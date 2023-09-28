Вильзон Изидор: «До последней минуты пытались сделать все, чтобы «Метц» и «Локо» договорились. Просил Ульянова: «Пожалуйста, согласитесь». Я совершенно не хотел оставаться»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Метц Дмитрий Ульянов Михаил Галактионов Вильзон Изидор Чемпионат.com Футбол

Вильзон Изидор рассказал, как пытался летом уехать из «Локомотива» во Францию.

«До самой последней минуты работы трансферного окна мы пытались сделать все возможное, чтобы «Метц» и «Локо» договорились. Я был на связи по телефону с Ульяновым, просил его: «Пожалуйста, примите это предложение».

Не совсем понимал, какую линию выстраивает «Локомотив». К тому моменту я уже совершенно не хотел оставаться в клубе. Все это в комплексе еще сильнее убедило меня в желании покинуть клуб, отношения с руководящими лицами были выяснены.

Когда я вернулся из отпуска 17 июня, первое, что я сказал Галактионову и Ульянову: «Вы должны знать о моем желании». Они ответили: «Хорошо, мы понимаем. Будем ждать предложений».

Затем предложения начали поступать, их было много, но на каждое клуб отвечал отказом», – сказал новичок «Зенита».

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6 комментариев

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Фут.Боль
Как маленький. Ну ты мог выкупить свой трансфер и ехать во Францию или куда угодно,а не давить на жалость. Локо предложения не устраивали, поэтому и не были приняты. Или на первое попавшееся предложение клуб должен был ответить согласием только потому, что Изидор не хочет больше выполнять контрактные обязательства?
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z3yjyzh29x
Но в итоге остался
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Роман Ахмедов
всю жизнь мечтал играть в Зените,но Метц был в приоритете.
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Максим Шпилёв
11:40 Вильзон Изидор удивлен, что «Локомотив» отпустил его в «Зенит».
19:26 Я уже совершенно не хотел оставаться в клубе

Действительно удивительно
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Гамарджоба Генацвале
Прямо ангелы, что он, что Марио. Может не нужно клястья в вечной любви и верности клубу, чтобы потом не выглядеть лицемером?
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z3yjyzh29x
Ответ Owen_the_Simple
>я уже совершенно не хотел оставаться в клубе >Но в итоге остался Правда чтоль?
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