100 тысяч Fan ID оформили в Нижнем Новгороде. «Пари НН» подарил обладателю юбилейной карты поездку на матч с «Локо» в Москву
В Нижнем Новгороде оформили 100 тысяч Fan ID.
Эту отметку город достиг в день матча между «Пари НН» и «Оренбургом» (3:1). Антон и Ольга Лабушевы пришли на стадион вместе с детьми – Львом и Романом. Их старший сын Лев и стал обладателем юбилейной карты болельщика.
За оформление юбилейной – 100-тысячной – «золотой» карты «Пари НН» подготовил подарки. Генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов вручил призы не только болельщику, оформившему карту, но и сотруднице МФЦ Юлии Казаковой, которая помогла в ее оформлении. Главным подарком семье Лабушевых станет поездка на матч «Локомотив» – «Пари НН» в Москву с проживанием в гостинице. Эту игру выбрали сами болельщики.
«Я занимаюсь футболом уже третий год. Почему именно футбол? Люблю забивать красивые голы! Но, кроме футбола, занимаюсь еще плаванием и тхэквондо. Сегодня я занял первое место на соревнованиях по тхэквондо. Очень рад, что выиграл еще и подарки от любимого клуба и поездку в Москву на выездной матч для всей своей семьи. Это счастливый день для меня», – рассказал Лев Лабушев.
Отметим, что на игре «Пари НН» с «Оренбургом» было 6790 зрителей.
Фото: fcnn.ru
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Очередня бутафория от чинуш.
впору сносить стадион и возводить новый на 100 тыс.
Очередня бутафория от чинуш, оформили пропуска всем кто не интереуется футболом.
Так что уже можно сказать уверенно, что люди все схавали и приняли
Кейс хороший, но фан айди это зло, и всем надо это знать. И то, что из 100 тысяч оформивших реально на стадионе дай Бог было от силы процентов 10, это явный тому показатель.