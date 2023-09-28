Вильзон Изидор: «До последней минуты пытались сделать все, чтобы «Метц» и «Локо» договорились. Просил Ульянова: «Пожалуйста, согласитесь». Я совершенно не хотел оставаться»

Вильзон Изидор рассказал, как пытался летом уехать из «Локомотива» во Францию.

«До самой последней минуты работы трансферного окна мы пытались сделать все возможное, чтобы « » и «Локо» договорились. Я был на связи по телефону с , просил его: «Пожалуйста, примите это предложение».

Не совсем понимал, какую линию выстраивает « ». К тому моменту я уже совершенно не хотел оставаться в клубе. Все это в комплексе еще сильнее убедило меня в желании покинуть клуб, отношения с руководящими лицами были выяснены.

Когда я вернулся из отпуска 17 июня, первое, что я сказал Галактионову и Ульянову: «Вы должны знать о моем желании». Они ответили: «Хорошо, мы понимаем. Будем ждать предложений».

Затем предложения начали поступать, их было много, но на каждое клуб отвечал отказом», – сказал новичок « ».

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