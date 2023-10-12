Нагорных об аренде Изидора в «Зените»: «Мы не только полностью компенсируем расходы с приобретением Вильзона, но и имеем определенную прибыль»
Юрий Нагорных считает выгодной для «Локо» аренду Вильзона Изидора в «Зените».
— Считаете выгодными для «Локомотива» те условия, на которых Вильзон Изидор ушел в «Зенит»?
— Они нас устраивают. Это хорошая сделка. Мы не только полностью компенсируем те расходы, которые понесли с приобретением Вильзона, но и имеем определенную прибыль.
— Прибыль по отношению к трансферной сумме, за которую он переходил в «Локо» два года назад?
— Да.
— Те варианты в Европе, которые были у Изидора, были менее выгодными для клуба?
— Они были значительно менее выгодными для клуба.
— Дело было только в этом? Или сказались еще потенциальные трудности с переводами средств со стороны «Марселя» или «Метца»?
— Нет, вопрос только в сумме. Вы мне сами задали бы вопрос, почему мы заключили контракт на продажу или аренду игрока с худшими условиями, чем мы его приобрели (улыбается). Был бы такой вопрос?
— Был бы, конечно.
— Вот я вам и отвечаю.
— Тут контекст другой. Одно дело, когда намеренно выбраны худшие условия, а другое, когда другого выхода нет.
— Намеренно худшие условия мы точно выбирать не будем.
— Я к тому, что если бы вас пугали возможные проблемы с переводами средств от «Марселя» или «Метца», то трансфер Изидора в «Зенит» был бы понятен даже при менее выгодных условиях. Денег меньше, но они хотя бы гарантированно поступят в кассу «Локо».
— Нет, проблем с платежами нет. Потому что за трансфер Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» мы полностью получили те средства, которые были предусмотрены договором между клубами, – сказал председатель совета директоров «Локо».
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