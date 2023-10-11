«Футбол становится импотентным без болельщиков. Виной тому Fan ID, и фанатизм не в тренде у молодежи». Боец ММА Крюков об РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва MMA Fan ID Кирилл Крюков Футбол

Боец ММА Кирилл Крюков высказался о низкой посещаемости матчей в Мир РПЛ.

«Действительно, на дерби не хватает фанатов. Их не будет хватать всегда, потому что футбол становится импотентным без болельщиков, без такого сильного ажиотажа на трибунах, без эмоций, которые разрывают стадионы на матчах «Спартака» и «Зенита», «Спартака» и ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива», даже дружественных ЦСКА и «Динамо». Это так.

Виной тому не закончившаяся мода, а введение Fan ID. Фанаты его делать не будут ни при каких обстоятельствах. Лишь малая часть тех, кто находится в бойкоте, процентов 10 сделает, но не основная масса.

В течение пяти лет фанатские движения могут сойти на нет. Несмотря на то, что на матчи кубка России ходят болельщики, через несколько лет и их перестанут посещать, если закон о Fan ID не отменят.

На данный момент, мне кажется фанатизм, немного не в тренде, молодежь меньше идет в фанатское сообщество.

Когда я попал туда в 2008-2010 годах, это было актуально, потому что для молодежи было меньше занятости, альтернативы, а сейчас у молодежи большой выбор, и прогресс не стоит на месте. Я думаю, что проявление агрессии становится сейчас не таким актуальным. Ребята могут реализоваться в других направлениях», – сказал Крюков.

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10 комментариев

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040474Andrei
🤝👍👍👍
+9
-1
+8
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Алексей Ненахов
Так откуда взяться этому тренду , если все вокруг запретили , иногда цивилизация напоминает мне фильм Эквилибриум
+8
-1
+7
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Казанский парень
Ответ Алексей Ненахов
Так откуда взяться этому тренду , если все вокруг запретили , иногда цивилизация напоминает мне фильм Эквилибриум
Кстати, классное сравнение, скоро без чувств все будем жить, как в том мире
Надеюсь, найдется свой Джон Престон, который положит этому безумию конец, ну или просто тромб оторвётся у кое-кого
+4
0
+4
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Рагнар Лодброк
пива нет
+2
-2
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T622222
Поддержка любимой команды всегда в тренде и у нас количество народу только растет! А ID просто убили зрелищность и фанаты это украшение футбола!
+3
-3
0
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Гонча
Ни кто не будет оформлять фан уйди.
+1
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wlad wasew
Эксперт.
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