Вильзон Изидор: «До последней минуты пытались сделать все, чтобы «Метц» и «Локо» договорились. Просил Ульянова: «Пожалуйста, согласитесь». Я совершенно не хотел оставаться»
Вильзон Изидор рассказал, как пытался летом уехать из «Локомотива» во Францию.
«До самой последней минуты работы трансферного окна мы пытались сделать все возможное, чтобы «Метц» и «Локо» договорились. Я был на связи по телефону с Ульяновым, просил его: «Пожалуйста, примите это предложение».
Не совсем понимал, какую линию выстраивает «Локомотив». К тому моменту я уже совершенно не хотел оставаться в клубе. Все это в комплексе еще сильнее убедило меня в желании покинуть клуб, отношения с руководящими лицами были выяснены.
Когда я вернулся из отпуска 17 июня, первое, что я сказал Галактионову и Ульянову: «Вы должны знать о моем желании». Они ответили: «Хорошо, мы понимаем. Будем ждать предложений».
Затем предложения начали поступать, их было много, но на каждое клуб отвечал отказом», – сказал новичок «Зенита».
Изидор в «Локо»: много забивал, но выпадал из игры и застрял между позициями
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
19:26 Я уже совершенно не хотел оставаться в клубе
Действительно удивительно