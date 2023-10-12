Нагорных об аренде Изидора в «Зените»: «Мы не только полностью компенсируем расходы с приобретением Вильзона, но и имеем определенную прибыль»

Юрий Нагорных считает выгодной для «Локо» аренду Вильзона Изидора в «Зените».

— Считаете выгодными для «Локомотива» те условия, на которых Вильзон Изидор ушел в «Зенит»?

— Они нас устраивают. Это хорошая сделка. Мы не только полностью компенсируем те расходы, которые понесли с приобретением Вильзона, но и имеем определенную прибыль.

— Прибыль по отношению к трансферной сумме, за которую он переходил в «Локо» два года назад?

— Да.

— Те варианты в Европе, которые были у Изидора, были менее выгодными для клуба?

— Они были значительно менее выгодными для клуба.

— Дело было только в этом? Или сказались еще потенциальные трудности с переводами средств со стороны «Марселя» или «Метца»?

— Нет, вопрос только в сумме. Вы мне сами задали бы вопрос, почему мы заключили контракт на продажу или аренду игрока с худшими условиями, чем мы его приобрели (улыбается). Был бы такой вопрос?

— Был бы, конечно.

— Вот я вам и отвечаю.

— Тут контекст другой. Одно дело, когда намеренно выбраны худшие условия, а другое, когда другого выхода нет.

— Намеренно худшие условия мы точно выбирать не будем.

— Я к тому, что если бы вас пугали возможные проблемы с переводами средств от «Марселя» или «Метца», то трансфер Изидора в «Зенит» был бы понятен даже при менее выгодных условиях. Денег меньше, но они хотя бы гарантированно поступят в кассу «Локо».

— Нет, проблем с платежами нет. Потому что за трансфер Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» мы полностью получили те средства, которые были предусмотрены договором между клубами, – сказал председатель совета директоров «Локо».

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