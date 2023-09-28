Изидор о переходе в «Зенит»: «Предательства не было. «Локо» отклонял остальные предложения, а я хотел играть»

Вильзон Изидор не считает предательством свой переход в «Зенит».

Форвард « » выступает за сине-бело-голубых на правах аренды с обязательным выкупом по окончании сезона.

«Нет, никакого предательства не было. Я видел, что многие фанаты «Локо» были рассержены на меня, но я думаю, что не все понимают ситуацию.

Не знаю, почему «Локо» отклонял остальные предложения. В итоге трансфер в « » для «Локо» стал удачной сделкой, а я должен был думать о своей карьере, потому что хотел играть», – сказал .

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