100 тысяч Fan ID оформили в Нижнем Новгороде. «Пари НН» подарил обладателю юбилейной карты поездку на матч с «Локо» в Москву

Теги Локомотив премьер-лига Россия болельщики Оренбург Стадион Нижний Новгород Пари НН Fan ID Давид Мелик-Гусейнов Футбол

В Нижнем Новгороде оформили 100 тысяч Fan ID.

Эту отметку город достиг в день матча между «Пари НН» и «Оренбургом» (3:1). Антон и Ольга Лабушевы пришли на стадион вместе с детьми – Львом и Романом. Их старший сын Лев и стал обладателем юбилейной карты болельщика.

За оформление юбилейной – 100-тысячной – «золотой» карты «Пари НН» подготовил подарки. Генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов вручил призы не только болельщику, оформившему карту, но и сотруднице МФЦ Юлии Казаковой, которая помогла в ее оформлении. Главным подарком семье Лабушевых станет поездка на матч «Локомотив» – «Пари НН» в Москву с проживанием в гостинице. Эту игру выбрали сами болельщики.

«Я занимаюсь футболом уже третий год. Почему именно футбол? Люблю забивать красивые голы! Но, кроме футбола, занимаюсь еще плаванием и тхэквондо. Сегодня я занял первое место на соревнованиях по тхэквондо. Очень рад, что выиграл еще и подарки от любимого клуба и поездку в Москву на выездной матч для всей своей семьи. Это счастливый день для меня», – рассказал Лев Лабушев.

Отметим, что на игре «Пари НН» с «Оренбургом» было 6790 зрителей.

