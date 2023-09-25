100 тысяч Fan ID оформили в Нижнем Новгороде. «Пари НН» подарил обладателю юбилейной карты поездку на матч с «Локо» в Москву

В Нижнем Новгороде оформили 100 тысяч Fan ID.

Эту отметку город достиг в день матча между «Пари НН» и «Оренбургом» (3:1). Антон и Ольга Лабушевы пришли на стадион вместе с детьми – Львом и Романом. Их старший сын Лев и стал обладателем юбилейной карты болельщика.

За оформление юбилейной – 100-тысячной – «золотой» карты «Пари НН» подготовил подарки. Генеральный директор клуба вручил призы не только болельщику, оформившему карту, но и сотруднице МФЦ Юлии Казаковой, которая помогла в ее оформлении. Главным подарком семье Лабушевых станет поездка на матч « » – « » в Москву с проживанием в гостинице. Эту игру выбрали сами болельщики.

«Я занимаюсь футболом уже третий год. Почему именно футбол? Люблю забивать красивые голы! Но, кроме футбола, занимаюсь еще плаванием и тхэквондо. Сегодня я занял первое место на соревнованиях по тхэквондо. Очень рад, что выиграл еще и подарки от любимого клуба и поездку в Москву на выездной матч для всей своей семьи. Это счастливый день для меня», – рассказал Лев Лабушев.

Отметим, что на игре «Пари НН» с « » было 6790 зрителей.

Фото: fcnn.ru

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