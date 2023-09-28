Изидор удивился переходу в «Зенит»: «Локо» отпустил меня в лучшую команду РПЛ, в чем смысл? Но я был рад: любой футболист в России хотел бы играть здесь»
Вильзон Изидор удивлен, что «Локомотив» отпустил его в «Зенит».
Француз, пытавшийся вернуться в Лигу 1 этим летом, перешел в состав сине-бело-голубых на правах аренды с обязательным выкупом по окончании сезона.
«Два или три дня я был во Франции, после чего мой агент сказал, что существует вариант с «Зенитом», потому что петербуржцы хотят пригласить меня.
Я ответил, что мне очень интересно их предложение, а вслед за этим «Локо» принял его. И я тогда немного удивился – ведь «Локо» отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чем смысл ему делать это?
Но лично я был очень рад такому развитию событий, потому что прекрасно знал, какой великий это клуб, и понимал, что любой футболист, выступающий в России, хотел бы играть за «Зенит». Для меня это был счастливый момент.
Договорились моментально! Как только я узнал, что «Зенит» интересуется мной, я не думал и пары минут, сразу сказал агенту: «Погнали, надо соглашаться!» Как я уже сказал, меня удивило то, что «Локо» так быстро решил отпустить меня в «Зенит», но внутри я чувствовал большую радость по этому поводу», – сказал Изидор.
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берут свободными агентами Смольникова и игнатьева.
хвичу - да , профукали.(спасибо кикнадзе)
а за изидора всё же приемлемые деньги получат.
Всем хорошо и игроку,и Локо,и Зениту.
я сейчас не беру моральную сторону - чисто со спортивной стороны обсуждаю это.
например мне как болельщику локо более чем с 20-летним стажем гораздо более неприятен побег мухина в цска, чем трансфер изидора в питер. потому что изи - легионер, который приехал сюда только на хорошую з/п и возможность получать стабильную игровую практику(которой не было в монако) и соответственно продать себя в более топовый клуб чем локомотив.
он перестал получать игровую практику на постоянной основе и пока есть возможность решил уйти из нестабильного клуба ( а в локо в плане планирования - который год лютая помойка) в более сильный с возможностью выиграть титулы.
а вот максимка мухин - да, реально неприятно когда свои воспитанники , получающие место в основе и доверие тренера выкидывают такие штуки. хрен бы с ним, если бы ушел куда-то за границу , типо развитие, мотивация и тд - это понятно, но переметнутся к соседям и большую часть времени быть просто игроком ротации - я этого так и не понял.
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