитывая предыдущие результаты красно-белых, надо было брать три очка.
«Спартак» очень многое позволял ЦСКА в атаке, даже Чалов убегал один на один со стандарта.
Поэтому, конечно, недобрали – надо было наказывать, – сказал бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин.
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