Фото: fcnn.ru

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43 комментария

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luu
100 тысяч оформили, а на последнюю игру пришло 6 тысяч. Фан айди - убийца футбола.
+55
-3
+52
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Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
Жаль конечно что стадион построили всего на 45к, похоже что и Лужников не хватило бы
+36
-1
+35
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angry horse
100 тысяч? Бгг, да тут Зенит со Спартаком могут позавидовать такой фан-базе😁
+23
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+23
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luu
Ответ JohnnyMulka
Да через пару лет все в норме придет Свыкнутся люди с Фанайди и посещаемость увеличится
Мне плевать кто там свыкнется, я знаю одно - пока есть фан айди, то на РПЛ я не пойду и точка.
+16
-1
+15
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кэпко
Ответ luu
100 тысяч оформили, а на последнюю игру пришло 6 тысяч. Фан айди - убийца футбола.
у меня двое детей в НН в школе и дет.саду приходили разнарядки оформить Фан уйди родителям)) В старшых классах школьников самих заставляют оформлять.
Очередня бутафория от чинуш.
+12
-3
+9
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СССР цэ европа! - скакал?
146%% ...
впору сносить стадион и возводить новый на 100 тыс.
+9
0
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кэпко
у меня двое детей в школе и дет.саду в НН, приходили разнарядки оформить Фан уйди родителям)) В старшых классах школьников самих заставляют оформлять.
Очередня бутафория от чинуш, оформили пропуска всем кто не интереуется футболом.
+9
0
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Max Zhomkov
может я уже настолько параноик , но тут как на лицо какая то реклама. Семья, двое детей, все как в рекламе, и парнишка то какой спортивный и футболом занимается и плаванием и тхеквондо...
+7
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VanyaVanya063
Вчера в послематчевом интервью Тикнизян классно сказал : «Родители могли придти на игру , но они не оформили Фан-айди и поэтому смотрели по телевизору»
+7
0
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iPatrick
Ответ Max Zhomkov
может я уже настолько параноик , но тут как на лицо какая то реклама. Семья, двое детей, все как в рекламе, и парнишка то какой спортивный и футболом занимается и плаванием и тхеквондо...
Эта реклама называется пропаганда
+6
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Максим Черкашин
Ответ luu
100 тысяч оформили, а на последнюю игру пришло 6 тысяч. Фан айди - убийца футбола.
Оформляют и не ходят. НАДУЛИ.:))))
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Sv1ft
Теперь отчитаются наверх, какие они молодцы, что столько оформили.
+3
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ЦСКА1960
100 тысяч, смешно. Наверно оформили всем бюджетникам, обитателям домов престарелых и прочим зависимым от областной администрации людям.
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Eugene88
Ответ Сергей Сурков
ты и так делаешь кучу ненужных документов ,зачем ? я отвечу потому что у тебя личный интерес,а фан ид значит не делаешь потому что он нафиг тебе не нужен и ты клал на свой клуб
А на что ты еще готов «ради клуба!!», где у тебя эта грань? В известное место засунешь огурец ради посещения стадиона, если такой закон примут?
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luu
Ответ Сергей Сурков
кому ты чего доказать то хочешь ? себя ставишь выше команды,когда ты едешь за границу чтоб отдохнуть все нужные и ненужные бумажки собираешь ,и ты соберёшь ведь ,почему? да потому что ты хочешь погулять ,ты думаешь о себе ведь ,а тут тебя попросили сделать фан ди один раз за 5 мин и ты своё эго вставляешь ,значит к чёрту такие болелы нужны,да согласен не нужный документ ,но таких ненужных документов мы делаем кучу и ни чего делаешь если надо тебе в твоих интересах
Доказывать никому ничего не хочу, а самоуважение имею, я не хочу жить в кибергулаге где нелзья просто так ходить на футбол, а куаркоды и прочие фан айди пусть чиновники засунут себе в одно место
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Eugene88
Ответ Сергей Сурков
Дак не ходите ,кто Вас заставляете,весь сыр бор из за 5 мин,я люблю футбол и свой любимый клуб и они точно не виноваты в этом дурацском законе,они то почему должны страдать
Я тебе конкретный вопрос задал. Засунуть тоже дело 5 минут)) тут вопрос в чести, кого-то она есть без компромиссов, а у кого-то границы двигаются
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luu
Ответ Сергей Сурков
ты и так делаешь кучу ненужных документов ,зачем ? я отвечу потому что у тебя личный интерес,а фан ид значит не делаешь потому что он нафиг тебе не нужен и ты клал на свой клуб
Нет, не делаю ничего ненужного
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Vatikan
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я бы каждому, кто оформил давал-бы блекджек
Хотя бы по джэк Дэниелс
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viktorpavlov70
Ответ luu
100 тысяч оформили, а на последнюю игру пришло 6 тысяч. Фан айди - убийца футбола.
Остальным 94 тысячам просто билетов в давке не досталось
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iPatrick
Нижегородский феод больше всех радует сюзерена
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Максим Новиков
Ответ luu
100 тысяч оформили, а на последнюю игру пришло 6 тысяч. Фан айди - убийца футбола.
Тем не менее на большие матчи стадионы забиваются процентов на 70-80%
Так что уже можно сказать уверенно, что люди все схавали и приняли
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a2wai
Ну зато ехать недалеко, 4 часа на ласточке от вокзала в Нижнем до Восточного Вокзала, который находится в 5 минутах ходьбы от стадиона Локомотив)

Кейс хороший, но фан айди это зло, и всем надо это знать. И то, что из 100 тысяч оформивших реально на стадионе дай Бог было от силы процентов 10, это явный тому показатель.
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кэпко
Ответ Max Zhomkov
город?
НН же
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Max Zhomkov
Ответ кэпко
у меня двое детей в школе и дет.саду в НН, приходили разнарядки оформить Фан уйди родителям)) В старшых классах школьников самих заставляют оформлять. Очередня бутафория от чинуш, оформили пропуска всем кто не интереуется футболом.
город?
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Сергей Сурков
Ответ luu
Нет, не делаю ничего ненужного
СНИЛС ,визу,паспорт,кредиты,карты банковские и много других ты не делаешь ? ты в тайге живёшь
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