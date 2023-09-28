Изидор о переходе в «Зенит»: «Предательства не было. «Локо» отклонял остальные предложения, а я хотел играть»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Вильзон Изидор Чемпионат.com Футбол

Вильзон Изидор не считает предательством свой переход в «Зенит».

Форвард «Локомотива» выступает за сине-бело-голубых на правах аренды с обязательным выкупом по окончании сезона.

«Нет, никакого предательства не было. Я видел, что многие фанаты «Локо» были рассержены на меня, но я думаю, что не все понимают ситуацию.

Не знаю, почему «Локо» отклонял остальные предложения. В итоге трансфер в «Зенит» для «Локо» стал удачной сделкой, а я должен был думать о своей карьере, потому что хотел играть», – сказал Изидор.

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8 комментариев

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sashka.loker
"Не знаю, почему «Локо» отклонял остальные предложения"
Может потому что они были исключительно по аренде без выкупа, либо с выкупом по условиям которые не факт что наступили бы?

"Фанаты «Локо» были рассержены на меня, но я думаю, что не все понимают ситуацию."
1. Заявлял, что не перейдёт из Локо в другой клуб РПЛ.
2. Заявлял, что хочет во Францию к беременной жене
3. В итоге перешёл в Зенит.
Конечно, никто не понимает твою ситуацию...
+21
-3
+18
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Алексей Ненахов
Так трындел что убежал из Москвы из-за того что в Питере безопасней … быстро фраер сдал назад
+17
-5
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Сергей48
Круговорот легионеров… да всё нормально) уже почти привыкли) кушать все хотят) и чтобы хлебушек с маслом был)
+3
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VanyaVanya063
Не понимает почему Локо отклонял предложения других команд но понимает почему трансфер в Зенит для Локо стал удачным ….хм
0
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thesmartbeats@icloud.com
Мне кажется обижаться на легов за переходы давольно глупо. Ну ясно ведь, что он здесь не потому что с детства за условный ромбик, а за бабками
0
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