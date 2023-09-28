Изидор о переходе в «Зенит»: «Предательства не было. «Локо» отклонял остальные предложения, а я хотел играть»
Вильзон Изидор не считает предательством свой переход в «Зенит».
Форвард «Локомотива» выступает за сине-бело-голубых на правах аренды с обязательным выкупом по окончании сезона.
«Нет, никакого предательства не было. Я видел, что многие фанаты «Локо» были рассержены на меня, но я думаю, что не все понимают ситуацию.
Не знаю, почему «Локо» отклонял остальные предложения. В итоге трансфер в «Зенит» для «Локо» стал удачной сделкой, а я должен был думать о своей карьере, потому что хотел играть», – сказал Изидор.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Может потому что они были исключительно по аренде без выкупа, либо с выкупом по условиям которые не факт что наступили бы?
"Фанаты «Локо» были рассержены на меня, но я думаю, что не все понимают ситуацию."
1. Заявлял, что не перейдёт из Локо в другой клуб РПЛ.
2. Заявлял, что хочет во Францию к беременной жене
3. В итоге перешёл в Зенит.
Конечно, никто не понимает твою ситуацию...