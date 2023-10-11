«Футбол становится импотентным без болельщиков. Виной тому Fan ID, и фанатизм не в тренде у молодежи». Боец ММА Крюков об РПЛ

Боец ММА Кирилл Крюков высказался о низкой посещаемости матчей в Мир РПЛ.

«Действительно, на дерби не хватает фанатов. Их не будет хватать всегда, потому что футбол становится импотентным без болельщиков, без такого сильного ажиотажа на трибунах, без эмоций, которые разрывают стадионы на матчах «Спартака» и « », «Спартака» и , « » и « », даже дружественных ЦСКА и « ». Это так.

Виной тому не закончившаяся мода, а введение Fan ID. Фанаты его делать не будут ни при каких обстоятельствах. Лишь малая часть тех, кто находится в бойкоте, процентов 10 сделает, но не основная масса.

В течение пяти лет фанатские движения могут сойти на нет. Несмотря на то, что на матчи кубка России ходят болельщики, через несколько лет и их перестанут посещать, если закон о Fan ID не отменят.

На данный момент, мне кажется фанатизм, немного не в тренде, молодежь меньше идет в фанатское сообщество.

Когда я попал туда в 2008-2010 годах, это было актуально, потому что для молодежи было меньше занятости, альтернативы, а сейчас у молодежи большой выбор, и прогресс не стоит на месте. Я думаю, что проявление агрессии становится сейчас не таким актуальным. Ребята могут реализоваться в других направлениях», – сказал Крюков.