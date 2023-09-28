Изидор удивился переходу в «Зенит»: «Локо» отпустил меня в лучшую команду РПЛ, в чем смысл? Но я был рад: любой футболист в России хотел бы играть здесь»

Вильзон Изидор удивлен, что «Локомотив» отпустил его в «Зенит».

Француз, пытавшийся вернуться в Лигу 1 этим летом, перешел в состав сине-бело-голубых на правах аренды с обязательным выкупом по окончании сезона.

«Два или три дня я был во Франции, после чего мой агент сказал, что существует вариант с « », потому что петербуржцы хотят пригласить меня.

Я ответил, что мне очень интересно их предложение, а вслед за этим « » принял его. И я тогда немного удивился – ведь «Локо» отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чем смысл ему делать это?

Но лично я был очень рад такому развитию событий, потому что прекрасно знал, какой великий это клуб, и понимал, что любой футболист, выступающий в России, хотел бы играть за «Зенит». Для меня это был счастливый момент.

Договорились моментально! Как только я узнал, что «Зенит» интересуется мной, я не думал и пары минут, сразу сказал агенту: «Погнали, надо соглашаться!» Как я уже сказал, меня удивило то, что «Локо» так быстро решил отпустить меня в «Зенит», но внутри я чувствовал большую радость по этому поводу», – сказал .

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