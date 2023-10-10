Алдонин о дерби: «ЦСКА недобрал очков, упустил победу. Надо было наказывать «Спартак» – они много позволяли»

Теги Спартак ЦСКА Евгений Алдонин премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Евгений Алдонин считает, что ЦСКА мог победить «Спартак».

Команды сыграли со счетом 2:2 в матче Мир РПЛ.

– В целом дерби получилось неплохим. Мне кажется, что ЦСКА все-таки упустил победу, потому что пропускать в концовке очень неприятно.

В обороне у ЦСКА получалось лучше. По ощущениям ЦСКА недобрал очков в этой игре.

– Положительный ли это результат для ЦСКА?

– Думаю, сейчас по чемпионату не важно, дерби это или нет.

Очень нужны очки, потому что достаточно далеко отпустили лидеров. Безусловно, это потеря.

Не могу сказать, что ничья со «Спартаком» – удача для ЦСКА. Учитывая предыдущие результаты красно-белых, надо было брать три очка.

«Спартак» очень многое позволял ЦСКА в атаке, даже Чалов убегал один на один со стандарта.

Поэтому, конечно, недобрали – надо было наказывать, – сказал бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин.

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