Изидор удивился переходу в «Зенит»: «Локо» отпустил меня в лучшую команду РПЛ, в чем смысл? Но я был рад: любой футболист в России хотел бы играть здесь»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Вильзон Изидор Чемпионат.com Футбол

Вильзон Изидор удивлен, что «Локомотив» отпустил его в «Зенит».

Француз, пытавшийся вернуться в Лигу 1 этим летом, перешел в состав сине-бело-голубых на правах аренды с обязательным выкупом по окончании сезона.

«Два или три дня я был во Франции, после чего мой агент сказал, что существует вариант с «Зенитом», потому что петербуржцы хотят пригласить меня.

Я ответил, что мне очень интересно их предложение, а вслед за этим «Локо» принял его. И я тогда немного удивился – ведь «Локо» отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чем смысл ему делать это?

Но лично я был очень рад такому развитию событий, потому что прекрасно знал, какой великий это клуб, и понимал, что любой футболист, выступающий в России, хотел бы играть за «Зенит». Для меня это был счастливый момент.

Договорились моментально! Как только я узнал, что «Зенит» интересуется мной, я не думал и пары минут, сразу сказал агенту: «Погнали, надо соглашаться!» Как я уже сказал, меня удивило то, что «Локо» так быстро решил отпустить меня в «Зенит», но внутри я чувствовал большую радость по этому поводу», – сказал Изидор.

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18 комментариев

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Leon Betov
У Локо отрицательная селекция. Берут Смольниковых и Игнатьевых, отдают Хвич и Изидоров
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•milord•
Ахахахаха, сначала наныл на трансфер, теперь удивляется. Зенит просто единственный, кто предложил адекватные условия, а не аренду за пачку круассанов
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Restart Serdobsk
Ответ Leon Betov
У Локо отрицательная селекция. Берут Смольниковых и Игнатьевых, отдают Хвич и Изидоров
не совсем корректно.
берут свободными агентами Смольникова и игнатьева.
хвичу - да , профукали.(спасибо кикнадзе)
а за изидора всё же приемлемые деньги получат.
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Дмитрий9779
Все удивились такому переходу,с Локо плохо играл,надо прибавлять.
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Dmitry Orlov
Ответ Leon Betov
У Локо отрицательная селекция. Берут Смольниковых и Игнатьевых, отдают Хвич и Изидоров
Хотел кинуть камень в огород селекции, однако во-первых, это были совершенно разные селекции (руководство менялось, даже не один раз), во-вторых, перед тем, как отдать Хвичу и Изидора, селекция Локомотива их сначала всё-таки нашла (если уж совсем придираться, нашла - селекция, отдало - руководство). До Локомотива Хвича был 18-летним игроком Рустави, а Изидор играл в третьей французской лиге.
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Leon Betov
Ответ Dmitry Orlov
Хотел кинуть камень в огород селекции, однако во-первых, это были совершенно разные селекции (руководство менялось, даже не один раз), во-вторых, перед тем, как отдать Хвичу и Изидора, селекция Локомотива их сначала всё-таки нашла (если уж совсем придираться, нашла - селекция, отдало - руководство). До Локомотива Хвича был 18-летним игроком Рустави, а Изидор играл в третьей французской лиге.
За Хвичу надо спасибо Сёмину сказать, что настоял на его переходе. А Изидор в Монако считался перспективным, тоже не с улицы нашли
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Дмитрий9779
Ответ •milord•
Ахахахаха, сначала наныл на трансфер, теперь удивляется. Зенит просто единственный, кто предложил адекватные условия, а не аренду за пачку круассанов
В Локо ему не давали много играть,в Зените играет,руководство Локо довольно(читай вью Нагорных),что он ушел в Зенит.
Всем хорошо и игроку,и Локо,и Зениту.
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Dmitry Orlov
Ответ Дмитрий9779
В Локо ему не давали много играть,в Зените играет,руководство Локо довольно(читай вью Нагорных),что он ушел в Зенит. Всем хорошо и игроку,и Локо,и Зениту.
До тех пор, пока Семак не придёт к выводу, что для Зенита Изидор - тоже игрок замены, а не старта.
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Restart Serdobsk
Ответ Андрей Утушкин
Крыса такая крыса. То ему страшно, то ему не давали играть, то жена беременная и скучает по Франции. Болелы Зенита, вам то самим не противно что в вашем клубе(действительно сейчас самым сильном и успешном в стране) играют такие мерзкие личности как это или Фернандес.
не болельщик зенита, но просто интересно - например мне ли не всё равно какие терки были бы у игрока моей команды с его бывшим клубом ?? то ,что марио не оправдал ожиданий болельщиков цска - это ведь проблема болельщиков цска, а не болельщиков зенита. если он реально поможет зениту снова выиграть титул - значит трансфер оправдался.
я сейчас не беру моральную сторону - чисто со спортивной стороны обсуждаю это.
например мне как болельщику локо более чем с 20-летним стажем гораздо более неприятен побег мухина в цска, чем трансфер изидора в питер. потому что изи - легионер, который приехал сюда только на хорошую з/п и возможность получать стабильную игровую практику(которой не было в монако) и соответственно продать себя в более топовый клуб чем локомотив.
он перестал получать игровую практику на постоянной основе и пока есть возможность решил уйти из нестабильного клуба ( а в локо в плане планирования - который год лютая помойка) в более сильный с возможностью выиграть титулы.
а вот максимка мухин - да, реально неприятно когда свои воспитанники , получающие место в основе и доверие тренера выкидывают такие штуки. хрен бы с ним, если бы ушел куда-то за границу , типо развитие, мотивация и тд - это понятно, но переметнутся к соседям и большую часть времени быть просто игроком ротации - я этого так и не понял.
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Саша Казанов
По фактам
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Aleksey Yashin
"любой футболист, выступающий в России, хотел бы играть за Зенит"

Марио Фернандес: Буквально снял с языка!
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s_kapa
Ответ Dmitry Orlov
До тех пор, пока Семак не придёт к выводу, что для Зенита Изидор - тоже игрок замены, а не старта.
Именно так
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Dmitry Orlov
Ответ Aleksey Yashin
"любой футболист, выступающий в России, хотел бы играть за Зенит" Марио Фернандес: Буквально снял с языка!
Матеус Рыбус: нет, за Спартак!
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